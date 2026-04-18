Graves: Obrona jest absolutnym kluczem

2026-01-31 | koszykówka Legia Warszawa Twarde Pierniki Toruń Jayvon Graves | fot. Maciek Gronau
Legionisci.com Legionisci.com

- To był dla nas naprawdę dobry mecz. Zrealizowaliśmy przedmeczowy plan, każdy z nas ciężko pracował na parkiecie i jako zespół świetnie ze sobą współpracowaliśmy. To było twardo wywalczone zwycięstwo, ale wierzę, że jeśli będziemy grać z takim zaangażowaniem, jesteśmy w stanie pokonać każdego - powiedział po meczu z gliwiczanami Jayvon Graves.

- Sądzę, że wszystko zaczyna się od defensywy. Za każdym razem, gdy od początku spotkania dobrze bronimy i wywieramy presję na piłkę, nasza gra układa się pomyślnie. Obrona jest tutaj absolutnym kluczem.

- Zawsze, gdy wychodzimy na parkiet, chcemy zostawić na nim serce. Zależy nam na tym, aby nasi kibice oraz cała społeczność Legii mogli być z nas dumni. Po prostu chcemy odnosić kolejne zwycięstwa.

 

Cel na końcówkę sezonu

- W kwestii nadchodzących play-offów, zdecydowanie chcemy iść przez ten proces krok po kroku. Skupiamy się na każdym kolejnym tygodniu, by z meczu na mecz stawać się lepszym zespołem. Oczywiście naszym celem jest wywalczenie jak najwyższego miejsca w tabeli przed fazą pucharową, ale liczy się tylko najbliższe starcie.



