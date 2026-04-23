Ramowy terminarz sezonu 2026/27

źródło: Ekstraklasa

Zatwierdzono terminarz Ekstraklasy na sezon 2026/2027. Pierwsze mecze zaplanowano na weekend 24-26 lipca, natomiast zakończenie sezonu nastąpi 22 maja 2027. 

Zespoły uczestniczące w eliminacjach europejskich pucharów będą mogły przełożyć dwa mecze ligowe w trakcie kwalifikacji - one zostaną rozegrane na początku września. 

 

Ramowy terminarz sezonu 2026/27 (uwzględniono termin sobotni):
1. kolejka – 25 lipca 2026
2. kolejka – 1 sierpnia
3. kolejka – 8 sierpnia
4. kolejka – 15 sierpnia
5. kolejka – 22 sierpnia
6. kolejka – 29 sierpnia
7. kolejka – 5 września
8. kolejka – 12 września
9. kolejka – 19 września
10. kolejka – 10 października
11. kolejka – 17 października
12. kolejka – 24 października
13. kolejka – 31 października
14. kolejka – 7 listopada
15. kolejka – 21 listopada
16. kolejka – 28 listopada
17. kolejka – 5 grudnia
18. kolejka – 12 grudnia
19. kolejka – 30 stycznia 2027
20. kolejka – 6 lutego
21. kolejka – 13 lutego
22. kolejka – 20 lutego
23. kolejka – 27 lutego
24. kolejka – 6 marca
25. kolejka – 13 marca
26. kolejka – 20 marca
27. kolejka – 3 kwietnia
28. kolejka – 10 kwietnia
29. kolejka – 17 kwietnia
30. kolejka – 24 kwietnia
31. kolejka – 1 maja
32. kolejka – 8 maja
33. kolejka – 15 maja
34. kolejka – 22 maja



Komentarze (3)

Lolo - 18 minut temu, *.inteligo.pl

Ciekawe, czy nas będzie dotyczyć... Jeśli tak, to byle bez Pudla...

Darek - 24 minuty temu, *.play.pl

A jest już dla nas ramowy terminarz 1 ligi?

kacperek - 55 minut temu, *.play.pl

34. kolejka – 22 maja 2027 świętujemy Mistrza

