Kompromitacja

To był niestety pogrom. W niedzielę Lech pokonał na swoim stadionie Legią aż 4-0, całkowicie dominując przez cały mecz. Poznaniacy końcowy rezultat ustalili już w pierwszej połowie, kiedy do siatki trafili Mikael Ishak (dwukrotnie), Ali Gholizadeh i Antoni Kozubal. Sytuacja Legii w tabeli dalej jest więc mocno skomplikowana. Podopieczni Marka Papszuna mają tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.

Mecz fantastycznie rozpoczął się dla Lecha. Już w 3. minucie gry obrona Legii została z łatwością ograna na lewej stronie, gdzie Patrik Walemark przytomnie zgrał piłkę piętą do Alego Gholizadeha. Irańczyk następnie popisał się świetnym uderzeniem lewą nogą w kierunku dalszego słupka, nie dając żadnych szans bramkarzowi na skuteczną interwencję. Szybka stracony gol całkowicie odmienił plany przyjezdnych na ten mecz, którzy od razu musieli grać dużo bardziej ofensywnie. Lechici nie zamierzali się zatrzymywać i już niebawem ponownie mogli cieszyć się z bramki. Po podaniu z głębi pola sam na sam z Otto Hindrichem znalazł się Mikael Ishak, ale na szczęście Rumun dobrze skrócił kąt i nie dał się zaskoczyć. Legia kompletnie nie mogła poradzić sobie z atakami przeciwników, którzy mieli tego dnia dużą przewagę. W 20. minucie sytuacja "Wojskowych" jeszcze mocniej się skomplikowała. Rafał Augustyniak wyleciał wtedy z boiska z czerwoną kartką, którą sędzia ukazał go za faul na Leo Bengtssonnie. Powtórki pokazały jednak, że ta decyzja wydawała się być mocno kontrowersyjna...

Granie w jedenastu Legii nie wychodziło zbyt dobrze, a w osłabieniu było tylko gorzej. Lech całkowicie dominował i można było odnieść wrażenie, że kolejne groźne akcje w ich wykonaniu są tylko kwestią czasu. W 31. minucie gospodarze dopięli swego i przy dużej dozie szczęścia strzelili drugiego gola. Ishak przedarł się w pole karne, a uderzona przez niego piłka odbiła się od jednego z defensorów, co sprawiło, ze Hindrich nie miał nic nie powiedzenia. Rumun rzucił się już w drugą stronę i nie dał rady zareagować. Nie minęło kilka minut, a było już 3-0... Timothy Ouma prostopadle dograł piłkę do Walemarka, ten wprawdzie przegrał pojedynek sam na sam z golkiperem Legii, ale na szczęście dla Lecha w idealnym miejscu znalazł się Antoni Kozubal. 21-latek z bliska wpakował futbolówkę do siatki.

Legia była całkowicie na łopatkach, kiedy w 43. minucie na 4-0 gola strzelił Ishak. Raz jeszcze poznaniacy w najprostszy możliwy sposób przechytrzyli obronę przeciwników, posyłając po prostu prostopadłe podanie. Dzięki temu Ishak znalazł się sam przed Hindrichem i bez najmniejszych problemów go pokonał. Niebawem sędzia zakończył pierwszą połowę, która upłynęła całkowicie pod dyktando Lecha. Legioniści na boisku nie istnieje, co idealnie odzwierciedlał wynik.

Kilka minut po zmianie stron wreszcie ofensywna akcja Legii, jednak szarża Damian Szymańskiego została zablokowana przez Joela Perreirę. Ten zryw gości był jednorazowy, gdyż już za moment ponownie zagroził Lech. Po sprytnie rozegranym rzucie rożnym do okazji strzeleckiej doszedł Kozubal i na szczęście trafił jedynie w boczną siatkę. Część kibiców była już nawet przekonana, że gospodarze pokonali Hindricha po raz piąty, ale nic bardziej mylnego.

