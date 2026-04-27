Wyniki 28. kolejki PLK: Walka o play-off

Wyniki 28. kolejki:
Miasto Szkła Krosno 87-99 (22-23, 27-23, 19-30, 19-23) Zastal Zielona Góra
Twarde Pierniki Toruń 73-96 (10-14, 20-28, 21-29, 22-25) Górnik Wałbrzych
Czarni Słupsk 72-76 (18-10, 12-32, 22-18, 20-16) Trefl Sopot
Anwil Włocławek 96-83 (33-27, 17-22, 23-18, 23-16) Śląsk Wrocław
Stal Ostrów Wielkopolski 73-83 (22-11, 18-27, 17-24, 16-21) Dziki Warszawa
King Szczecin 102-89 (33-29, 34-24, 17-22, 18-14) MKS Dąbrowa Górnicza
Legia Warszawa 91-84 (20-19, 18-23, 24-25, 29-17) Arka Gdynia
Start Lublin 86-82 (13-31, 27-24, 22-11, 24-16) GTK Gliwice