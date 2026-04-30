Raport kartkowy przed meczem z Widzewem

Komisja Ligi anulowała czerwoną kartkę, którą Rafał Augustyniak zobaczył w ostatnim spotkaniu z Lechem Poznań, więc żaden z zawodników Legii Warszawa nie będzie pauzował w meczu 31. kolejki Ekstraklasy z Widzewem Łódź. Zagrożeni są Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski i Paweł Wszołek, którzy mają na koncie po 3 napomnienia.

Spotkanie odbędzie się w piątek, 1 maja o godzinie 20:30.





Żółte kartki legionistów w lidze:

6 - Damian Szymański

5 - Rafał Augustyniak, Bartosz Kapustka, Petar Stojanović

4 - Radovan Pankov, Wojciech Urbański

3 - Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski, Paweł Wszołek

2 - Juergen Elitim, Patryk Kun, Arkadiusz Reca, Kacper Urbański

1 - Wahan Biczachczjan, Kacper Chodyna, Antonio Čolak, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Mileta Rajović, Jakub Żewłakow

Czerwone kartki:

1 - Kamil Piątkowski

1 żółtą kartkę ma na swoim koncie także Marek Papszun (w meczu z GKS-em Katowice).



