Szanse na utrzymanie znacznie wzrosły. Puchary poza zasięgiem?

Marek Papszun trafił do Legii Warszawa w momencie, w którym pacjent wykrwawiał się na śmierć. Jego pierwszą misją musiało być zatamowanie tego krwawienia. Po czterech miesiącach widać, że ta część planu się powiodła. Legia nie przegrała od 10 meczów, a w tabeli rundy wiosennej warszawiacy zajmują wysokie, 4. miejsce. Równocześnie mijają kolejne tygodnie w Ekstraklasie, a my nadal wiemy niewiele – tak wyrównanej ligi nie oglądaliśmy od lat. To z kolei sprawia, że kibice targani są skrajnymi emocjami: od tych najbardziej czarnych, wieszczących spadek, po te najbardziej optymistyczne, czyli marzenia o europejskich pucharach.
Powrót do normalności: Tabela Wiosny
W rundzie jesiennej Legia punktowała ze średnią 1,06 pkt/mecz, co zaowocowało przedostatnim miejscem na koniec roku kalendarzowego.
„Dużo rzeczy na boisku wymaga poprawy: organizacja, dyscyplina, powtarzalność, dynamika. Najpierw musimy być jako drużyna mocni w defensywie, żeby na tym zbudować. To dla mnie fundament, tak jak przy budowie domu. Zaczyna się od dołu, nie od dachu” – mówił nam w styczniu Marek Papszun.
Efekt? Legia przestała przegrywać. Jedyna wpadka miała miejsce w debiucie z Koroną. Od tamtego czasu, pod wodzą Papszuna, średnia punktowa wzrosła o 50% i wynosi obecnie 1,64 pkt/mecz.
Wiosną „Wojskowi” stracili 11 goli w 11 meczach. Statystycznie to tylko minimalna poprawa względem jesieni (gdy traciliśmy średnio 1,17 gola/mecz), jednak diabeł tkwi w szczegółach. Obrona Legii pozwala rywalom na znacznie mniej z gry, a prawdziwą zmorą stały się stałe fragmenty (SFG). W tym aspekcie zespół zanotował bolesny regres. Jesienią w 18 meczach straciliśmy po SFG (bez rzutów karnych) 6 bramek (29% wszystkich strat). Wiosną to już 8 bramek w zaledwie 11 starciach, co stanowi aż 73% wszystkich straconych goli.
|Tabela Ekstraklasy - wiosna 2026
|M.
|Pkt.
|Z.
|R.
|P.
|Bramki
|Forma
|Pkt/M
|1.
|Lech Poznań
|12
|23
|7
|2
|3
|22-15
|1.92
|2.
|GKS Katowice
|12
|23
|7
|2
|3
|19-12
|1.92
|3.
|Lechia Gdańsk
|11
|18
|5
|3
|3
|19-15
|1.64
|4.
|Legia Warszawa
|11
|18
|4
|6
|1
|15-11
|1.64
|5.
|Motor Lublin
|11
|18
|5
|3
|3
|16-15
|1.64
|6.
|Jagiellonia Białystok
|12
|17
|4
|5
|3
|18-14
|1.42
|7.
|Górnik Zabrze
|11
|16
|4
|4
|3
|12-9
|1.45
|8.
|Zagłębie Lubin
|11
|16
|5
|1
|5
|11-10
|1.45
|9.
|Pogoń Szczecin
|11
|16
|5
|1
|5
|11-12
|1.45
|10.
|Piast Gliwice
|12
|16
|5
|1
|6
|16-20
|1.33
|11.
|Wisła Płock
|11
|15
|5
|0
|6
|11-15
|1.36
|12.
|Raków Częstochowa
|11
|14
|3
|5
|3
|15-13
|1.27
|13.
|Korona Kielce
|11
|13
|4
|1
|6
|15-16
|1.18
|14.
|Widzew Łódź
|11
|13
|3
|4
|4
|8-9
|1.18
|15.
|Arka Gdynia
|11
|13
|3
|4
|4
|15-18
|1.18
|16.
|Radomiak Radom
|11
|11
|2
|5
|4
|10-13
|1
|17.
|Cracovia
|11
|10
|2
|4
|5
|9-16
|0.91
|18.
|Bruk-Bet Termalica Nieciecza
|11
|6
|1
|3
|7
|10-19
|0.55
Gdzie jesteśmy?
