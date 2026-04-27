Wyniki 30. kolejki Ekstraklasy

Rozegrano mecze 30. kolejki Futsal Ekstraklasy - ostatniej w sezonie zasadniczym. Legia Warszawa tylko zremisowała ze spadającym z ligi Ruchem Chorzów, ale nie miało to już wpływu na jej sytuację w tabeli. Legioniści z 6. miejsca awansowali do fazy play-off, gdzie ich pierwszym przeciwnikiem będzie Constract Lubawa. 

Kolejne ligowe mecze odbędą się 18 i 19 kwietnia. 

 



30. kolejka:
Legia Warszawa 2-2 (0-0) Ruch Chorzów Futsal
Widzew Łódź 4-5 Futsal Świecie
Śląsk Wrocław 3-5 AZS UŚ Katowice
BSF Bochnia 3-0 Rekord Bielsko-Biała
Eurobus Przemyśl 12-1 Dreman Opole Komprachcice
FC Toruń 0-4 Constract Lubawa
Futsal Leszno 6-4 Red Dragons Pniewy
We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 3-3 Piast Gliwice 

