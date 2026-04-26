Ishak: Legia zawsze jest trudnym rywalem

Mikael Ishak | fot. Mishka / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Canal+ Sport

- Zawsze ciężko gra się przeciwko Legii. Udało nam się szybko wyjść na prowadzenie, a chwilę później warszawiacy dostali czerwoną kartkę i mogliśmy jeszcze bardziej kontrolować ten mecz - powiedział po zwycięstwie z Legią Warszawa napastnik Lecha Poznań, Mikael Ishak. 

REKLAMA

- Nieważne, gdzie Legia jest w tabeli, zawsze jest trudnym rywalem i ciężko się z nią gra. My dziś jednak pokazaliśmy inną, wyższą klasę.

- Chcieliśmy strzelić więcej bramek w drugiej połowie, staraliśmy się. Legia jednak cofnęła się nisko do obrony. Miała 5 czy 6 obrońców, było bardzo ciasno w ich polu karnym. Mieliśmy przeciwnika, z którym w bardziej wyrównany sposób musieliśmy mierzyć się w drugiej połowie, ale był to wspaniały wieczór.

 




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

R5 - 30 minut temu, *.vectranet.pl

kiedy my się doczekamy takiego kapitana, na lata, który mądrze się wypowiada, dużo daje drużynie na boisku i poza nim… mimo, że gra w łachu to jednak gość ma klasę i charakter 🤔

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.