Nowy telebim w hali na Bemowie

Na meczu Legii z GTK Gliwice, w hali na Bemowie zadebiutował nowy ekran LED. Telebim o wymiarach 3x3,5 metra znajduje się teraz przy głównej tablicy wyników i podczas meczów służyć będzie m.in. do urozmaicania sportowego widowiska. Podczas sobotniego Uniqa Game Day, wyświetlane na nim były m.in. twarze kibiców obecnych na trybunach- "Dance Cam by Uniqa". Wierzymy, że będziecie się dobrze bawić i często spoglądać w tę właśnie stronę. Od soboty Uniqa jest Partnerem Tytularnym Strefy VIP Legii Kosz.

Autor: Marcin Bodziachowski, fot. Marcin Bodziachowski



