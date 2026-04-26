30. kolejka Ekstraklasy. Legia na kolanach

W niedzielę w hicie kolejki Legia została rozjechana przez Lecha 4-0. Po wygranych Radomiaka i Widzewa sytuacja Legii bardzo mocno się skomplikowała. Na zakończenie zagrają drużyny walczące o utrzymanie - Piast i Arka.

W piątek rozpoczęła się 30. kolejka Ekstraklasy. Zagłębie niespodziewanie przegrało na własnym stadionie z Bruk-Betem, a Górnik pokonał w Białymstoku Jagiellonię. W sobotę Lechia przegrała u siebie z Rakowem, a Korona podzieliła się punktami z GKS-em. Remisowy rezultat padł także w meczu Cracovii z Pogonią.

Komentarze (23)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play.pl To w zasadzie wszystko jest jasne. Po dzisiejszym pogromie w Poznaniu (mecz jeszcze trwa, ale wynik rywalizacji jest znany) będziemy grali mecz "o wszystko" z Widzewem za tydzień. Jeśli go nie wygramy, najprawdopodobniej pożegnamy się z ekstraklasą. odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.play.pl Dzisiejsze wyniki (stan na godz.15.15) juz tak korzystne dla nas nie są. Wygrana Radomiaka i prowadzenie Widzewa znowu powoduje niepewność. Przydałaby się jakakolwiek zdobycz punktowa w dzisiejszym meczu, bo w przypadku porażki zabawa zacznie się od nowa.

Ale taki scenariusz jest najbardziej realny. odpowiedz

sylvano82@o - 7 godzin temu, *.orange.pl Się wszyscy podniecali tymi Brazylijczykami z Radomiaka a to sterta leszczy..Balde,Tapsoba,Vasco Lopez takich paralityków dawno nie widziałem hahahha albo nie widziałem ..Chodyna tylko on nie jest brazylijczykiem odpowiedz

Łowca talentów - 6 godzin temu, *.centertel.pl @sylvano82@o:

Nie drwij z nieobliczalnego Radomiaka. Właśnie wygrali w Płocku. odpowiedz

matus007 - 4 godziny temu, *.centertel.pl @sylvano82@o: jeszcze trener BALTARAZ GĄBKA ;p odpowiedz

Wolfik - 8 godzin temu, *.mm.pl Sobotnie wyniki ułożyły się dla nas dobrze. Szczególnie ważna może okazać się porażka Lechii w ostatnich sekundach meczu. Dobrze z naszej perspektywy wygląda również to, że pewne zwycięstwo straciła Pogoń. odpowiedz

Samozwańczy dwugodzinny prezydent - 19 godzin temu, *.t-mobile.pl Zagłębie Janosik Lubin odpowiedz

Egon - 12 godzin temu, *.waw.pl @Samozwańczy dwugodzinny prezydent:



Aż żal d... ściska, że przy tak słabej w tym roku czołówce ligi i spłaszczonej tabeli nie potrafiliśmy doskoczyć do grupy walczącej o puchary. odpowiedz

NaSpokojnie - 20 godzin temu, *.orange.pl Myślę że ten mecz to będzie test w którym tak naprawdę miejscu jesteśmy z naszą drużyną.

Serce ma nadzieję że wygramy ale rozum mówi że max remis. Bardzo jestem ciekaw co pokażemy. Może Nsame zagra? odpowiedz

Wolfik - 25.04.2026 / 14:42, *.play.pl Jeśli mający ciągle problemy finansowe Górnik wygrałby mistrzostwo to byłoby nawet zabawne. Mówię to w kontekście tych naszych ligowych potęg finansowych 😊 odpowiedz

Wycior - 10 godzin temu, *.vectranet.pl @Wolfik: Taka to ekstra liga ;) Mistrzem może zostać każdy komu uda się średnio zdobyć niecałe 2 pkt/mecz, spaść może nawet potentat kupujący za 5 mln € zawodnika bez pozwolenia na pracę, rozgromienie lidera w niczym nie przeszkadza żeby po tygodniu przegrać z outsiderem… ESA to stan umysłu ;) odpowiedz

Wolfik - 6 godzin temu, *.play.pl @Wycior: Masz w sumie rację. To ESA odzwierciedla stan umysłu ludzi będącymi właścicielami czy prezesami klubów. A ten jest taki, jak słusznie opisałeś. odpowiedz

BRNB - 25.04.2026 / 08:54, *.orange.pl "LEGIO" stac aby wygrac ! Czy Nsame jest do odejscia skoro nie gra w jedynce bo Trener wie a nie chce powiedziec "KIBICOM" czy inna tajemnica ?!!! Lech 0-1 LEGIA !!! odpowiedz

Egon - 19 godzin temu, *.waw.pl @BRNB:



Do odejścia.

