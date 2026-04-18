Koniec Astiza w sztabie Papszuna?

źródło: Fakt.pl

Jak informuje „Fakt”, Inaki Astiz nie pojawi się już w tym sezonie na ławce trenerskiej Legii Warszawa. Powodem nieobecności Hiszpana na ławce rezerwowych w piątkowym meczu było zwolnienie lekarskie, wszystko wskazuje na to, że jego wieloletnia przygoda przy Łazienkowskiej dobiega końca.

REKLAMA

Według ustaleń dziennikarzy, Marek Papszun stopniowo marginalizuje rolę Hiszpana w sztabie.Wcześniej odpowiadał on m.in. za defensywne stałe fragmenty gry, po których w tej rundzie legioniści tracą mnóstwo bamek. Obecnie zadanie to przejął inny asystent, Artur Węska, a Astizowi pozostały stałe fragmenty gry w ofensywie, które w tej rundzie przynosiły wymierny efekt.

 

Kontrakt Hiszpana wygasa wraz z końcem bieżącego sezonu. Według doniesień mediów nic nie wskazuje na to, żeby miał zostać przedłużony.



REKLAMA
REKLAMA

gonic pasozyta - 2 minuty temu, *.play-internet.pl

czym predzej

Exodus - 6 minut temu, *.t-ipconnect.de

NARESZCIE! Dziękujemy za wszystko, ale czas na jakiś profesjonalistów a nie kolesiostwo.

Wyrwikufel - 13 minut temu, *.165.64

Bardzo dobra decyzja. Astiz pokazał swoją nieudolność będąc pierwszym trenerem przez kilka kolejek. Wieczny asystent, który niczego się nie nauczył.

Typowy Kacperek - 14 minut temu, *.net.pl

Uffff nareszcie. O wiele lat za długo jako ucho prezesa 😉

speede SND - 41 minut temu, *.interwan.pl

🙏 w końcu !!!!! Oby to była prawda!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
