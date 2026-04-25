Legionistki z awansem do ekstraligi

Legionistki Warszawa wygrały w wyjazdowym meczu z KKP Bydgoszcz 1-0 i na cztery kolejki przed końcem sezonu zapewniły sobie awans do ekstraligi. Zwycięską bramkę zdobyła Aleksandra Sudyk, która w lutym zeszłego roku dołączyła do naszej drużyny.

Dla Legionistek był to drugi sezon na boiskach pierwszej ligi, z tym, że trzeba pamiętać, że Legia awansu do I ligi nigdy nie wywalczyła. Trzecioligowy zespół Legia Ladies wykupił miejsce w pierwszej lidze od SWD Wodzisław Śląski.





KKP Bydgoszcz 0-1 (0-0) Legionistki Warszawa

0-1 63 min. Sudyk

