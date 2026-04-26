30. kolejka Ekstraklasy. Legia na kolanach

W piątek rozpoczęła się 30. kolejka Ekstraklasy. Zagłębie niespodziewanie przegrało na własnym stadionie z Bruk-Betem, a Górnik pokonał w Białymstoku Jagiellonię. W sobotę Lechia przegrała u siebie z Rakowem, a Korona podzieliła się punktami z GKS-em. Remisowy rezultat padł także w meczu Cracovii z Pogonią.

W niedzielę w hicie kolejki Legia została rozjechana przez Lecha 4-0. Po wygranych Radomiaka i Widzewa sytuacja Legii bardzo mocno się skomplikowała. Na zakończenie zagrają drużyny walczące o utrzymanie - Piast i Arka. 

 

30. kolejka:

Zagłębie Lubin 1-2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Jagiellonia Białystok 1-2 Górnik Zabrze
Korona Kielce 1-1 GKS Katowice
Lechia Gdańsk 1-2 Raków Częstochowa
Cracovia 1-1 Pogoń Szczecin
Wisła Płock 0-1 Radomiak Radom
Widzew Łódź 2-0 Motor Lublin
Lech Poznań 4-0 Legia Warszawa

Poniedziałek, 27.04.
godz. 19:00 Piast Gliwice - Arka Gdynia  (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play.pl

To w zasadzie wszystko jest jasne. Po dzisiejszym pogromie w Poznaniu (mecz jeszcze trwa, ale wynik rywalizacji jest znany) będziemy grali mecz "o wszystko" z Widzewem za tydzień. Jeśli go nie wygramy, najprawdopodobniej pożegnamy się z ekstraklasą.

Wolfik - 5 godzin temu, *.play.pl

Dzisiejsze wyniki (stan na godz.15.15) juz tak korzystne dla nas nie są. Wygrana Radomiaka i prowadzenie Widzewa znowu powoduje niepewność. Przydałaby się jakakolwiek zdobycz punktowa w dzisiejszym meczu, bo w przypadku porażki zabawa zacznie się od nowa.
Ale taki scenariusz jest najbardziej realny.

sylvano82@o - 7 godzin temu, *.orange.pl

Się wszyscy podniecali tymi Brazylijczykami z Radomiaka a to sterta leszczy..Balde,Tapsoba,Vasco Lopez takich paralityków dawno nie widziałem hahahha albo nie widziałem ..Chodyna tylko on nie jest brazylijczykiem

Łowca talentów - 6 godzin temu, *.centertel.pl

@sylvano82@o:
Nie drwij z nieobliczalnego Radomiaka. Właśnie wygrali w Płocku.

matus007 - 4 godziny temu, *.centertel.pl

@sylvano82@o: jeszcze trener BALTARAZ GĄBKA ;p

Wolfik - 8 godzin temu, *.mm.pl

Sobotnie wyniki ułożyły się dla nas dobrze. Szczególnie ważna może okazać się porażka Lechii w ostatnich sekundach meczu. Dobrze z naszej perspektywy wygląda również to, że pewne zwycięstwo straciła Pogoń.

Samozwańczy dwugodzinny prezydent - 19 godzin temu, *.t-mobile.pl

Zagłębie Janosik Lubin

Egon - 12 godzin temu, *.waw.pl

@Samozwańczy dwugodzinny prezydent:

Aż żal d... ściska, że przy tak słabej w tym roku czołówce ligi i spłaszczonej tabeli nie potrafiliśmy doskoczyć do grupy walczącej o puchary.

NaSpokojnie - 20 godzin temu, *.orange.pl

Myślę że ten mecz to będzie test w którym tak naprawdę miejscu jesteśmy z naszą drużyną.
Serce ma nadzieję że wygramy ale rozum mówi że max remis. Bardzo jestem ciekaw co pokażemy. Może Nsame zagra?

Wolfik - 25.04.2026 / 14:42, *.play.pl

Jeśli mający ciągle problemy finansowe Górnik wygrałby mistrzostwo to byłoby nawet zabawne. Mówię to w kontekście tych naszych ligowych potęg finansowych 😊

Wycior - 10 godzin temu, *.vectranet.pl

@Wolfik: Taka to ekstra liga ;) Mistrzem może zostać każdy komu uda się średnio zdobyć niecałe 2 pkt/mecz, spaść może nawet potentat kupujący za 5 mln € zawodnika bez pozwolenia na pracę, rozgromienie lidera w niczym nie przeszkadza żeby po tygodniu przegrać z outsiderem… ESA to stan umysłu ;)

Wolfik - 6 godzin temu, *.play.pl

@Wycior: Masz w sumie rację. To ESA odzwierciedla stan umysłu ludzi będącymi właścicielami czy prezesami klubów. A ten jest taki, jak słusznie opisałeś.

