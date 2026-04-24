24-26.04: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę liczna grupa fanów Legii uda się do Poznania na mecz z Lechem. Przy Bułgarskiej spodziewać się można kompletu publiczności. Tego samego dnia o 12:30 w hali na Bemowie, koszykarze Legii zmierzą się z Arką (transmisja w Polsacie Sport 2). W sobotę zachęcamy do wspierania futsalistów Legii, którzy o 18:00 zagrają z Ruchem Chorzów na zakończenie sezonu zasadniczego.

Rozkład jazdy:

24.04 g. 18:00 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Sosnowiec

24.04 g. 20:00 FC Den Bosch - FC Den Haag

25.04 g. 12:00 Legia II Warszawa - KS CK Troszyn [LTC]

25.04 g. 12:00 Posnania Rugby Club - Legia Warszawa [rugby]

25.04 g. 12:00 KKP Bydgoszcz - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet]

25.04 g. 18:00 Legia Warszawa - Ruch Chorzów [futsal, ul. Gładka 18]

26.04 g. 12:15 Wisła Płock - Radomiak Radom

26.04 g. 12:30 Legia Warszawa - Arka Gdynia [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

26.04 g. 17:30 Lech Poznań - Legia Warszawa