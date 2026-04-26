Kompromitacja

To był niestety pogrom. W niedzielę Lech pokonał na swoim stadionie Legią aż 4-0, całkowicie dominując przez cały mecz. Poznaniacy końcowy rezultat ustalili już w pierwszej połowie, kiedy do siatki trafili Mikael Ishak (dwukrotnie), Ali Gholizadeh i Antoni Kozubal. Sytuacja Legii w tabeli dalej jest więc mocno skomplikowana. Podopieczni Marka Papszuna mają tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.
Mecz fantastycznie rozpoczął się dla Lecha. Już w 3. minucie gry obrona Legii została z łatwością ograna na lewej stronie, gdzie Patrik Walemark przytomnie zgrał piłkę piętą do Alego Gholizadeha. Irańczyk następnie popisał się świetnym uderzeniem lewą nogą w kierunku dalszego słupka, nie dając żadnych szans bramkarzowi na skuteczną interwencję. Szybka stracony gol całkowicie odmienił plany przyjezdnych na ten mecz, którzy od razu musieli grać dużo bardziej ofensywnie. Lechici nie zamierzali się zatrzymywać i już niebawem ponownie mogli cieszyć się z bramki. Po podaniu z głębi pola sam na sam z Otto Hindrichem znalazł się Mikael Ishak, ale na szczęście Rumun dobrze skrócił kąt i nie dał się zaskoczyć. Legia kompletnie nie mogła poradzić sobie z atakami przeciwników, którzy mieli tego dnia dużą przewagę. W 20. minucie sytuacja "Wojskowych" jeszcze mocniej się skomplikowała. Rafał Augustyniak wyleciał wtedy z boiska z czerwoną kartką, którą sędzia ukazał go za faul na Leo Bengtssonnie. Powtórki pokazały jednak, że ta decyzja wydawała się być mocno kontrowersyjna...
Granie w jedenastu Legii nie wychodziło zbyt dobrze, a w osłabieniu było tylko gorzej. Lech całkowicie dominował i można było odnieść wrażenie, że kolejne groźne akcje w ich wykonaniu są tylko kwestią czasu. W 31. minucie gospodarze dopięli swego i przy dużej dozie szczęścia strzelili drugiego gola. Ishak przedarł się w pole karne, a uderzona przez niego piłka odbiła się od jednego z defensorów, co sprawiło, ze Hindrich nie miał nic nie powiedzenia. Rumun rzucił się już w drugą stronę i nie dał rady zareagować. Nie minęło kilka minut, a było już 3-0... Timothy Ouma prostopadle dograł piłkę do Walemarka, ten wprawdzie przegrał pojedynek sam na sam z golkiperem Legii, ale na szczęście dla Lecha w idealnym miejscu znalazł się Antoni Kozubal. 21-latek z bliska wpakował futbolówkę do siatki.
Legia była całkowicie na łopatkach, kiedy w 43. minucie na 4-0 gola strzelił Ishak. Raz jeszcze poznaniacy w najprostszy możliwy sposób przechytrzyli obronę przeciwników, posyłając po prostu prostopadłe podanie. Dzięki temu Ishak znalazł się sam przed Hindrichem i bez najmniejszych problemów go pokonał. Niebawem sędzia zakończył pierwszą połowę, która upłynęła całkowicie pod dyktando Lecha. Legioniści na boisku nie istnieje, co idealnie odzwierciedlał wynik.
Kilka minut po zmianie stron wreszcie ofensywna akcja Legii, jednak szarża Damian Szymańskiego została zablokowana przez Joela Perreirę. Ten zryw gości był jednorazowy, gdyż już za moment ponownie zagroził Lech. Po sprytnie rozegranym rzucie rożnym do okazji strzeleckiej doszedł Kozubal i na szczęście trafił jedynie w boczną siatkę. Część kibiców była już nawet przekonana, że gospodarze pokonali Hindricha po raz piąty, ale nic bardziej mylnego.