Pierwszy kwadrans drugiej połowy był nieco bardziej wyrównany, lecz wynik nie ulegał zmianie. Po godzinie gry do interwencji Hindricha zmusił Ishak. Rumuński bramkarz spokojnie poradził sobie z lekką próbą szwedzkiego napastnika. Trener Marek Papszun starał się ratować sytuację, wprowadzając na boisko kolejnych zawodników, jednak niewiele z tego wynikało. W 75. minucie Lech wyszedł z kontrą. Do dogranej piłki ze środkowej strefy boiska doszedł Bengtsson, który mocno pogubił się w polu karnym. Szwed kilka minut potem ponownie zaprzepaścił stuprocentową okazję. Tym razem pomocnik skiksował tuż przed Hindrichem po znakomitym podaniu od Luisa Palmy.

Trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry Filip Jagiełło trafił w słupek. Zabrakło tym razem centymetrów, aby na dobre ustalić wynik spotkania.

Komentarze (87)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Tre - 9 minut temu, *.orange.pl Rajovic ma jakies kwity ze gra w 1 skladzie i nic z tego nie wynika od kilku miesiecy odpowiedz

Kibel trzaskowskiego - 10 minut temu, *.plus.pl Kompromitacja to był sędzia gwiżdżący cały czas na korzyść Lecha! odpowiedz

majusL@legionista.com - 14 minut temu, *.174.42 Pudel won.

Papszun won !! odpowiedz

Qtas - 15 minut temu, *.centertel.pl Wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd. Plendze są cienkie jak naleśniki, każdy im strzela po 3-4 gole a te nasze ćwoki przeszły obok meczu. Niech wracają na własną rękę a jutro obowiązkowo akcja liść odpowiedz

Derwall - 15 minut temu, *.orange.pl pewnie delegaci Legii w składzie [Hera, żewłakow, bobić ] byli dumni z tego jaki zaciąg Gwiazd dokonali do zespołu , czekam teraz na wspólne zdjęcie na tym forum skoro tak ochoczo fotki robili z tymi niedorajdami przy okazji kolejnych transferów prezentując koszulki klubowe z nazwiskami ,Brawo Niedołęgi odpowiedz

Tomek - 15 minut temu, *.vectranet.pl Kozubal nie strzelił bramki... odpowiedz

Miki - 16 minut temu, *.jmdi.pl Sytuacja około 60 minuty: Legia poszła ten jeden raz do przodu większą grupą (nie pamiętam już, chyba aut był), jakaś wrzutka, Lech przejmuje piłkę i wychodzi z kontrą. Legioniści szybko wracają (ostatecznie wygląda groźnie ale kończy się szczęśliwie, w ostatniej chwili Piątkowski interweniuje) … ale nie wszyscy. Rajovic stoi w polu karnym Lecha. Rozgląda się. Zastanawia. Kontempluje. Wreszcie rusza, leciutkim truchtem. odpowiedz

Gość niedzielny - 16 minut temu, *.tpnet.pl To jest sabotaź z tym miletá i kapustką ewidentnie żeby minuty były I sprzedać kosztem nawet takich meczy. WSZYSCY WON odpowiedz

fan1956 - 17 minut temu, *.tpnet.pl Panie Papszunek więcej ,,rajowiczów,, proszę o więcej ,,koło-rajowiczów,, !!!!!!! No i oczywiście panów cymbało-dyrektorów, o prezesie PUDLU to nawet nie wspomnę, ponieważ przez tego ..uja tracę apetyt. A na widzew proszę o śpiew ,,a usrane wkłady nie poddawać się,, i nie zapomnieć zasponsorować ,,pudelka,, tylko hojnie nie opier..lać się. odpowiedz

Ukiluki - 22 minuty temu, *.220.201 Wstyd cały zespół porażka ,jednego tylko nierozumie czemu zdjął Adamskiego a zostawił drewniaka i nie dał szansy Nsame odpowiedz

Egon - 22 minuty temu, *.waw.pl Trzymanie Rajovica przez 90 minut na boisku w meczu, w którym gramy w dziesiątkę, to jakiś kosmos. odpowiedz

padaka - 22 minuty temu, *.centertel.pl Liście muszą spaść. odpowiedz

BRNB - 22 minuty temu, *.orange.pl Trener musi odejsc po zakonczeniu sezonu bo przez 8 dni nie potrafi przygotowac zespolu do meczu razem ze swoim ulubiencem R. !!! Zdejmuje Adamskiego a R. blaka sie po boisku tak robi Trener ! Czas odejsc LEGIA nie dla Pana !! odpowiedz

VUKO - 24 minuty temu, *.play.pl Papszun, przerost ego nad treścią.

