Przed nami 30. kolejka Ekstraklasy. W piątek Zagłębie zagra z Bruk-Betem, a Jagiellonia z Górnikiem. W sobotę Lechia podejmie Raków, a Cracovia pod wodzą nowego trenera zmierzy się z Pogonią. Oba zespoły nie mogą być jeszcze pewne utrzymania. 

W niedzielę czeka nas hit kolejki - mecz pomiędzy Lechem i Legią. Na zakończenie zagrają drużyny walczące o utrzymanie - Piast i Arka. 

 

30. kolejka:

Piątek, 24.04.
godz. 18:00 Zagłębie Lubin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)
godz. 20:30 Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / C+ Sport)

Sobota, 25.04.
godz. 14:45 Korona Kielce - GKS Katowice (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Cracovia - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)

Niedziela, 26.04.
godz. 12:15 Wisła Płock - Radomiak Radom (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Widzew Łódź - Motor Lublin (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Lech Poznań - Legia Warszawa (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)

Poniedziałek, 27.04.
godz. 19:00 Piast Gliwice - Arka Gdynia  (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

