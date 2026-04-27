Pogrom w Poznaniu: Historyczna klęska Legii i koniec serii

Niedzielna porażka Legii w Poznaniu była najwyższą w historii ligowej rywalizacji z Lechem. Do tej pory „Wojskowi” nigdy nie wyjechali ze stolicy Wielkopolski z tak bolesnym bagażem bramek.

Dla warszawiaków był to pierwszy mecz od 2,5 roku, w którym stracili aż cztery bramki w jednej odsłonie spotkania. Poprzednio tak fatalna seria przytrafiła się im 21 października 2023 roku we Wrocławiu – wówczas Śląsk zaaplikował zespołowi Kosty Runjaicia cztery gole w drugiej połowie meczu.

Jeśli jednak spojrzymy tylko na pierwsze 45 minut:

 W pucharach: Pięć bramek do przerwy Legia straciła w 2016 roku w pamiętnym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund (4-8).

 W lidze: Ostatni raz w pierwszej połowie Legia straciła cztery bramki... 45 lat temu. 3 czerwca 1981 roku Legia schodziła na przerwę, przegrywając na wyjeździe z Ruchem Chorzów 1-4.

 

Koniec passy

Porażka z Lechem to także brutalny koniec niezłej passy zespołu. Drużyna prowadzona przez Marka Papszuna zakończyła tym samym serię 10 meczów bez porażki.

Warto przypomnieć, że do historycznego rekordu było jeszcze daleko. Najdłuższa seria Legii w lidze bez przegranej trwała aż 33 mecze i została ustanowiona między 23 września 2001 a 8 listopada 2002 roku.

Bilans historyczny

Choć niedzielny wieczór należał do „Kolejorza”, historia pamięta też odwrotne scenariusze. Najwyższe zwycięstwo Legii nad Lechem miało miejsce w 1956 roku – wówczas to warszawiacy rozgromili poznaniaków na ich własnym terenie aż 6-0.

Aktualny historyczny bilans rywalizacji Legia - Lech to:
148 meczów
63 wygrane, 39 remisów, 46 porażek
bramki: 193-147 na korzyść Legii


Komentarze (4)

Stanko Świetlica - 49 minut temu, *.t-mobile.pl

Marek "łomot 4-0 od Lecha" Papszun zaliczył historyczne manto w swej trenerskiej karierze.

saasuollo - 56 minut temu, *.interkam.pl

teraz porazka z widzewem i zacznie sie sraczka

Wolfik - 40 minut temu, *.play.pl

@saasuollo: Podejrzewam, że sraczka już się rozpoczęła. To mecz o "być lub nie być" w ESA.

Zwykły Żu(L) - 1 godzinę temu, *.akamaitechnologies.com

Kolejny historyczny wyczyn pod wodzą Mioduskiego, która to już taka perełka z serii rekordowych przypałów, prowadzimy jakieś archiwum tej żenady ?

