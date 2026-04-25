W meczu 11. kolejki 1. ligi rugby Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Posnanią Poznań 22-81. Do przerwy gospodarze prowadzili 48-7.
Na początku maja legioniści podejmą drużynę Hegemona Mysłowice.
Posnania Rugby Club 81-22 Legia Warszawa
Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Lasza Sumbadze, 3. Krzysztof Książek, 4. Maciej Kalata, 5. Andrzej Capiga, 6. Simoni Mikaberidze, 7. Krystian Bogucki, 8. Saba Kharaiszwili, 9. Piotr Nowakowski, 10. Daniel Żołkowski, 11. Hubert Stelmaszyński, 12. Kornel Szeląg, 13. Artur Bryl, 14. Mariusz Ilczuk, 15. Vincent Clements
rezerwa: 16. Bartosz Bardziński, 17. Adrian Rudnik, 18. Robert Sobiesiak, 19. Aliaksiej Bakłażec, 20. Igor Sobiesiak, 21. Daniel Gajda, 22. Marcin Stachowski, 23. Grzegorz Czarnecki
Centrum informacji o rugby Legii