Wypożyczeni: Legioniści przeciwko sobie

2024-06-30 | sparing, Saafelden, Legia Warszawa - Pafos FC, Mateusz Szczepaniak, Jakub Adkonis, Inaki Astiz | fot. Woytek / Legionisci.com
Miniony weekend przyniósł spotkanie dwóch Pogoni. Ostatecznie to ekipa z Siedlec okazała się lepsza, a na murawie pojawiło się łącznie sześciu wypożyczonych legionistów. Igor Strzałek jest coraz bliżej spadku z Termaliką. Natomiast szanse na awans zachowuje Las Palmas, dla którego Sergio Barcia rozegrał bardzo dobre spotkanie.

REKLAMA

Ekstraklasa
Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) zagrał od 57. minuty w przegranym 1-3 meczu z Wisłą Płock.

I liga
Do spotkania dwóch Pogoni doszło z Pruszkowie. Grodziszczanie przegrali u siebie z Pogonią Siedlce, a na murawie spotkali się wypożyczeni legioniści. Oliwier Olewiński rozegrał pełne zawody a Mateusz Szczepaniak (żółta kartka) został zmieniony w 81. minucie. Natomiast Jakub Adkonis oraz Stanisław Gieroba (żółta kartka) weszli od początku drugiej połowy, ale nie odmienili losów spotkania. W zespole z Siedlec Bartosz Dembek zaliczył całe spotkanie a Jakub Zbróg ustąpił miejsca na murawie w 81. minucie.

Wojciech Banasik (Polonia Bytom) nie powstrzymał zawodników Puszczy Niepołomice. 19-latek zagrał 90 minut a spotkanie zakończyło się wygraną Puszczy 2-1.

II liga
Marcel Mendes-Dudziński (Świt Szczecin) nie grał w przegranym 1-4 meczu z Hutnikiem Kraków.

Hiszpania - LaLiga2
Sergio Barcia (Las Palmas) był jednym z najlepszych na boisku w wygranym 2-0 meczu z Leganes. Hiszpański defensor wygrał 5 z 8 pojedynków, miał 9 udanych przechwytów oraz dwukrotnie odzyskiwał piłki. Do tego miał 44 na 46 celnych podań. Część z nich okazało się skutecznych w tercję ataku, co pozwalało kolegom kreować akcje ofensywne.



REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
