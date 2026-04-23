Wieloletni kierownik drużyny odchodzi z Legii

Konrad Paśniewski i Paweł Feliciak
Woytek
źródło: Fakt, Legionisci.com

"Fakt" poinformował, że z Legii Warszawa odchodzi wieloletni kierownik pierwszej drużyny, Konrad Paśniewski. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że wieloletni kierownik drużyny po ponad 12 latach pracy złożył wypowiedzenie i wkrótce zakończy swoją pracę w klubie. Według naszych informacji proces zmiany na tym stanowisku toczy się już od kilku miesięcy.

Już od początku obecnego sezonu do roli kierownika pierwszej drużyny wdrażany był Paweł Feliciak. W tym samym czasie Konrad Paśniewski przesunął się na stanowisko dyrektora pierwszego zespołu, a jesienią obaj funkcjonowali równolegle – także w dni meczowe, dzieląc się obowiązkami przy ławce i zapleczu organizacyjnym drużyny.

 

Na początku tego roku wewnątrz klubu było już jasne, że Paśniewski rozważa odejście. Od wiosny to Feliciak w pełni odpowiada za rolę kierownika podczas meczów pierwszej drużyny. Zapewne po zakończeniu sezonu jego zakres obowiązków zostanie jeszcze rozszerzony o kompetencje, które dotychczas pozostawały po stronie Paśniewskiego.

Paśniewski pełnił funkcję kierownika drużyny przez ostatnie 12 lat, był cenioną postacią pierwszego zespołu – zawsze dostępny, konkretny i pomocny. „Kondziu” – dzięki za te wszystkie lata!



tagi:
Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Zawsze - 46 minut temu, *.orange.pl

Jaki powód ?

odpowiedz
qubas - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl

i dobrze, dość sytych kotów

odpowiedz
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.