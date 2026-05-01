W meczu 29. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza 90-85. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 6 maja z Kingiem Szczecin.
REKLAMA
PLK: MKS Dąbrowa Górnicza 85-90 Legia Warszawa
Kwarty: 26-24, 21-20, 23-23, 15-23
MKS Dąbrowa Górnicza
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|D. Bonner
|33:55
|11
|4/10 (40%)
|3/5 (60%)
|1/5 (20%)
|2/2 (100%)
|6
|3
|0
|2
|J. Wojdała
|4:23
|1
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|1
|0
|1
|4
|M. Piechowicz
|13:47
|6
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|1
|0
|3
|5
|A. Załucki
|7:54
|3
|1/3 (33%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|0
|0
|1
|7
|E. Montgomery Jr
|24:37
|8
|3/8 (37%)
|3/8 (37%)
|2/2 (100%)
|13
|3
|1
|8
|L. Muhammad
|30:52
|15
|6/9 (66%)
|3/4 (75%)
|3/5 (60%)
|4
|3
|5
|9
|J. Thomas
|23:49
|11
|3/10 (30%)
|2/6 (33%)
|1/4 (25%)
|4/4 (100%)
|4
|8
|4
|10
|J. Musiał
|16:57
|6
|2/4 (50%)
|0/2 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|1
|3
|14
|J. Gray
|2:10
|0
|0
|0
|2
|15
|M. Peterka
|27:00
|14
|4/9 (44%)
|2/3 (66%)
|2/6 (33%)
|4/4 (100%)
|4
|0
|3
|23
|N. Woźny
|0:00
|0
|0
|0
|0
|32
|A. Bogucki
|14:36
|10
|3/4 (75%)
|3/4 (75%)
|4/6 (66%)
|2
|0
|2
|Suma
|85
|28/62 (45%)
|16/33 (48%)
|12/29 (41%)
|17/20 (85%)
|42
|18
|25
Trener: Artur Gronek
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|24:28
|21
|8/17 (47%)
|7/12 (58%)
|1/5 (20%)
|4/5 (80%)
|3
|1
|4
|1
|B. Czapla
|4:06
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0
|0
|1
|3
|A. Pluta
|26:39
|18
|6/15 (40%)
|4/8 (50%)
|2/7 (28%)
|4/4 (100%)
|4
|2
|0
|5
|W. Tomaszewski
|19:22
|6
|1/2 (50%)
|0/1 (0%)
|1/1 (100%)
|3/4 (75%)
|3
|1
|2
|7
|D. Brewton Iii
|29:36
|16
|6/17 (35%)
|5/11 (45%)
|1/6 (16%)
|3/4 (75%)
|1
|3
|2
|13
|M. Tass
|19:35
|2
|1/4 (25%)
|1/4 (25%)
|4
|1
|1
|23
|M. Kolenda
|0:00
|0
|0
|0
|0
|25
|R. Thompson
|17:19
|8
|3/4 (75%)
|3/3 (100%)
|0/1 (0%)
|2/3 (66%)
|1
|1
|1
|32
|M. Wilczek
|16:35
|7
|2/2 (100%)
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|2/2 (100%)
|2
|2
|2
|40
|S. Hunter
|13:27
|0
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|3
|2
|1
|42
|C. Ponsar
|28:53
|12
|4/7 (57%)
|4/7 (57%)
|4/5 (80%)
|7
|2
|4
|Suma
|90
|31/71 (43%)
|25/49 (51%)
|6/22 (27%)
|22/27 (81%)
|35
|15
|18
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Marek Ćmikiewicz
Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Tomasz Langowski, Tomasz Trybalski