Miesiąc temu szanse na spadek oceniane były na groźne 25%. Od tamtej pory Legia zdobyła 8 punktów w 4 spotkaniach i dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Prawdopodobieństwo utrzymania szacuje się na 95%, choć przewaga nad strefą spadkową to wciąż tylko trzy punkty.
W środku tabeli panuje niesamowity ścisk – 8. i 15. miejsce dzielą zaledwie trzy „oczka”. Budujące jest jednak to, że legioniści punktują obecnie stabilniej i lepiej niż wszyscy ich bezpośredni rywale w walce o ligowy byt.
Czy Europa to wciąż „Mission Impossible”?
Pojawia się nieśmiałe pytanie: czy przy takim zagęszczeniu w tabeli Legia może jeszcze „powąchać” Europę? Do zdobycia zostało 15 punktów. Legia ma ich obecnie 37, ale – co warto odnotować – nadal nie wygrała w tym sezonie dwóch meczów z rzędu.
Do 4. miejsca (Wisła Płock): strata 8 punktów.
Do 5. miejsca (Zagłębie Lubin): strata 7 punktów.
Aby Legia wskoczyła do TOP 4, musiałaby prawdopodobnie wygrać wszystkie 5 pozostałych meczów (osiągając 52 pkt.) i liczyć na spektakularną zapaść czterech z siedmiu zespołów czołówki. To scenariusz niemal nierealny. Aktualne szanse poniżej 1%.
Dodatkowym „bezpiecznikiem” może okazać rozstrzygnięcie w finale Pucharu Polski. Jeśli trofeum zgarnie zespół, który w lidze uplasuje się w czołowej czwórce, to 5. miejsce w tabeli da przepustkę do eliminacji pucharowych. Jednak nawet na taki finisz szanse Legii oscylują w granicach 2-3%.
Zostało pięć finałów
Wiosną Legia udowodniła, że potrafi punktować z czołówką, ale najpoważniejszy test czeka podopiecznych Marka Papszuna już w najbliższą niedzielę. Na stadionie aktualnego lidera, Lecha Poznań, legioniści spróbują zatrzymać drugą pod względem skuteczności ofensywę ligi. Jeśli to się uda, w serca kibiców wleje się dodatkowa wiara, że odbudowa idzie w dobrym kierunku.
W samej końcówce przyjdzie nam mierzyć się z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie. Kluczowy pozostaje mecz z Widzewem Łódź, na który wyprzedano już wszystkie bilety.
Trudno dziś o pełny spokój – potknięcie w Poznaniu i wpadka w prestiżowym starciu z łodzianami mogą wywrócić sytuację o 180 stopni, przywracając nerwową atmosferę w ostatnich meczach z Lechią, Bruk-Betem i Motorem.
Bukmacherzy nie wskazują faworyta
Aktualne kursy w Fortunie kształtują się następująco:
Lech -2.01
remis - 3.45
Legia – 3.35
A jak Wy oceniacie tę Legię pod wodzą Papszuna? Czy skok średniej punktowej o 50% to dla Was wystarczający dowód na to, że najgorsze już za nami, czy jednak 11. miejsce wciąż nie pozwala Wam spać spokojnie? Czy wierzycie, że Legia w końcu się przełamie i wygra dwa mecze z rzędu właśnie teraz, gdy stawka robi się coraz większa? Czekamy na Wasze prognozy i opinie w komentarzach – co wydarzy się w Poznaniu?