Pierwszy kwadrans drugiej połowy był nieco bardziej wyrównany, lecz wynik nie ulegał zmianie. Po godzinie gry do interwencji Hindricha zmusił Ishak. Rumuński bramkarz spokojnie poradził sobie z lekką próbą szwedzkiego napastnika. Trener Marek Papszun starał się ratować sytuację, wprowadzając na boisko kolejnych zawodników, jednak niewiele z tego wynikało. W 75. minucie Lech wyszedł z kontrą. Do dogranej piłki ze środkowej strefy boiska doszedł Bengtsson, który mocno pogubił się w polu karnym. Szwed kilka minut potem ponownie zaprzepaścił stuprocentową okazję. Tym razem pomocnik skiksował tuż przed Hindrichem po znakomitym podaniu od Luisa Palmy.
Trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry Filip Jagiełło trafił w słupek. Zabrakło tym razem centymetrów, aby na dobre ustalić wynik spotkania.
30. kolejka
#LPOLEG
40810
Stadion Miejski
26.04.2026
17:30
Asystent trenera: Hubert Wędzonka
Kierownik drużyny: Mariusz Skrzypczak
Lekarz: Tomasz Jaśkowiak
Fizjoterapeuta: Marcin Lis
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Główny: Piotr Lasyk (Polska)
Asystent: Marcin Boniek (Polska)
Asystent: Damian Rokosz (Polska)
Techniczny: Mateusz Piszczelok (Polska)
VAR: Tomasz Musiał (Polska)
AVAR: Paweł Sokolnicki (Polska)
Temperatura: 11°C
Wilgotność: 24%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.36 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.31 lat
Cała kadra meczowa: 26.23 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 184 cm
Podstawowa + zmiennicy: 183.8 cm
Cała kadra meczowa: 184.5 cm
Oceń legionistów za mecz Lech - Legia
Komentarze (87)
Rajovic ma jakies kwity ze gra w 1 skladzie i nic z tego nie wynika od kilku miesiecy
Kompromitacja to był sędzia gwiżdżący cały czas na korzyść Lecha!
Pudel won.
Papszun won !!
Wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd. Plendze są cienkie jak naleśniki, każdy im strzela po 3-4 gole a te nasze ćwoki przeszły obok meczu. Niech wracają na własną rękę a jutro obowiązkowo akcja liść
pewnie delegaci Legii w składzie [Hera, żewłakow, bobić ] byli dumni z tego jaki zaciąg Gwiazd dokonali do zespołu , czekam teraz na wspólne zdjęcie na tym forum skoro tak ochoczo fotki robili z tymi niedorajdami przy okazji kolejnych transferów prezentując koszulki klubowe z nazwiskami ,Brawo Niedołęgi
Kozubal nie strzelił bramki...
Sytuacja około 60 minuty: Legia poszła ten jeden raz do przodu większą grupą (nie pamiętam już, chyba aut był), jakaś wrzutka, Lech przejmuje piłkę i wychodzi z kontrą. Legioniści szybko wracają (ostatecznie wygląda groźnie ale kończy się szczęśliwie, w ostatniej chwili Piątkowski interweniuje) … ale nie wszyscy. Rajovic stoi w polu karnym Lecha. Rozgląda się. Zastanawia. Kontempluje. Wreszcie rusza, leciutkim truchtem.
To jest sabotaź z tym miletá i kapustką ewidentnie żeby minuty były I sprzedać kosztem nawet takich meczy. WSZYSCY WON
Panie Papszunek więcej ,,rajowiczów,, proszę o więcej ,,koło-rajowiczów,, !!!!!!! No i oczywiście panów cymbało-dyrektorów, o prezesie PUDLU to nawet nie wspomnę, ponieważ przez tego ..uja tracę apetyt. A na widzew proszę o śpiew ,,a usrane wkłady nie poddawać się,, i nie zapomnieć zasponsorować ,,pudelka,, tylko hojnie nie opier..lać się.
