Legia najlepsza w Rudzie Śląskiej

W sobotę w Rudzie śląskiej odbył się VI Turniej Mistrzostw Polski Kobiet 7. Rywalizację wygrała drużyna Legii Warszawa, która w finale pokonała Biało-Zielone Ladies Gdańsk!

Do końca sezonu zostały jeszcze do rozegrania dwa turnieje (16 maja oraz 13 czerwca). Aktualnie legionistki zajmują 2. miejsce w tabeli ze stratą 4 punktów do prowadzących gdańszczanek. Cały czas mają szanse na zdobycie mistrzostwa Polski. Muszą jednak wygrać dwa pozostałe turnieje - wówczas co najmniej zrównają się punktami z utytułowanymi rywalkami i zgodnie z regulaminem rozgrywek o tytule zadecydować może wyższe miejsce w ostatnim turnieju sezonu.

Wyniki Ekstraligi w turnieju w Rudzie Śląskiej

Grupa B

Atomówki Łódź 17-26 AZS AWF Warszawa

AZS AWF Warszawa 0-52 Legia Warszawa

Legia Warszawa 45-0 Atomówki Łódź

Grupa A

Mazovia Miński Mazowiecki 5-22 Biało-Zielone Ladies Gdańsk

Arka Gdynia 22-12 Mazovia Mińsk Mazowiecki

Biało-Zielone Ladies Gdańsk 24-10 Arka Gdynia

Półfinały

Legia Warszawa 42-5 Arka Gdynia

Biało-Zielone Ladies Gdańsk 66-0 AZS AWF Warszawa

Mecz o 5. miejsce

Mazovia Mińsk Mazowiecki 17-0 Atomówki Łódź

Mecz o 3. miejsce

AZS AWF Warszawa 5-47 Arka Gdynia

Finał

Biało-Zielone Ladies Gdańsk 19-24 Legia Warszawa