Trofea strzeleckiej Legii wystawione w gablotach

Strzelecka Legia Warszawa jest niezwykle utytułowaną sekcją naszego klubu, która w przyszłym roku będzie obchodziła stulecie. Strzelcy Legii zdobywali setki medali na zawodach rangi mistrzostw Polski, dziesiątki na zawodach międzynarodowych takich jak mistrzostwa Europy i Świata. Legijni strzelcy startowali oczywiście także na Igrzyskach Olimpijskich, a Adam Smelczyński zdobył nań medal (srebro w Melbourne w 1956 roku w konkurencji Trap).

REKLAMA

Sekcja strzelecka Legii w ostatnich dniach postanowiła na strzelnicy przy Łazienkowskiej stworzyć gabloty, w których prezentowana jest część bogatego dorobku tej sekcji - puchary, medale i proporczyki.

"Przez lata nasze puchary i medale wypełniały biuro do tego stopnia, że zwyczajnie zabrakło miejsca. Dlatego część historii Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia Warszawa przenieśliśmy bliżej tego, co najważniejsze - na strzelnicę. Teraz nasze sukcesy możecie podziwiać nie tylko w biurze, ale również tam, gdzie każdego dnia pracujemy na kolejne zwycięstwa" - informuje sekcja.