Wysoki kontrakt, wiek, więc coraz większe ryzyko kolejnej kontuzji, niezbyt wielkie prawdopodobieństwo dojścia do formy sprzed urazu itd. odpowiedz

Lfan - 25.04.2026 / 02:19, *.play.pl Oby niedziela była gościnna jak piątek. odpowiedz

Arek - 24.04.2026 / 23:58, *.tpnet.pl Oby i niedziela również była gościnna. odpowiedz

exsa - 24.04.2026 / 17:43, *.orange.pl Najlepszy scenariusz ofensywny pamietajac o obronie ! Lech 1-2 "LEGIA !Powodzenia "L" !!! odpowiedz

ws - 24.04.2026 / 17:20, *.play.pl Wszystkie mecze będą o coś. Jeśli Lubin nie odpuszcza rozgrywek europejskich to dziś potwierdzi się pierwszy spadkowicz. Liga jest tak wyrównana,ze praktycznie każdy mecz sobotni, niedzielny i poniedziałkowy może mieć dla nas duże znaczenie. Remis w Poznaniu to minimum dla nas ale patrząc na zdecydowany postęp drużyny w porównaniu z jesienią to jestem spokojny o wynik następnych meczów. O jakby pięknie było pognębić za tydzień Widzew odpowiedz

L - 24.04.2026 / 19:12, *.play.pl @ws: Nasz mecz nie ma znaczenia. Mamys erie 10 meczow bez proazki, w koncu z kims przegrac musimy w tak slabym sezonie. Lepiej teraz niz za tydzien. A jesli Nieciecza spadnie to z nimi tez zapunktujemy za 3 i wtedy nie musimy nawet z Widzewem wygrywac. W ostatecznosci jak bedziemy musieli wyrgac w ost kolejce z Motorem u siebie to wygramy. Spadek nam nie grozi. Spokojnie. odpowiedz

Lfan - 25.04.2026 / 02:31, *.play.pl @L: O czym ty piszesz. Mamy serię 10 meczów bez porażki ale kiedy wygraliśmy ostatnio 2 mecze ligowe z rzędu? Nieciecza pewna spadku czy nie i tak będzie chciała z nami wygrać, bo wygrać z Legią każdy chce. A już zwłaszcza jak może nas spuścić do I ligi. Wygrywając w Pyrowie to raz, że praktycznie zapewniamy sobie utrzymanie. Dwa - sprawiamy, że jeszcze nic nie jest pewne w kwestii mistrzostwa i ucieramy nocha kartoflom ❤️🤍💚 odpowiedz

L - 25.04.2026 / 12:21, *.play.pl @Lfan: Chlopie, pytasz o czym ja pisze i sam sobie zaprzeczasz :d Pytasz kiedy wygralismy 2 mecze z rzedu? Przeciez to nie ja napsialem, ze tam wygramy tylko ty. Ja napisalem, ze tam przegramy bo w koncu z kims trzeba. Czytasz w ogole co piszesz?



Tak, tak, Nieciecza, gdyby spadla, to na pewno rzuci sie na Legie jak na mecz o zycie. Wez. Spuscic to ona moze siebie do 1 ligi.



Sorry, ale nie interesuje mnie ucieranie nocha kartoflom. Wole Lecha za mistrza niz Gornik. Lech sie przynajmniej przestal napinac i to kolejny kamyczek do ogrodka Mioduskiego. Jak wygra Gornik to Mioduski stwierdzi, ze jest super, bo kazdy moze wygrac i nie trzeba wzmocnien. odpowiedz

stoLica - 25.04.2026 / 14:52, *.centertel.pl @L: najlepiej jeszcze szalik łacha przyodziej na mecz☠️ odpowiedz

WIELUNSKI LEGIONISTA - 24.04.2026 / 11:58, *.209.27 Pewne zwycięstwo LEGII i porażka maloczapeczkowych i weekend będzie udany💪💪💪🍻🍻🍻 odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.