Wstyd cały zespół porażka ,jednego tylko nierozumie czemu zdjął Adamskiego a zostawił drewniaka i nie dał szansy Nsame
Trzymanie Rajovica przez 90 minut na boisku w meczu, w którym gramy w dziesiątkę, to jakiś kosmos.
Liście muszą spaść.
Trener musi odejsc po zakonczeniu sezonu bo przez 8 dni nie potrafi przygotowac zespolu do meczu razem ze swoim ulubiencem R. !!! Zdejmuje Adamskiego a R. blaka sie po boisku tak robi Trener ! Czas odejsc LEGIA nie dla Pana !!
Papszun, przerost ego nad treścią.
Beznadziejnie ustawil drużynę.
Chcę trenera Vukovicia.
ANI JEDEN PIŁKARZ LEGII NIE ŁAPIE SIĘ NAWET NA ŁAWKĘ REZERWOWYCH W LECHU POZNAŃ.
I taki jest fakt. Żaden Papszun tu nie pomoże. Taką kadrę zmontowało tridente MIODUSKI - ŻEWŁAKOW i BOBIC.
Ile ten kudłaty pajac będzie niszczył Legię i śmiał się z jej kibiców?! Nawołuję do stanowczej reakcji - taczki trzeba postawić w gotowości.
widac kto sie o mistrza bije a kto spada z ligi
moze lepiej trenera z II legii brac tam taka passa ;p
a na powaznie to wszolek spozniony za kazdym razem nie trzymal linii spalonego a to niby ofensywny obronca, augustyniak to nie jest obronca tylko przecinak (DMC),
nie liczac 2 zawodnikow to reszta nie biega niestety, to bylo jest i bedzie, prawie najstarszy sklad w ekstraklapie,
I co Papszun,dalej walka o puchary? Jestes cienkim trenerem.
@Mati:
To sprowadź przygłupie lepszego
To już Historia. Legia była słabsza,całe nie na tyle aby Lechowi musiał pomagać sędzia.
Trzeba szykować się z Widzewem jak na wojnę. Piłkarze muszą wyczyścić głowy i za tydzień zagrać jak o życie.
@Chudy Grubas:
Przestań piepszyc o sędzi. Czerwo dla kaleki i tyle!
@Chudy Grubas:
Znaleźlismy sie w takiej sytuacji, że właściwie ciężko powiedzieć, co dla nas oznacza "życie".
Gdyby spadek miał oznaczać przejęcie Legii przez jakiś konkretny podmiot, to niekoniecznie musiałoby być gorsze rozwiązanie, niż utrzymanie i dalsza wegetacja z coraz szybciej rosnącymi długami pchającymi nas w przepaść.
Pudel, wynoś się z tego klubu. Wynoś się, rozumiesz!
Błagam, spadnijmy. Błagam!
@eLka: A ja nie chcę abyśmy spadli, bo to byłby strzał w kolano dla całej ligi a zwłaszcza dla nas. Widziałaś ile lat spędziła Wisła Kraków w I lidze zanim w następnym awansuje? jakieś 4 sezony. Dopiero w 5 sezonie zagra wreszcie w Ekstraklasie. Skąd wiesz, że Legia powróci do Ekstraklasy po roku gry w I Lidze? Może też będzie się tam tak bujać jak Wisła Kraków tyle sezonów? Z tym pseudo znawcą Mioduskim jest to możliwe. Dlatego jest jak jest, ale nie chcę, aby było tak źle, bo gra w I Lidze dla Legii to zapaść pod każdym względem.
Wszyscy zapewne zastanawiamy się o co chodzi z Rajovicem że ciągle gra tzn nie gra jest na boisku jako pachołek.Niestety jeśli wyjdzie z widzewem to z przodu będzie zero Trenerze otwórz oczy!!!
