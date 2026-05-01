31. kolejka Ekstraklasy. Legia gra o wszystko

W piątek rozpocznie się 31. kolejka Ekstraklasy i od razu czekają nas największe emocje. Późnym wieczorem Legia podejmie na własnym stadionie zespół Widzewa i będzie to kluczowe spotkanie w kontekście walki o utrzymanie. Legioniści muszą je wygrać, aby w ogóle myśleć o pozostaniu w Ekstraklasie.

Ze względu na finał Pucharu Polski, w sobotę odbędzie się tylko jeden mecz. Dzień później GKS zagra z Bruk-Betem, który powoli żegna się z ligą, ponadto Zagłębie podejmie Cracovię, a Pogoń zmierzy się z Wisłą. W poniedziałek Lechia pojedzie do Radomia.





31. kolejka:





Piątek, 01.05.

godz. 17:30 Korona Kielce - Piast Gliwice (C+ Sport 3)

godz. 20:30 Legia Warszawa - Widzew Łódź (C+ Sport 3 / C+ Sport)

Sobota, 02.05.

godz. 20:15 Motor Lublin - Lech Poznań (C+ Sport 3)

Niedziela, 03.05.

godz. 12:15 GKS Katowice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)

godz. 14:45 Zagłębie Lubin - Cracovia (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Pogoń Szczecin - Wisła Płock (C+ Sport 3 / C+)

Poniedziałek, 04.05.

godz. 19:00 Radomiak Radom - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

13.05. godz. 18:00 Arka Gdynia - Górnik Zabrze (C+ Sport 3)

13.05. godz. 20:30 Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3 / TVP Sport)