Beznadziejnie ustawil drużynę.

Chcę trenera Vukovicia. odpowiedz

Martinez76 - 25 minut temu, *.t-mobile.pl ANI JEDEN PIŁKARZ LEGII NIE ŁAPIE SIĘ NAWET NA ŁAWKĘ REZERWOWYCH W LECHU POZNAŃ.

I taki jest fakt. Żaden Papszun tu nie pomoże. Taką kadrę zmontowało tridente MIODUSKI - ŻEWŁAKOW i BOBIC.

Ile ten kudłaty pajac będzie niszczył Legię i śmiał się z jej kibiców?! Nawołuję do stanowczej reakcji - taczki trzeba postawić w gotowości. odpowiedz

PanTrener - 27 minut temu, *.centertel.pl widac kto sie o mistrza bije a kto spada z ligi

moze lepiej trenera z II legii brac tam taka passa ;p

a na powaznie to wszolek spozniony za kazdym razem nie trzymal linii spalonego a to niby ofensywny obronca, augustyniak to nie jest obronca tylko przecinak (DMC),

nie liczac 2 zawodnikow to reszta nie biega niestety, to bylo jest i bedzie, prawie najstarszy sklad w ekstraklapie, odpowiedz

Mati - 29 minut temu, *.wanadoo.fr I co Papszun,dalej walka o puchary? Jestes cienkim trenerem. odpowiedz

T1000 - 25 minut temu, *.216.101 @Mati:

To sprowadź przygłupie lepszego odpowiedz

Chudy Grubas - 30 minut temu, *.78.243 To już Historia. Legia była słabsza,całe nie na tyle aby Lechowi musiał pomagać sędzia.

Trzeba szykować się z Widzewem jak na wojnę. Piłkarze muszą wyczyścić głowy i za tydzień zagrać jak o życie. odpowiedz

Legionista1 z dolnego Śląska - 19 minut temu, *.orange.pl @Chudy Grubas:

Przestań piepszyc o sędzi. Czerwo dla kaleki i tyle! odpowiedz

Egon - 14 minut temu, *.waw.pl @Chudy Grubas:



Znaleźlismy sie w takiej sytuacji, że właściwie ciężko powiedzieć, co dla nas oznacza "życie".



Gdyby spadek miał oznaczać przejęcie Legii przez jakiś konkretny podmiot, to niekoniecznie musiałoby być gorsze rozwiązanie, niż utrzymanie i dalsza wegetacja z coraz szybciej rosnącymi długami pchającymi nas w przepaść. odpowiedz

eLka - 30 minut temu, *.vectranet.pl Pudel, wynoś się z tego klubu. Wynoś się, rozumiesz! odpowiedz

eLka - 31 minut temu, *.vectranet.pl Błagam, spadnijmy. Błagam! odpowiedz

Aryon - 14 minut temu, *.play.pl @eLka: A ja nie chcę abyśmy spadli, bo to byłby strzał w kolano dla całej ligi a zwłaszcza dla nas. Widziałaś ile lat spędziła Wisła Kraków w I lidze zanim w następnym awansuje? jakieś 4 sezony. Dopiero w 5 sezonie zagra wreszcie w Ekstraklasie. Skąd wiesz, że Legia powróci do Ekstraklasy po roku gry w I Lidze? Może też będzie się tam tak bujać jak Wisła Kraków tyle sezonów? Z tym pseudo znawcą Mioduskim jest to możliwe. Dlatego jest jak jest, ale nie chcę, aby było tak źle, bo gra w I Lidze dla Legii to zapaść pod każdym względem. odpowiedz

kibic - 31 minut temu, *.centertel.pl Wszyscy zapewne zastanawiamy się o co chodzi z Rajovicem że ciągle gra tzn nie gra jest na boisku jako pachołek.Niestety jeśli wyjdzie z widzewem to z przodu będzie zero Trenerze otwórz oczy!!! odpowiedz