Nie oceniam formy. To co było 11 kolejek temu a jest teraz wpisuje się w progres. Papszun wszedł w drużynę nieogarniętą, grającą jak chłopcy pod trzepakiem na ursynowskim osiedlu. Widać postęp. Ale... czy my kibice Legii chcemy oglądać średniaków, przeciętniaków i wkładzików we mgle? Nie jestem ekspertem ale chodzę na Ł3 od 1983 roku i mam moralne prawo oceniać to co widzę i to co widzi największa rzesza kibiców Legii Warszawa w kraju. Dziś pomimo jako takiej postawy naszych dla mnie czerwona kartka z du...y. Albo jestem lekko ślepy (miałem operację zaćmy na lewe i prawe oko) albo tam nie było faulu na czerwo... Niby nic ale graliśmy w dziesiątkę i błąd ,,sędziego" wyje....ł wynik meczu. August nie miał dnia, ale jeszcze niedawno wynosiliśmy go na ołtarze ( zapomnieliście?) Pewnie w 11 stkę było by ciężko ale sprawiedliwie. Stawiajmy na naszych pomimo całej otoczki wokół drużyny. Konkluzja moja: póki ten gość, który ma status właściciela klubu nim będzie, ta drużyna nic poza środkiem tabeli nie osiągnie. Facet ma węża w kieszeni i to widać już pięć lat. Posiadanie klubu do splendor dla mega bogatych, próżnych gości co bawią się piłką bo ich na to stać. Ale jeśli sprowadzać na Ł3 będziemy przeciętniaków z outletów europejskich to takie będą wyniki. Póki Mioduski będzie właścicielem Legii ten klub będzie co najwyżej średniakiem ligowym. Ja wierzę w Legię bo to największy klub w Polsce.... Jeszcze będzie dobrze.
@Wachtel: Pewnie że będzie dobrze może nie będziemy czekać na mistrzostwo 23 lata ale na pewno w tym dziesięcioleciu nic nie zdobędziemy
Tylko głupi myślał, że ta zgraja amatorów wygra w Poznaniu. Przypominam, że ci amatorzy dostają kolosalne pieniądze za dziadostwo jaki pokazują na boisku. Ale to pieniądze frajera Mioduskiego.
Powiedzieli ze nas zezlomuja I nas zezlomowali :(. Z Widzewem o wszystko....
Papszun OUT, niech go wywalą i niech zabiera ze sobą Rajovicia !!!
Nie ma co załamywać rąk. Sezon i tak jest do zapomnienia, a z dwojga złego wolę żeby amica zdobyła mistrzostwo, niż górnik. Bo dla górnika byłby to 15 tytuł, czym (przynajmniej oficjalnie) zrownałby się z Legia, a tego bym nie zniósł. Wystarczy nie przegrać z widzewem, wygrać pozostałe dwa mecze i budować drużynę na następny sezon.
@Otto:
Dokładnie.
Lech ma mniej tytułów, więc, jeżeli już trzeba wybierać, to z naszego punktu widzenia lepszy Lech, niż Górnik.
@Otto: i tak w tabeli wszechczasów nikt nas długo nie pobije.
Wincy rajovicza.
I w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu . Przecież cały czas grają te same wkłady do koszulek. Wiadomo było że nasze problemy wynikają z niskiej jakości piłkarzy których kupił nasz właściciel. Zachwyty po ostatnich meczach były przesadzone. Wszyscy do wymiany włącznie z M.
Papszun ty sabotazysto wychodza drewniaki w pierwszym skladzie z taka druzyna a lepsi grzeja lawe.Juz nie moge na Twoj ryj patrzec.
Papszun zweryfikowany
@(L)eve(L)64: Amen.
Ten mecz obnażył "warsztat" trenerski Marka "łomot 4-0 od Lecha" Papszuna. To mit, że jest on specjalistą od defensywnego ustawiania drużyny, czego dowodem masa prostopadłych podań tych z Poznania, które wchodziły w nasze pole karne jak w masło. Wystarczy tylko szybciej grać przed naszym polem karnym na jeden, dwa kontakty i papszuniada w trykotach Legii nie wie co się dzieje.
Ze smutkiem konstatuje, ale był to mecz drużyny idącej po kolejny tytuł Mistrza Polski z papszuniadą broniącą się przed spadkiem.
