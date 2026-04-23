Wieloletni kierownik drużyny odchodzi z Legii

"Fakt" poinformował, że z Legii Warszawa odchodzi wieloletni kierownik pierwszej drużyny, Konrad Paśniewski. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że wieloletni kierownik drużyny po ponad 12 latach pracy złożył wypowiedzenie i wkrótce zakończy swoją pracę w klubie. Według naszych informacji proces zmiany na tym stanowisku toczy się już od kilku miesięcy.

Już od początku obecnego sezonu do roli kierownika pierwszej drużyny wdrażany był Paweł Feliciak. W tym samym czasie Konrad Paśniewski przesunął się na stanowisko dyrektora pierwszego zespołu, a jesienią obaj funkcjonowali równolegle – także w dni meczowe, dzieląc się obowiązkami przy ławce i zapleczu organizacyjnym drużyny.





Na początku tego roku wewnątrz klubu było już jasne, że Paśniewski rozważa odejście. Od wiosny to Feliciak w pełni odpowiada za rolę kierownika podczas meczów pierwszej drużyny. Zapewne po zakończeniu sezonu jego zakres obowiązków zostanie jeszcze rozszerzony o kompetencje, które dotychczas pozostawały po stronie Paśniewskiego.

Paśniewski pełnił funkcję kierownika drużyny przez ostatnie 12 lat, był cenioną postacią pierwszego zespołu – zawsze dostępny, konkretny i pomocny. „Kondziu” – dzięki za te wszystkie lata!