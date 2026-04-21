Zmarł Patryk Smoliński

Patryk Smoliński | fot. Jacek Wójcikowski
Legionisci.com

Znowu, po kilku dniach, zadajemy sobie pytanie "dlaczego?". I nie umiemy znaleźć odpowiedzi, czemu tak szybko odchodzą z naszego grona ludzie tak dobrzy, tak sprawdzeni i tak potrzebni.

REKLAMA

W sobotę po południu spadła na nas niespodziewanie wiadomość z gatunku tych, których nikt nigdy nie chce słyszeć i nikt nie chce w nie uwierzyć: w tragicznym wypadku zginął jeden z nas, Patryk Smoliński, po prostu Patryczek. Miałeś Brachu dopiero 28 lat, a czuliśmy się, jakbyś przejeździł na Legię całe wieki. Powiedzieć o Tobie, że zawsze można było na Ciebie liczyć, że Twój pozytywny duch i energia zarażały otoczenie, że byłeś zawsze tam, gdzie Legia Cię potrzebowała, zawsze z przodu i zawsze do końca - to nie powiedzieć nic. Sam zawsze wolałeś działać niż gadać. Straciłeś życie, choć zawodowo to Ty ratowałeś je innym.
Takim byłeś, takim jesteś i na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i w naszych sercach. Śpij spokojnie Bracie, dzięki ludziom takim jak Ty wiemy, jak wychować kolejne pokolenia fanatyków.

Przyjaciele z trybun


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.