Wachtel - 32 minuty temu, *.vectranet.pl Nie oceniam formy. To co było 11 kolejek temu a jest teraz wpisuje się w progres. Papszun wszedł w drużynę nieogarniętą, grającą jak chłopcy pod trzepakiem na ursynowskim osiedlu. Widać postęp. Ale... czy my kibice Legii chcemy oglądać średniaków, przeciętniaków i wkładzików we mgle? Nie jestem ekspertem ale chodzę na Ł3 od 1983 roku i mam moralne prawo oceniać to co widzę i to co widzi największa rzesza kibiców Legii Warszawa w kraju. Dziś pomimo jako takiej postawy naszych dla mnie czerwona kartka z du...y. Albo jestem lekko ślepy (miałem operację zaćmy na lewe i prawe oko) albo tam nie było faulu na czerwo... Niby nic ale graliśmy w dziesiątkę i błąd ,,sędziego" wyje....ł wynik meczu. August nie miał dnia, ale jeszcze niedawno wynosiliśmy go na ołtarze ( zapomnieliście?) Pewnie w 11 stkę było by ciężko ale sprawiedliwie. Stawiajmy na naszych pomimo całej otoczki wokół drużyny. Konkluzja moja: póki ten gość, który ma status właściciela klubu nim będzie, ta drużyna nic poza środkiem tabeli nie osiągnie. Facet ma węża w kieszeni i to widać już pięć lat. Posiadanie klubu do splendor dla mega bogatych, próżnych gości co bawią się piłką bo ich na to stać. Ale jeśli sprowadzać na Ł3 będziemy przeciętniaków z outletów europejskich to takie będą wyniki. Póki Mioduski będzie właścicielem Legii ten klub będzie co najwyżej średniakiem ligowym. Ja wierzę w Legię bo to największy klub w Polsce.... Jeszcze będzie dobrze. odpowiedz

MZ80 - 9 minut temu, *.centertel.pl @Wachtel: Pewnie że będzie dobrze może nie będziemy czekać na mistrzostwo 23 lata ale na pewno w tym dziesięcioleciu nic nie zdobędziemy odpowiedz

Jurek - 34 minuty temu, *.inetia.pl Tylko głupi myślał, że ta zgraja amatorów wygra w Poznaniu. Przypominam, że ci amatorzy dostają kolosalne pieniądze za dziadostwo jaki pokazują na boisku. Ale to pieniądze frajera Mioduskiego. odpowiedz

Zezłomowani :( - 35 minut temu, *.orange.pl Powiedzieli ze nas zezlomuja I nas zezlomowali :(. Z Widzewem o wszystko.... odpowiedz

Doru - 37 minut temu, *.t-mobile.pl Papszun OUT, niech go wywalą i niech zabiera ze sobą Rajovicia !!! odpowiedz

Otto - 39 minut temu, *.play.pl Nie ma co załamywać rąk. Sezon i tak jest do zapomnienia, a z dwojga złego wolę żeby amica zdobyła mistrzostwo, niż górnik. Bo dla górnika byłby to 15 tytuł, czym (przynajmniej oficjalnie) zrownałby się z Legia, a tego bym nie zniósł. Wystarczy nie przegrać z widzewem, wygrać pozostałe dwa mecze i budować drużynę na następny sezon. odpowiedz

Egon - 29 minut temu, *.waw.pl @Otto:



Dokładnie.

Lech ma mniej tytułów, więc, jeżeli już trzeba wybierać, to z naszego punktu widzenia lepszy Lech, niż Górnik. odpowiedz

Xyx - 9 minut temu, *.18.127 @Otto: i tak w tabeli wszechczasów nikt nas długo nie pobije. odpowiedz

Ja - 39 minut temu, *.inetia.pl Wincy rajovicza. odpowiedz

Mar - 40 minut temu, *.play.pl I w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu . Przecież cały czas grają te same wkłady do koszulek. Wiadomo było że nasze problemy wynikają z niskiej jakości piłkarzy których kupił nasz właściciel. Zachwyty po ostatnich meczach były przesadzone. Wszyscy do wymiany włącznie z M. odpowiedz

