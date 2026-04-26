Ce(L)ownik: Legia wygra w Poznaniu

Przed meczem Lech Poznań - Legia Warszawa, który odbędzie się w niedzielę, 26 kwietnia o godz. 17:30 w Poznaniu, oddaliście 1635 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 56% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 25% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 19% typuje zwycięstwo "Kolejorza".

REKLAMA

Najczęściej typowanym wynikiem jest 0-1 (20,8% głosów).

Kolejne w zestawieniu są:

1-2 - 18,1%

1-1 - 15,3%

0-0 - 7,4%

0-2 - 6,7%

Średnia liczba bramek, jaką strzeli Lech Poznań to 0,94 a Legia Warszawa 1,36.

Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!

