Wypożyczeni: Czyste konto Banasika

Igor Strzałek i jego Termalika nie złożyły broni w walce o utrzymanie się w ekstraklasie. Pogoń Grodzisk Mazowiecki mimo remisu w Chorzowie wciąż może myśleć o barażach w walce o awans. Wojciech Banasik zaliczył kolejny występ w barwach Polonii Bytom. Młody bramkarz zachował czyste konto, a jego zespół wygrał z Odrą Opole.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) zagrał do 83. minuty w wygranym 2-1 meczu z Zagłębiem Lubin. Tym samym niecieczanie zachowali matematyczne szanse na utrzymanie się w lidze.

I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała 2-2 z Ruchem Chorzów. Oliwier Olewiński rozegrał pełne zawody i przy bramce na 1-0 zaliczył asystę. W podstawowym składzie wybiegli również Jakub Adkonis (do 59. minuty), Stanisław Gieroba oraz Mateusz Szczepaniak (obaj zmienieni w 76. minucie).

Pogoń Siedlce odniosła istotne zwycięstwo w walce o utrzymanie w I lidze. Siedlczanie pokonali 2-0 Miedź Legnica, a w meczu wystąpiło dwóch wypożyczonych legionistów. Bartosz Dembek rozegrał całe zawody a Jakub Zbróg został zmieniony w 78. minucie spotkania.

Wojciech Banasik (Polonia Bytom) zagrał 90 minut w wygranym 2-0 meczu z Odrą Opole. Bramkarz bytomian zakończył spotkanie z żółtą kartką.

II liga

Marcel Mendes-Dudziński (Świt Szczecin) nie grał w przegranym 1-3 meczu z Podhalem Nowy Targ.

Hiszpania - LaLiga2

Sergio Barcia zagrał 90 minut w barwach Las Palmas w wygranym 2-1 meczu z Cadiz. Barcia był nie tylko filarem obrony, ale ostoją drużyny. Wygrał 9 z 12 pojedynków, miał 3 wybicia oraz 13 przechwytów. Do tego zaliczył 77 z 81 celnych podań oraz próbował uderzać głową na bramkę rywala.