Tylko Legia - 40 minut temu, *.centertel.pl Papszun ty sabotazysto wychodza drewniaki w pierwszym skladzie z taka druzyna a lepsi grzeja lawe.Juz nie moge na Twoj ryj patrzec. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 41 minut temu, *.plus.pl Papszun zweryfikowany odpowiedz

Sobol - 32 minuty temu, *.orange.pl @(L)eve(L)64: Amen. odpowiedz

Stanko Świetlica - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Ten mecz obnażył "warsztat" trenerski Marka "łomot 4-0 od Lecha" Papszuna. To mit, że jest on specjalistą od defensywnego ustawiania drużyny, czego dowodem masa prostopadłych podań tych z Poznania, które wchodziły w nasze pole karne jak w masło. Wystarczy tylko szybciej grać przed naszym polem karnym na jeden, dwa kontakty i papszuniada w trykotach Legii nie wie co się dzieje.



Ze smutkiem konstatuje, ale był to mecz drużyny idącej po kolejny tytuł Mistrza Polski z papszuniadą broniącą się przed spadkiem.



To co prezentuje Marek "łomot 4-0 od Lecha" Papszun to piłkarski bareizm. odpowiedz

Legiak83 - 42 minuty temu, *.78.250 Lepsza drużyna i nie było co zbierać. A niektórym puchary w głowie odpowiedz

BKPL - 42 minuty temu, *.orange.pl Blamaz !!! odpowiedz

Kunta Kinte - 43 minuty temu, *.orange.pl Szymański to jest sabotażysta!!! odpowiedz

WO(L)A - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl Szkoda słów. TRAGEDIA!!

Dać sobie strzelić w ciągu 13 minut 3 bramki to już jest dno i kawał muru. odpowiedz

Wolfik - 43 minuty temu, *.play.pl O tym meczu trzeba jak najszybciej zapomnieć, bo w kolejnym meczu gramy o nasz ligowy byt. A kto wie czy tylko...

Sytuacja w której przegrywamy przed meczem, nie może się powtórzyć za tydzień. odpowiedz

fan1956 - 43 minuty temu, *.tpnet.pl Panie Papszunek, więcej ,,rajowiczów,, proszę o więcej ,,rajowiczów,, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 odpowiedz

Słupy z silvera - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl Oby spadli. Papszun zrobił bezpiecznie bezjajeczną drużyne która tylko broni a i tego robić nie umie. Znowu rajowicz. Znowu pilka sie od niego odbija. Znow zamiast byc tylko osłabieniem to jest 12 zawodnikiem przeciwnika. Zdjął Wszołkowi setkę jak na pelnej wchodzil do dosrodkowania przy pustej bramce. odpowiedz

Marco Polo - 45 minut temu, *.play.pl Co tu pisać jak ci najwierniejsi kibice nadal nie widzą że największym szkodnikiem tego klubu jest jej Prezes Mioduski. odpowiedz

grev - 45 minut temu, *.inetia.pl Dopóki w Legi będą grać słabi piłkarze, dopóty Legia będzie słabą drużyną. Tego nie zmieni Papszun ani żaden inny trener. Dopóki Legią będzie rządził Mioduski, dopóty Legia się nie odbuduje. Ten człowiek nie ma "tego czegoś". Nie ma w nim żadnej iskry, fantazji. Po dzisiejszym meczu nawet nie jestem wku.ony. Jestem zwyczajnie smutny. Odkąd pamiętam, nie było tak beznadziejnie. odpowiedz

andre as - 46 minut temu, *.net.pl kompromitacja to trwa od 5 lat od ostatniego mistrzostwa. Kompromitacja to trwa od rządów Mioduskiego, kompromitacja trwa za dyrektorowania Zielińskiego, Żewłakowa i Bobica i ich transferów trenerów i kopaczy. Dzisiejszy mecz pokazał prawdziwe oblicze Legii pod rządami Mioduskiego i kopaczy Legii. Równia pochyla trwa w najlepsze . Śmieszą dobre oceny grajków i podniecanie się zwycięstwami po 1;0 . Skoro najlepszy zawodnik Legii to KUN to czym mówimy? A kibice cierpią zobaczymy co będzie w piątek z zespołem Vuko ciąg dalszy kopaniny. odpowiedz