To co prezentuje Marek "łomot 4-0 od Lecha" Papszun to piłkarski bareizm.
Lepsza drużyna i nie było co zbierać. A niektórym puchary w głowie
Blamaz !!!
Szymański to jest sabotażysta!!!
Szkoda słów. TRAGEDIA!!
Dać sobie strzelić w ciągu 13 minut 3 bramki to już jest dno i kawał muru.
O tym meczu trzeba jak najszybciej zapomnieć, bo w kolejnym meczu gramy o nasz ligowy byt. A kto wie czy tylko...
Sytuacja w której przegrywamy przed meczem, nie może się powtórzyć za tydzień.
Panie Papszunek, więcej ,,rajowiczów,, proszę o więcej ,,rajowiczów,, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Oby spadli. Papszun zrobił bezpiecznie bezjajeczną drużyne która tylko broni a i tego robić nie umie. Znowu rajowicz. Znowu pilka sie od niego odbija. Znow zamiast byc tylko osłabieniem to jest 12 zawodnikiem przeciwnika. Zdjął Wszołkowi setkę jak na pelnej wchodzil do dosrodkowania przy pustej bramce.
Co tu pisać jak ci najwierniejsi kibice nadal nie widzą że największym szkodnikiem tego klubu jest jej Prezes Mioduski.
Dopóki w Legi będą grać słabi piłkarze, dopóty Legia będzie słabą drużyną. Tego nie zmieni Papszun ani żaden inny trener. Dopóki Legią będzie rządził Mioduski, dopóty Legia się nie odbuduje. Ten człowiek nie ma "tego czegoś". Nie ma w nim żadnej iskry, fantazji. Po dzisiejszym meczu nawet nie jestem wku.ony. Jestem zwyczajnie smutny. Odkąd pamiętam, nie było tak beznadziejnie.
kompromitacja to trwa od 5 lat od ostatniego mistrzostwa. Kompromitacja to trwa od rządów Mioduskiego, kompromitacja trwa za dyrektorowania Zielińskiego, Żewłakowa i Bobica i ich transferów trenerów i kopaczy. Dzisiejszy mecz pokazał prawdziwe oblicze Legii pod rządami Mioduskiego i kopaczy Legii. Równia pochyla trwa w najlepsze . Śmieszą dobre oceny grajków i podniecanie się zwycięstwami po 1;0 . Skoro najlepszy zawodnik Legii to KUN to czym mówimy? A kibice cierpią zobaczymy co będzie w piątek z zespołem Vuko ciąg dalszy kopaniny.
Kolejna.....myślę że powoli mozemy mówić o kompleksie Lecha w Poznaniu
P.S. za tydzień mecz o wszystko z Widzewem oby tylko kibice nie zrobili jakiejś głupoty podobnej do tej co zrobili kibice Arki przed barazami o ekstraklasę.
@Alan: anal, stary widzewiaku, ty to masz przede wszystkim kompleks Legii, ze tu zaglądasz i piszesz te glupoty.
Moze kibice twojego widzewa nie postąpią jak arkowcy przed barazami, ale to juz nie nasza sprawa.
Legia była słaba dzisiaj; ale sędzia nie musiał im pomagać z tą czerwoną kartkę
a czasmi bramki nie strzelił gurgul a nie kozubal
Ale drugą połowę zremisowali.👏
Z Widzewem o utrzymanie. Kiedyś graliśmy z nimi o majstra, ale to było kiedyś...
@MMX: Legia nigdy nie grała o majstra
@MMX: Nie dawno graliśmy z Wisłą Kraków o utrzymanie,taka jest rzeczywistość za czasów Jonasza Mioduskiego!
Co za czasy...
Wstyd!
Jak za tydzień, plecy z Widzewem to spadek. Szkoda oceniać "piłkarzy" ruina, a z wielkiej Legii pozostał tylko mit.
