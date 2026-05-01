Koszykówka

MKS Dąbrowa Górnicza 85-90 Legia Warszawa

W meczu 29. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza 90-85. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 6 maja z Kingiem Szczecin. 

Kwarty: 26-24, 21-20, 23-23, 15-23

MKS Dąbrowa Górnicza

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0D. Bonner33:55114/10 (40%)3/5 (60%)1/5 (20%)2/2 (100%)630
2J. Wojdała 4:2310/1 (0%)0/1 (0%)1/2 (50%)101
4M. Piechowicz13:4762/4 (50%)2/4 (50%)103
5A. Załucki7:5431/3 (33%)0/1 (0%)1/2 (50%)001
7E. Montgomery Jr24:3783/8 (37%)3/8 (37%)2/2 (100%)1331
8L. Muhammad30:52156/9 (66%)3/4 (75%)3/5 (60%)435
9J. Thomas23:49113/10 (30%)2/6 (33%)1/4 (25%)4/4 (100%)484
10J. Musiał16:5762/4 (50%)0/2 (0%)2/2 (100%)013
14J. Gray2:100002
15M. Peterka27:00144/9 (44%)2/3 (66%)2/6 (33%)4/4 (100%)403
23N. Woźny0:000000
32A. Bogucki14:36103/4 (75%)3/4 (75%)4/6 (66%)202
Suma8528/62 (45%)16/33 (48%)12/29 (41%)17/20 (85%)421825

Trener: Artur Gronek

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves24:28218/17 (47%)7/12 (58%)1/5 (20%)4/5 (80%)314
1B. Czapla4:0600/1 (0%)0/1 (0%)001
3A. Pluta26:39186/15 (40%)4/8 (50%)2/7 (28%)4/4 (100%)420
5W. Tomaszewski19:2261/2 (50%)0/1 (0%)1/1 (100%)3/4 (75%)312
7D. Brewton Iii29:36166/17 (35%)5/11 (45%)1/6 (16%)3/4 (75%)132
13M. Tass19:3521/4 (25%)1/4 (25%)411
23M. Kolenda0:000000
25R. Thompson17:1983/4 (75%)3/3 (100%)0/1 (0%)2/3 (66%)111
32M. Wilczek16:3572/2 (100%)1/1 (100%)1/1 (100%)2/2 (100%)222
40S. Hunter13:2700/2 (0%)0/2 (0%)321
42C. Ponsar28:53124/7 (57%)4/7 (57%)4/5 (80%)724
Suma9031/71 (43%)25/49 (51%)6/22 (27%)22/27 (81%)351518

Trener: Heiko Rannula

Komisarz: Marek Ćmikiewicz
Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Tomasz Langowski, Tomasz Trybalski

 

Komentarze (2)

Dariusz - 38 minut temu, *.play-internet.pl

Wilczek co za skuteczność😁

Olgierd - 45 minut temu, *.play.pl

Brawo ekipa!!!😃🥇🏆🍻🔥💪❤️👍

