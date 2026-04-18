Koniec Astiza w sztabie Papszuna?

Jak informuje „Fakt”, Inaki Astiz nie pojawi się już w tym sezonie na ławce trenerskiej Legii Warszawa. Powodem nieobecności Hiszpana na ławce rezerwowych w piątkowym meczu było zwolnienie lekarskie, wszystko wskazuje na to, że jego wieloletnia przygoda przy Łazienkowskiej dobiega końca.

REKLAMA

Według ustaleń dziennikarzy, Marek Papszun stopniowo marginalizuje rolę Hiszpana w sztabie.Wcześniej odpowiadał on m.in. za defensywne stałe fragmenty gry, po których w tej rundzie legioniści tracą mnóstwo bamek. Obecnie zadanie to przejął inny asystent, Artur Węska, a Astizowi pozostały stałe fragmenty gry w ofensywie, które w tej rundzie przynosiły wymierny efekt.





Kontrakt Hiszpana wygasa wraz z końcem bieżącego sezonu. Według doniesień mediów nic nie wskazuje na to, żeby miał zostać przedłużony.