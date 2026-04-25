Futsal

Legia Warszawa 2-2 Ruch Chorzów

W meczu 30. kolejki Ekstraklasy, kończącym rundę zasadniczą, futsaliści Legii Warszawa zremisowali z Ruchem Chorzów 2-2. Do przerwy było 0-0. 

REKLAMA

Pierwsze spotkania fazy play-off odbędą się na początku maja. 

W 24. minucie padła pierwsza bramka dla Legii. Mykyta Storożuk otrzymał dobre podanie z prawej strony i pewnie skierował piłkę do siatki. W 36. minucie wyrównujące trafienie zanotował Łukasz Biel. W 38. minucie Michał Tkacz odebrał piłkę Henriemu Alamikkotervo i umieścił piłkę w okienku bramki. Legioniści poprosili o weryfikację wideo, sugerując, że zawodnik Ruchu faulował Fina w tej akcji, ale sędziowie uznali, że przewinienia nie było. W ostatniej akcji meczu, na sekundę przed końcem, po świetnie rozegranym aucie gospodarze zdobyli bramkę na 2-2. 

Legia Warszawa 2-2 (0-0) Ruch Chorzów
1-0 - 23:15 Mykyta Storożuk
1-1 - 35:08 Łukasz Biel
1-2 - 37:10 Michał Tkacz
2-2 - 39:59 Władysław Tkaczenko

 

Legia: 18. Michał Sobków, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 10. Rui Pinto, 25. Jarosław Żmijewskij
16. Tomasz Warszawski, 99. Mateusz Majewski, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 20. Władysław Tkaczenko, 21. Oskar Szczepa

Ruch: 12. Paweł Mura, 11. Łukasz Borkowski, 19. Michał Tkacz, 17. Bartosz Drzyzga, 90. Daniel Wojtyna
rezerwa: 1. Paweł Grzywa, 16. Oskar Banasiak, 6. Dominik Jankowski, 7. Mariusz Seget, 9. Aleksander Hartstein, 77. Piotr Szemiot, 94. Łukasz Biel, 97. Mateusz Szala

żółte kartki: Alamikkotervo

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
