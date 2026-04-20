Pod Lupą LL! - Kacper Urbański

Kacper Urbański dołączył do Legii Warszawa w ostatnich dniach letniego okienka transferowego, podpisując kontrakt 2 września 2025 roku. Od tamtego momentu minęło już ponad pół roku, a my wciąż oczekujemy na rozwinięcie przez Kacpra skrzydeł i osiągnięcie pełni potencjału. Przy absencji Wahana Biczachczjana i Wojciecha Urbańskiego naturalnym wyborem na pozycję nr „10” na domowe spotkanie z Zagłębiem Lubin był właśnie Kacper Urbański. Dostając szansę od pierwszych minut miał on dobrą okazję ku temu, żeby udowodnić swoją wartość i przydatność na boisku. Sprawdziłem zatem, jak mu to wyszło.

Początek meczu w wykonaniu Kacpra nie należał do najlepszych. W 5. min Urbański po przyjęciu drugiej piłki dał się zaskoczyć obrońcom Zagłębia i bardzo szybko futbolówkę stracił.

W 16. min miała miejsce sytuacja, w której Kacper Urbański miał okazję przebiec z piłką kilkadziesiąt metrów, nie dając sobie odebrać futbolówki. Na końcu swojego rajdu zdecydował się jednak na uderzenie mimo asekuracji kilku rywali. Strzał został zablokowany i można było mieć wrażenie, że dało się z tego wycisnąć więcej, gdyby Urbański zdecydował się na dogranie do jednego ze swoich partnerów.





W 21. min dostaliśmy kolejny konkret od byłego zawodnika Monzy. Kacper Urbański przytomnie zachował się w polu karnym zbierając drugą piłkę i zabrał się z nią na skraj „szesnastki” skąd mocno dośrodkował piłkę na 5. metr. Uderzenie Milety Rajovicia zostało zablokowane, jednak zachowanie Urbańskiego jak najbardziej zasługuje na uznanie - zrobił to, czego można oczekiwać od kreatywnego zawodnika w trzeciej tercji.

Pod koniec 48. minuty Kacper Urbański był adresatem piłki zagrywanej z rzutu rożnego przez Juergena Elitima. Po dość precyzyjnym jej przyjęciu zdecydował się na uderzenia z woleja, które jednak przeleciało wysoko nad bramką Jasmina Buricia. W tej sytuacji od zawodnika tak wyszkolonego technicznie powinniśmy wymagać lepiej mierzonego strzału.

Kacprowi Urbańskiemu z pewnością brakuje jeszcze liczb, kluczowych podań. Widać jednak w jego grze w końcu zalążki możliwości tego piłkarza. Sytuacja jak ta z 65. minuty, gdy balansem ciała uwolnił się spod pressingu kilku graczy Zagłębia i akcję płynnie kontynuował pokazuje, że być może jest na dobrej drodze do wywierania jeszcze większego wpływu na zespół, a na to bardzo jako społeczność kibicowska liczymy.

fot. Mishka / Legionisci.com



Jeżeli mówimy o liczbach to coraz częściej Urbański znajduje się w sytuacjach, z których mógłby wyciągnąć coś więcej. W 66. minucie po dośrodkowaniu Elitima w okolice pola bramowego „Urbi” zdecydował się na uderzenie półgórnej piłki, jednak tym razem nawet w nią nie trafił.

Ostatnie występy Kacpra Urbańskiego budzą w nas nadzieje na to, że w końcu dostaniemy tego gracza w pełnej okazałości. Mimo tego, w jaki sposób buduje drużynę Marek Papszun to i tak jest przestrzeń na to, żeby w zespole funkcjonował zawodnik mający trochę więcej swobody taktycznej. Takim graczem w Rakowie Częstochowa był Ivi Lopez i takim może stać się Urbański, obsadzając pozycję tej „dziesiątki” mającej mniej zadań w pressingu niż znajdujący się po drugiej stronie Rafał Adamski. Legia bardzo potrzebuje tej jakości w ostatniej tercji boiska, kogoś, kto będzie brał na siebie odpowiedzialność za rozegranie piłki, będzie w te pojedynki wchodził i robił na boisku przewagę. Nie ma zbyt wielu piłkarzy w tym klubie, którzy są w stanie w te buty wejść - Urbański takim zawodnikiem jest, ma wszystko, żeby zarówno dryblingiem jak i kluczowym podaniem wpływać istotnie na przebieg spotkań. Dlatego apeluję do trenera Marka Papszuna, żeby tak samo jak obdarzył Rajovicia ogromnym kredytem zaufania był równie wyrozumiały dla jednego z niewielu technicznie utalentowanych piłkarzy w aktualnym zespole Legii Warszawa.

Statystyki Kacpra Urbańskiego w meczu z Zagłębiem Lubin:

Minuty: 80

Bramki: -

Asysty: -

Strzały/celne: 3/0

Liczba podań / celne: 25/21

Podania kluczowe: 1

Dośrodkowania / celne: 1/0

Dryblingi / udane: 2/1

Odbiory: -

Dystans: 9.72 km

Sprinty: 11

Żółte kartki: -

Czerwone kartki: -