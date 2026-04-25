Rugby kobiet

Legia najlepsza w Rudzie Śląskiej

fot. Legia Rugby Kobiet
Woytek
W sobotę w Rudzie śląskiej odbył się VI Turniej Mistrzostw Polski Kobiet 7. Rywalizację wygrała drużyna Legii Warszawa, która w finale pokonała Biało-Zielone Ladies Gdańsk!

Do końca sezonu zostały jeszcze do rozegrania dwa turnieje (16 maja oraz 13 czerwca). Aktualnie legionistki zajmują 2. miejsce w tabeli ze stratą 4 punktów do prowadzących gdańszczanek. Cały czas mają szanse na zdobycie mistrzostwa Polski. Muszą jednak wygrać dwa pozostałe turnieje - wówczas co najmniej zrównają się punktami z utytułowanymi rywalkami i zgodnie z regulaminem rozgrywek o tytule zadecydować może wyższe miejsce w ostatnim turnieju sezonu.

 

Wyniki Ekstraligi  w turnieju w Rudzie Śląskiej

Grupa B
Atomówki Łódź 17-26 AZS AWF Warszawa
AZS AWF Warszawa 0-52 Legia Warszawa
Legia Warszawa 45-0 Atomówki Łódź

Grupa A
Mazovia Miński Mazowiecki 5-22 Biało-Zielone Ladies Gdańsk
Arka Gdynia 22-12 Mazovia Mińsk Mazowiecki
Biało-Zielone Ladies Gdańsk 24-10 Arka Gdynia

Półfinały
Legia Warszawa 42-5 Arka Gdynia
Biało-Zielone Ladies Gdańsk 66-0 AZS AWF Warszawa

Mecz o 5. miejsce
Mazovia Mińsk Mazowiecki 17-0 Atomówki Łódź

Mecz o 3. miejsce
AZS AWF Warszawa 5-47 Arka Gdynia

Finał
Biało-Zielone Ladies Gdańsk 19-24 Legia Warszawa


fot. Legia Rugby Kobiet