Alan - 46 minut temu, *.t-mobile.pl Kolejna.....myślę że powoli mozemy mówić o kompleksie Lecha w Poznaniu



P.S. za tydzień mecz o wszystko z Widzewem oby tylko kibice nie zrobili jakiejś głupoty podobnej do tej co zrobili kibice Arki przed barazami o ekstraklasę. odpowiedz

Gtr - 11 minut temu, *.play.pl @Alan: anal, stary widzewiaku, ty to masz przede wszystkim kompleks Legii, ze tu zaglądasz i piszesz te glupoty.

Moze kibice twojego widzewa nie postąpią jak arkowcy przed barazami, ale to juz nie nasza sprawa. odpowiedz

Richard - 47 minut temu, *.play.pl Legia była słaba dzisiaj; ale sędzia nie musiał im pomagać z tą czerwoną kartkę odpowiedz

kwachu - 48 minut temu, *.icpnet.pl a czasmi bramki nie strzelił gurgul a nie kozubal odpowiedz

Zigi - 49 minut temu, *.orange.pl Ale drugą połowę zremisowali.👏 odpowiedz

MMX - 49 minut temu, *.plus.pl Z Widzewem o utrzymanie. Kiedyś graliśmy z nimi o majstra, ale to było kiedyś... odpowiedz

Lew - 34 minuty temu, *.knc.pl @MMX: Legia nigdy nie grała o majstra odpowiedz

wtf - 33 minuty temu, *.play.pl @MMX: Nie dawno graliśmy z Wisłą Kraków o utrzymanie,taka jest rzeczywistość za czasów Jonasza Mioduskiego! odpowiedz

Legionista1 z dolnego Śląska - 49 minut temu, *.orange.pl Co za czasy...

Wstyd!

Jak za tydzień, plecy z Widzewem to spadek. Szkoda oceniać "piłkarzy" ruina, a z wielkiej Legii pozostał tylko mit. odpowiedz

Kryniek76 - 50 minut temu, *.jmdi.pl Ograli nas goście z Kenii Hondurasu i Iranu. Stary Szwed mlosy Szwed szwed z Cypry a także paru małolatów z akademii Lecha oraz emeryciMurawski i Gumny po powrocie ze słabego Augaburga nic dodać nic ująć odpowiedz

Jani - 51 minut temu, *.play.pl Lepszy wynik niż gra odpowiedz

LWST - 51 minut temu, *.plus.pl Trzymanie cały mecz szczudlaka Rajovića który może z 5 razy dotknął piłke i nie wpuszczenie nawet na minute Nsame to jest samotaż ,to jest nie pojęte żeby takiego gościa trzymać cały kolejny mecz .Tu się nic nie zmieni w nowym sezonem ,Papszun nie wyciąga żadnych wniosków ,zwonlić po sezonie jak najszybciej i dawać Ojrzyńskiego 🤬😡 odpowiedz

Sum - 51 minut temu, *.orange.pl Przestałem ogladać po 2 bramce. Chyba pierwszy raz w życiu tak wcześnie. Ale sądząc po wyniku, to wspaaniały Marek Papuszyn odniósł duży sukces - nie było manity. I oby tak dalej panie trnerze! odpowiedz

Szpic - 52 minuty temu, *.play.pl Komentarz może być tylko jeden WSTYD. Papszun jest tak samo winny tej kompromitacji jak ci, którzy się do niej przyczynili na boisku. odpowiedz

Gal Anonim - 52 minuty temu, *.vodafone.de Dobrze im idzie... odpowiedz

Darek - 53 minuty temu, *.tpnet.pl Nie ma co wymagać za te marne 2 miliony złotych rocznie pensji na głowę. odpowiedz

DanieLo - 53 minuty temu, *.comcast.net Od pierwszych minut graliśmy w 10 a później w 9. Rajovic to jest pomyłka. Nie zrozumiale to jest wogole odpowiedz

