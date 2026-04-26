Kontrowersje sędziowskie w meczu z Lechem. Czerwona kartka niesłuszna

Były arbiter odniósł się także do drugiej kontrowersji. W 61. minucie za wykonany wślizg na Michale Gurgulu żółtą kartkę otrzymał Bartosz Kapustka . Pomocnik Legii trafił jednak czysto w piłkę, nie trafiając w nogi obrońcy Lecha.

Zmiana decyzji od początku wzbudziła duże kontrowersje. Do sytuacji w programie Liga+ Extra na antenie Canal+ Sport odniósł się były sędzia międzynarodowy i ekspert sędziowski, Adam Lyczmański .

W ramach 30. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa w kompromitujący sposób przegrała z Lechem Poznań 0-4. Legioniści już od 21. minuty grali w osłabieniu po bezpośredniej czerwonej kartce dla Rafała Augustyniaka. Początkowo arbiter główny spotkania, Piotr Lasyk, ukarał obrońcę Legii żółtą kartką, ale po konsultacji z sędziami VAR, Tomaszem Musiałem i Pawłem Sokolnickim, wykluczył legionistę z dalszego udziału w meczu.

Kibic L - 30 minut temu, *.vectranet.pl Gdyby za takie przewinienia była czerwona kartka to nigdy żaden mecz nie kończył by się w komplecie. Innymi słowy Lasyk ukradł kolejny klasyk. odpowiedz

Żmija - 47 minut temu, *.vectranet.pl A nie mówiłem??? odpowiedz

Jurek - 57 minut temu, *.versanet.de Teraz jeszcze w plecy z Widzewem, tradycyjna porażka w Niecieczy, potem w plecy w Gdańsku i w przyszłym sezonie mecze Legii oglądamy na TV Sport.



Przed sezonem obiecywano nam mistrzostwo 😂🤣 odpowiedz

singspiel - 58 minut temu, *.4.198 Musiał znowu pewnie miał półtora promila odpowiedz

esa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Za co czerwona Sedzio ? !!! odpowiedz

BRNB - 1 godzinę temu, *.orange.pl Lasyk na boisku Musial na Var i mecz zostal zalatwiony ! Tak sie sedziuje przeciwko LEGII !!! odpowiedz

Kg 1916 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jaka liga tacy sędziowie.

Dzban na varze i wyżelowana gwiazda jako główny. Dwie kartki (druga Kapustki)i oby dwie niesłuszne. Sędzia jest dobry kiedy się o nim nie mówi po meczu.

Prawda jest taka że Lech obecnie jest tak mocny że nie potrzebuje pomocy tych DZBANÓW. odpowiedz

kibic od 69 - 1 godzinę temu, *.play.pl Frankowskiego nie było ale nic straconego był raczkowski odpowiedz

Kusy - 34 minuty temu, *.orange.pl @kibic od 69: nie było. odpowiedz

Mateusz - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Borek wie lepiej ,proszę nie dyskutować z wicetrenerem kadry narodowej odpowiedz

witrek - 1 godzinę temu, *.anetconnect.net po co takiego cymbala sedziowskiego dopuszczja ..miech sedziuje trampkarzy odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ewidentnie sędzia wypaczył przebieg spotkania, nie przeczę że Lech by nie wygrał, ale przebieg meczu ucierpiał na tym i zabił być może ciekawe widowisko. Pomijam kolejny raz trzymanie Milety na boisku i upieranie się przy grze trójką z tyłu (bo tu upatruje największe bolączki Legii obecnie), które wedle mojej oceny nie dały Legii szansy na walkę o puchary w tym sezonie. Po prostu sędzia jednym z powodów tak wysokiej porażki porażki Legii i jednostronnego spotkania. odpowiedz

Beton - 1 godzinę temu, *.play.pl No i co z tego ? Mecz wydrukowany, spółdzielnia ruszyła i tyle. A jeszcze coś......jeden gościu się wzbogacił na czyjejś krzywdzie. Dałem Panu wydumaną czerwoną kartkę i co mi Pan zrobi odpowiedz

FanFan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Lasyk wydrukował mecz, zresztą nie pierwszy raz. Dał niesłusznie czerwoną kartkę na początku takiego meczu, gdzie nie było ani siły, ani premedytacji. Łyczmański w C+ oraz komentatorzy również powiedzieli, że niezasłużona czerwień. Nie jest tajemnicą, że Lasyk nie lubi Legii. Inna sprawa zagraliśmy słabo, szczególnie I połowę, nawet jak graliśmy do 20 minuty po 11.

Teraz arcy ważny mecz z Widzewem, tabela niestety nie kłamie. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play.pl Czyli jednak sędzia meczu się pomylił. Przyznaję, że po obejrzeniu powtórki na "lajfach" przyznałem sędziemu rację. Dobrze, że mamy po meczu interpretację człowieka znającego się na rzeczy. odpowiedz

Kibel trzaskowskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wiadomo, standardowo Musiał, Lasyk przeciwko Legii, brakowało tylko następnego orła Frankowskiego! odpowiedz

