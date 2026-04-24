Frederiksen: Będziemy testować defensywę Legii

- Mamy do czynienia z zespołem prowadzonym przez Marka Papszuna. W naszej opinii wdrożył on swój styl gry w Legii Warszawa, który jest nieco podobny do Rakowa. Drużyna stała się trochę bardziej defensywna, ale równie agresywna. Tak wygląda nasz rywal w ostatnich spotkaniach, które często toczyły się zgodnie z jego zamysłem - mówi przed meczem z Legią Warszawa trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen.

- Lech nie przegrał w lidze od 10 spotkań i prezentował się w tym czasie bardzo dobrze. Przede wszystkim trzeba podkreślić dobrą organizację Legii, także w defensywie. Mają wielu dobrych zawodników. Zobaczymy, jak wysoko będą nas atakować, ale oczywiście jesteśmy na to przygotowani. Jeśli podejdą wysoko, będziemy w stanie sobie z tym poradzić — i mam nadzieję, że lepiej niż przeciwko Katowicom. Spodziewam się trudnego meczu z dobrą, dobrze zorganizowaną drużyną. Wiemy jednak, że mamy swoją jakość i jeśli znajdziemy odpowiedni poziom gry z piłką, to mamy duży potencjał. To spotkanie dwóch zespołów, które w tym sezonie prezentują się najlepiej. Jesteśmy na pierwszym miejscu, zarówno w tabeli, jak i jeśli chodzi o oczekiwane punkty, a Legia jest druga pod tym względem. To dwa zespoły, które obecnie tworzą najwięcej sytuacji w lidze. To oczywiście będzie interesujący mecz, także pod względem taktycznym. Może to być raczej taktyczne spotkanie, przynajmniej na początku. Legioniści bronią bardzo dobrze. Trzeba jednak pamiętać, że zagrają przeciwko najbardziej produktywnej ofensywie w lidze, więc dla nich również będzie to trudniejsze. Będziemy często testować ich defensywę. Wiemy, że gdy mamy dużo ruchu i szybko operujemy piłką, mamy wysoką jakość. W ostatnim meczu przeciwko Pogoni stworzyliśmy wiele sytuacji — i tak wygląda większość naszych spotkań. Będą musieli bardzo ciężko pracować, żeby nas powstrzymać, i szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby im się to udało — ale zobaczymy.

Walka o obronę mistrzostwa

- Oczywiście, obrona tytułu to byłoby coś wielkiego dla zawodników i dla klubu. Wiem, że klub nie dokonał tego od wielu, wielu lat, więc byłoby to fantastyczne osiągnięcie. Jednak przed nami jeszcze pięć meczów i wiele może się wydarzyć, ponieważ jest kilka zespołów walczących o mistrzostwo. Na ten moment nie odczuwam szczególnych emocji — skupiam się na najbliższym meczu i na tym, czy możemy go wygrać. Jeśli ostatecznie uda nam się zdobyć tytuł, wtedy oczywiście będziemy świętować. Natomiast bycie legendą klubu i podobne kwestie nie są dla mnie istotne. To nie jest coś, o czym chcę rozmawiać. Najważniejsze jest, abyśmy w każdym meczu dawali z siebie wszystko, podobnie jak zawodnicy. Zobaczymy, jak to się zakończy, ale na pewno zrobimy wszystko, co w naszej mocy.

Sytuacja kadrowa

- Radosław Murawski wrócił do pełnego treningu z zespołem, podobnie Antonio Milić i Bartek Mrozek. Wszyscy są gotowi do gry. Musimy jeszcze zdecydować, ile minut będą mogli rozegrać, zwłaszcza w przypadku Murawskiego, który pauzował przez pewien czas. Podejmiemy odpowiednie decyzje dotyczące jego występu i czasu gry. Płamen Andrejew również jest gotowy. Jeśli chodzi o Mateusza Skrzypczaka, nie mamy jeszcze pewności, ale spodziewamy się, że wróci do pełnych treningów na początku przyszłego tygodnia.

Komplet kibiców na meczu z Legią

- Kiedy stadion jest pełny, a kibice tworzą atmosferę i wspierają zespół, to jest dla nas ogromnie ważne. Wiemy, jak trudno gra się tutaj rywalom, gdy kibice dopingują nas przez cały mecz. To sprawia, że jesteśmy lepsi i znacznie utrudnia grę przeciwnikowi. Liczymy na pełne wsparcie i bardzo się cieszymy, że możemy na nie liczyć. Myślę, że atmosfera będzie fantastyczna i mamy nadzieję odwdzięczyć się za to na boisku.