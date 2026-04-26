Kontrowersje sędziowskie w meczu z Lechem. Czerwona kartka niesłuszna

fot. Mishka / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Canal + Sport

W ramach 30. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa w kompromitujący sposób przegrała z Lechem Poznań 0-4. Legioniści już od 21. minuty grali w osłabieniu po bezpośredniej czerwonej kartce dla Rafała Augustyniaka. Początkowo arbiter główny spotkania, Piotr Lasyk, ukarał obrońcę Legii żółtą kartką, ale po konsultacji z sędziami VAR, Tomaszem Musiałem i Pawłem Sokolnickim, wykluczył legionistę z dalszego udziału w meczu.

Zmiana decyzji od początku wzbudziła duże kontrowersje. Do sytuacji w programie Liga+ Extra na antenie Canal+ Sport odniósł się były sędzia międzynarodowy i ekspert sędziowski, Adam Lyczmański.

- Sędziowie zapewne będą mogli spać spokojnie po decyzji o czerwonej kartce dla Rafała Augustyniaka. Spodziewam się informacji od kolegium sędziów, że była to dobra decyzja. Taki pewnie pójdzie przekaz. Moje zdanie jest jednak ciut inne. Przede wszystkim nie można oceniać tej sytuacji po stopklatkach. Taka ocena jest bardzo myląca i nie zawsze prawdziwa. Ten atak na stopklatce wygląda nieciekawie, ale chciałbym zadać pytanie i postawić dwa terminy z przepisów gry - czy był to nierozważny atak w nogi przeciwnika, czy poważny, rażący faul? Moim zdaniem był to atak nierozważny - stwierdził były arbiter
- Zakroczna noga gracza Lecha jest trącona, ale zawodnik Legii nie zakotwiczył nogi. To ułamek sekundy, w którym noga Leo Bengtssona się wygina. To jest kluczowe przy ocenie tej sytuacji. Pierwsza decyzja, którą podjął z boiska sędzia Piotr Lasyk, czyli żółta kartka, jest optymalna. Przy podtrzymaniu tej decyzji nie mówilibyśmy o kontrowersji - wytłumaczył swoją interpretację Lyczmański.

 

Były arbiter odniósł się także do drugiej kontrowersji. W 61. minucie za wykonany wślizg na Michale Gurgulu żółtą kartkę otrzymał Bartosz Kapustka. Pomocnik Legii trafił jednak czysto w piłkę, nie trafiając w nogi obrońcy Lecha.

- Żółta kartka dla Bartosza Kapustki z 61. minuty to również błąd sędziego. Jest to prawidłowe wejście w piłkę. Nabiegający zawodnik Lecha upada chwilę później przez nogi, lecz nie należało dać w tej sytuacji żółtej kartki - podsumował Lyczmański.


Komentarze (16)

Kibic L - 30 minut temu, *.vectranet.pl

Gdyby za takie przewinienia była czerwona kartka to nigdy żaden mecz nie kończył by się w komplecie. Innymi słowy Lasyk ukradł kolejny klasyk.

Żmija - 47 minut temu, *.vectranet.pl

A nie mówiłem???

Jurek - 57 minut temu, *.versanet.de

Teraz jeszcze w plecy z Widzewem, tradycyjna porażka w Niecieczy, potem w plecy w Gdańsku i w przyszłym sezonie mecze Legii oglądamy na TV Sport.

Przed sezonem obiecywano nam mistrzostwo 😂🤣

singspiel - 58 minut temu, *.4.198

Musiał znowu pewnie miał półtora promila

esa - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Za co czerwona Sedzio ? !!!

BRNB - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Lasyk na boisku Musial na Var i mecz zostal zalatwiony ! Tak sie sedziuje przeciwko LEGII !!!

Kg 1916 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Jaka liga tacy sędziowie.
Dzban na varze i wyżelowana gwiazda jako główny. Dwie kartki (druga Kapustki)i oby dwie niesłuszne. Sędzia jest dobry kiedy się o nim nie mówi po meczu.
Prawda jest taka że Lech obecnie jest tak mocny że nie potrzebuje pomocy tych DZBANÓW.

kibic od 69 - 1 godzinę temu, *.play.pl

Frankowskiego nie było ale nic straconego był raczkowski

Kusy - 34 minuty temu, *.orange.pl

@kibic od 69: nie było.

Mateusz - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Borek wie lepiej ,proszę nie dyskutować z wicetrenerem kadry narodowej

witrek - 1 godzinę temu, *.anetconnect.net

po co takiego cymbala sedziowskiego dopuszczja ..miech sedziuje trampkarzy

Luk - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Ewidentnie sędzia wypaczył przebieg spotkania, nie przeczę że Lech by nie wygrał, ale przebieg meczu ucierpiał na tym i zabił być może ciekawe widowisko. Pomijam kolejny raz trzymanie Milety na boisku i upieranie się przy grze trójką z tyłu (bo tu upatruje największe bolączki Legii obecnie), które wedle mojej oceny nie dały Legii szansy na walkę o puchary w tym sezonie. Po prostu sędzia jednym z powodów tak wysokiej porażki porażki Legii i jednostronnego spotkania.

Beton - 1 godzinę temu, *.play.pl

No i co z tego ? Mecz wydrukowany, spółdzielnia ruszyła i tyle. A jeszcze coś......jeden gościu się wzbogacił na czyjejś krzywdzie. Dałem Panu wydumaną czerwoną kartkę i co mi Pan zrobi

FanFan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl

Lasyk wydrukował mecz, zresztą nie pierwszy raz. Dał niesłusznie czerwoną kartkę na początku takiego meczu, gdzie nie było ani siły, ani premedytacji. Łyczmański w C+ oraz komentatorzy również powiedzieli, że niezasłużona czerwień. Nie jest tajemnicą, że Lasyk nie lubi Legii. Inna sprawa zagraliśmy słabo, szczególnie I połowę, nawet jak graliśmy do 20 minuty po 11.
Teraz arcy ważny mecz z Widzewem, tabela niestety nie kłamie.

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play.pl

Czyli jednak sędzia meczu się pomylił. Przyznaję, że po obejrzeniu powtórki na "lajfach" przyznałem sędziemu rację. Dobrze, że mamy po meczu interpretację człowieka znającego się na rzeczy.

Kibel trzaskowskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Wiadomo, standardowo Musiał, Lasyk przeciwko Legii, brakowało tylko następnego orła Frankowskiego!