Ograli nas goście z Kenii Hondurasu i Iranu. Stary Szwed mlosy Szwed szwed z Cypry a także paru małolatów z akademii Lecha oraz emeryciMurawski i Gumny po powrocie ze słabego Augaburga nic dodać nic ująć
Lepszy wynik niż gra
Trzymanie cały mecz szczudlaka Rajovića który może z 5 razy dotknął piłke i nie wpuszczenie nawet na minute Nsame to jest samotaż ,to jest nie pojęte żeby takiego gościa trzymać cały kolejny mecz .Tu się nic nie zmieni w nowym sezonem ,Papszun nie wyciąga żadnych wniosków ,zwonlić po sezonie jak najszybciej i dawać Ojrzyńskiego 🤬😡
Przestałem ogladać po 2 bramce. Chyba pierwszy raz w życiu tak wcześnie. Ale sądząc po wyniku, to wspaaniały Marek Papuszyn odniósł duży sukces - nie było manity. I oby tak dalej panie trnerze!
Komentarz może być tylko jeden WSTYD. Papszun jest tak samo winny tej kompromitacji jak ci, którzy się do niej przyczynili na boisku.
Dobrze im idzie...
Nie ma co wymagać za te marne 2 miliony złotych rocznie pensji na głowę.
Od pierwszych minut graliśmy w 10 a później w 9. Rajovic to jest pomyłka. Nie zrozumiale to jest wogole
@DanieLo: Rajović w przeciwieństwie do Szymańskiego nie zaj... 3 bramek!
Zderzenie gołej d...y z batem!
Wreszcie redakcja odwazyla się na jakiś mocniejszy tytuł dirastający do realiów a nie jak zwykle delikatnie typu "nie udalo się" czy "bez punktów" żeby sie czasem w klubie nikt nie obraził.
Odpuścii nam 2 połowę
Zdjęcie z placu Adamskiego i zostawienie tego drewniaka Melepety to jest jawna dywersja trenera. Taka sama sytuacja z Szymańskim, jedynym grającym zawodnikiem. Czy on dostał zadanie spaść z ligi w białych rękawiczkach?
WSTYD!!!
Lecimy
W dalszym ciągu mamy szansę na puchary. Puchar Biedronki ,sołtysa albo puchar proboszcza w parafiadzie. Ciekawe czy mecze Legii w pierwszej lidze będą płatne czy tak jak do tej pory darmowe na tvp sport?💩👎
A ten Paszpun czy jak mu tam chciał grac o puchary. Ale w koncu jak dzis bramka dla Legii nie wpadła. Przeciez jak moze nic nie wpadnac przy 21 celnych strzałach na bramke. DNO!!!
Kompromitacja to malo powiedziane...🤨
Grała drużyna walcząca o mistrzostwo z drużyną "walczącą o spadek". Więc w tym kontekście wynik nie jest jakimś zaskoczeniem. Co poniektórzy już tu widzieli autostradę do pucharów, a tymczasem mecz z Widzewem będzie o być albo nie być praktycznie dla obu drużyn. Żeby Vuković nie pokazał kilku niedowiarkom co to znaczy trener zadaniowy, z loczkowatym na czele.
@Malarz siedź w tym Bełchatowie: Zgoda, podpisuję się pod tym.
Pogonić wszystkich patalachow i budować zespol na nowo. Mam nadzieję ze nawet jeśli się utrzymamy, to wszyscy dostaną wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym po ostatnim gwizdku 34 kolejki.
Jutro Piast wygra z Gdynią i w piątek po meczu z Widzewem wracamy do strefy spadkowej. Przykre.
Masakra jakim cudem gra w pierwszym składzie Wszołek proszę zobaczyć co zrobił przy drugiej i trzeciej straconej bramce masakra a biega jak by miał jaja związane drutem kolczastym
to sie dzis popisali i to z tymi pyrokami znowu trzeba gonic tabele
Papszun dziś pan się pomylił
@Bln: T’en cymbał zawsze się myli.
ale jest pozytyw przed Widzewem bo drugą połowę zremisowali (0-0)
Najwazniejsze jest mistrzostwo Polski 😇
@Aj tam komromitacja: Chyba w Poznaniu.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.