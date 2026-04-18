I liga: Legionistki 8-1 Resovia

Legionistki Warszawa rozgromiły w LTC zespół Resovii 8-1 i jest coraz bliżej awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej - mają 8 punktów przewagi nad drugą Ślęzą. Już do przerwy legionistki prowadziły 5-0. W kolejną sobotę, Legia Ladies zagrają wyjazdowy mecz z KKP Bydgoszcz.
Legionistki Warszawa 8-1 (5-0) Resovia
1-0 16 min. Materek
2-0 24 min. Kazanecka
3-0 32 min. Nestorowicz
4-0 41 min. Dubiel
5-0 45 min. Nestorowicz
6-0 51 min. Dubiel
7-0 58 min. Nestorowicz
8-0 66 min. Grosicka
8-1 69 min. Bednarz
Legionistki: Urbańczyk - Rzeszotek, Grosicka, Materek, Sudyk, Litwiniec (k), Bużan, Drożyńska, Nestorowicz, Kazanecka, Dubiel.