Kunta Kinte - 39 minut temu, *.orange.pl @DanieLo: Rajović w przeciwieństwie do Szymańskiego nie zaj... 3 bramek! odpowiedz

hicior - 53 minuty temu, *.vectranet.pl Zderzenie gołej d...y z batem! odpowiedz

Mrok - 54 minuty temu, *.play.pl Wreszcie redakcja odwazyla się na jakiś mocniejszy tytuł dirastający do realiów a nie jak zwykle delikatnie typu "nie udalo się" czy "bez punktów" żeby sie czasem w klubie nikt nie obraził. odpowiedz

Bind - 55 minut temu, *.plus.pl Odpuścii nam 2 połowę odpowiedz

robert szenfeld - 55 minut temu, *.t-mobile.pl Zdjęcie z placu Adamskiego i zostawienie tego drewniaka Melepety to jest jawna dywersja trenera. Taka sama sytuacja z Szymańskim, jedynym grającym zawodnikiem. Czy on dostał zadanie spaść z ligi w białych rękawiczkach? odpowiedz

Wołomin NR - 55 minut temu, *.centertel.pl WSTYD!!! odpowiedz

123i4 - 55 minut temu, *.kyivstar.net Lecimy odpowiedz

Boromeusz - 55 minut temu, *.13.87 W dalszym ciągu mamy szansę na puchary. Puchar Biedronki ,sołtysa albo puchar proboszcza w parafiadzie. Ciekawe czy mecze Legii w pierwszej lidze będą płatne czy tak jak do tej pory darmowe na tvp sport?💩👎 odpowiedz

Kristof - 55 minut temu, *.ziggo.nl A ten Paszpun czy jak mu tam chciał grac o puchary. Ale w koncu jak dzis bramka dla Legii nie wpadła. Przeciez jak moze nic nie wpadnac przy 21 celnych strzałach na bramke. DNO!!! odpowiedz

Pietrek - 55 minut temu, *.play-internet.pl Kompromitacja to malo powiedziane...🤨 odpowiedz

Malarz siedź w tym Bełchatowie - 55 minut temu, *.mm.pl Grała drużyna walcząca o mistrzostwo z drużyną "walczącą o spadek". Więc w tym kontekście wynik nie jest jakimś zaskoczeniem. Co poniektórzy już tu widzieli autostradę do pucharów, a tymczasem mecz z Widzewem będzie o być albo nie być praktycznie dla obu drużyn. Żeby Vuković nie pokazał kilku niedowiarkom co to znaczy trener zadaniowy, z loczkowatym na czele. odpowiedz

Gimbi - 33 minuty temu, *.play-internet.pl @Malarz siedź w tym Bełchatowie: Zgoda, podpisuję się pod tym. odpowiedz

Piotrek - 56 minut temu, *.gigainternet.pl Pogonić wszystkich patalachow i budować zespol na nowo. Mam nadzieję ze nawet jeśli się utrzymamy, to wszyscy dostaną wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym po ostatnim gwizdku 34 kolejki. odpowiedz

Piotrek - 56 minut temu, *.vectranet.pl Jutro Piast wygra z Gdynią i w piątek po meczu z Widzewem wracamy do strefy spadkowej. Przykre. odpowiedz

Tym - 56 minut temu, *.net.pl Masakra jakim cudem gra w pierwszym składzie Wszołek proszę zobaczyć co zrobił przy drugiej i trzeciej straconej bramce masakra a biega jak by miał jaja związane drutem kolczastym odpowiedz

mietow - 56 minut temu, *.play.pl to sie dzis popisali i to z tymi pyrokami znowu trzeba gonic tabele odpowiedz

Bln - 56 minut temu, *.play.pl Papszun dziś pan się pomylił odpowiedz

marioL - 35 minut temu, *.wanadoo.fr @Bln: T’en cymbał zawsze się myli. odpowiedz

Stanton - 58 minut temu, *.play.pl ale jest pozytyw przed Widzewem bo drugą połowę zremisowali (0-0) odpowiedz

Aj tam komromitacja - 58 minut temu, *.centertel.pl Najwazniejsze jest mistrzostwo Polski 😇 odpowiedz

adolfik - 11 minut temu, *.play.pl @Aj tam komromitacja: Chyba w Poznaniu. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.