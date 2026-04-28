Wypożyczeni: Czyste konto Banasika

Wojciech Banasik | fot. Woytek / Legionisci.com
Fumen
Legionisci.com Legionisci.com

Igor Strzałek i jego Termalika nie złożyły broni w walce o utrzymanie się w ekstraklasie. Pogoń Grodzisk Mazowiecki mimo remisu w Chorzowie wciąż może myśleć o barażach w walce o awans. Wojciech Banasik zaliczył kolejny występ w barwach Polonii Bytom. Młody bramkarz zachował czyste konto, a jego zespół wygrał z Odrą Opole. 

Ekstraklasa
Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) zagrał do 83. minuty w wygranym 2-1 meczu z Zagłębiem Lubin. Tym samym niecieczanie zachowali matematyczne szanse na utrzymanie się w lidze.

I liga
Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała 2-2 z Ruchem Chorzów. Oliwier Olewiński rozegrał pełne zawody i przy bramce na 1-0 zaliczył asystę. W podstawowym składzie wybiegli również Jakub Adkonis (do 59. minuty), Stanisław Gieroba oraz Mateusz Szczepaniak (obaj zmienieni w 76. minucie).

Pogoń Siedlce odniosła istotne zwycięstwo w walce o utrzymanie w I lidze. Siedlczanie pokonali 2-0 Miedź Legnica, a w meczu wystąpiło dwóch wypożyczonych legionistów. Bartosz Dembek rozegrał całe zawody a Jakub Zbróg został zmieniony w 78. minucie spotkania.

Wojciech Banasik (Polonia Bytom) zagrał 90 minut w wygranym 2-0 meczu z Odrą Opole. Bramkarz bytomian zakończył spotkanie z żółtą kartką.
Skrót meczu Odra Opole - Polonia Bytom

II liga
Marcel Mendes-Dudziński (Świt Szczecin) nie grał w przegranym 1-3 meczu z Podhalem Nowy Targ.

Hiszpania - LaLiga2
Sergio Barcia zagrał 90 minut w barwach Las Palmas w wygranym 2-1 meczu z Cadiz. Barcia był nie tylko filarem obrony, ale ostoją drużyny. Wygrał 9 z 12 pojedynków, miał 3 wybicia oraz 13 przechwytów. Do tego zaliczył 77 z 81 celnych podań oraz próbował uderzać głową na bramkę rywala.



tagi:
Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.