BRNB - 25.04.2026 / 08:54, *.orange.pl

"LEGIO" stac aby wygrac ! Czy Nsame jest do odejscia skoro nie gra w jedynce bo Trener wie a nie chce powiedziec "KIBICOM" czy inna tajemnica ?!!! Lech 0-1 LEGIA !!!

Egon - 19 godzin temu, *.waw.pl

@BRNB:

Do odejścia.
Wysoki kontrakt, wiek, więc coraz większe ryzyko kolejnej kontuzji, niezbyt wielkie prawdopodobieństwo dojścia do formy sprzed urazu itd.

Lfan - 25.04.2026 / 02:19, *.play.pl

Oby niedziela była gościnna jak piątek.

Arek - 24.04.2026 / 23:58, *.tpnet.pl

Oby i niedziela również była gościnna.

exsa - 24.04.2026 / 17:43, *.orange.pl

Najlepszy scenariusz ofensywny pamietajac o obronie ! Lech 1-2 "LEGIA !Powodzenia "L" !!!

ws - 24.04.2026 / 17:20, *.play.pl

Wszystkie mecze będą o coś. Jeśli Lubin nie odpuszcza rozgrywek europejskich to dziś potwierdzi się pierwszy spadkowicz. Liga jest tak wyrównana,ze praktycznie każdy mecz sobotni, niedzielny i poniedziałkowy może mieć dla nas duże znaczenie. Remis w Poznaniu to minimum dla nas ale patrząc na zdecydowany postęp drużyny w porównaniu z jesienią to jestem spokojny o wynik następnych meczów. O jakby pięknie było pognębić za tydzień Widzew

L - 24.04.2026 / 19:12, *.play.pl

@ws: Nasz mecz nie ma znaczenia. Mamys erie 10 meczow bez proazki, w koncu z kims przegrac musimy w tak slabym sezonie. Lepiej teraz niz za tydzien. A jesli Nieciecza spadnie to z nimi tez zapunktujemy za 3 i wtedy nie musimy nawet z Widzewem wygrywac. W ostatecznosci jak bedziemy musieli wyrgac w ost kolejce z Motorem u siebie to wygramy. Spadek nam nie grozi. Spokojnie.

Lfan - 25.04.2026 / 02:31, *.play.pl

@L: O czym ty piszesz. Mamy serię 10 meczów bez porażki ale kiedy wygraliśmy ostatnio 2 mecze ligowe z rzędu? Nieciecza pewna spadku czy nie i tak będzie chciała z nami wygrać, bo wygrać z Legią każdy chce. A już zwłaszcza jak może nas spuścić do I ligi. Wygrywając w Pyrowie to raz, że praktycznie zapewniamy sobie utrzymanie. Dwa - sprawiamy, że jeszcze nic nie jest pewne w kwestii mistrzostwa i ucieramy nocha kartoflom ❤️🤍💚

L - 25.04.2026 / 12:21, *.play.pl

@Lfan: Chlopie, pytasz o czym ja pisze i sam sobie zaprzeczasz :d Pytasz kiedy wygralismy 2 mecze z rzedu? Przeciez to nie ja napsialem, ze tam wygramy tylko ty. Ja napisalem, ze tam przegramy bo w koncu z kims trzeba. Czytasz w ogole co piszesz?

Tak, tak, Nieciecza, gdyby spadla, to na pewno rzuci sie na Legie jak na mecz o zycie. Wez. Spuscic to ona moze siebie do 1 ligi.

Sorry, ale nie interesuje mnie ucieranie nocha kartoflom. Wole Lecha za mistrza niz Gornik. Lech sie przynajmniej przestal napinac i to kolejny kamyczek do ogrodka Mioduskiego. Jak wygra Gornik to Mioduski stwierdzi, ze jest super, bo kazdy moze wygrac i nie trzeba wzmocnien.

stoLica - 25.04.2026 / 14:52, *.centertel.pl

@L: najlepiej jeszcze szalik łacha przyodziej na mecz☠️

WIELUNSKI LEGIONISTA - 24.04.2026 / 11:58, *.209.27

Pewne zwycięstwo LEGII i porażka maloczapeczkowych i weekend będzie udany💪💪💪🍻🍻🍻

