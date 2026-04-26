Ishak: Legia zawsze jest trudnym rywalem

- Zawsze ciężko gra się przeciwko Legii. Udało nam się szybko wyjść na prowadzenie, a chwilę później warszawiacy dostali czerwoną kartkę i mogliśmy jeszcze bardziej kontrolować ten mecz - powiedział po zwycięstwie z Legią Warszawa napastnik Lecha Poznań, Mikael Ishak.

- Nieważne, gdzie Legia jest w tabeli, zawsze jest trudnym rywalem i ciężko się z nią gra. My dziś jednak pokazaliśmy inną, wyższą klasę.

- Chcieliśmy strzelić więcej bramek w drugiej połowie, staraliśmy się. Legia jednak cofnęła się nisko do obrony. Miała 5 czy 6 obrońców, było bardzo ciasno w ich polu karnym. Mieliśmy przeciwnika, z którym w bardziej wyrównany sposób musieliśmy mierzyć się w drugiej połowie, ale był to wspaniały wieczór.







