31. kolejka Ekstraklasy. Spadek Bruk-Betu Termaliki

Ze względu na finał Pucharu Polski, w sobotę odbył się tylko jeden mecz - Lech wygrał na wyjeździe z Motorem. Dzień później GKS zagra z Bruk-Betem, który powoli żegna się z ligą, ponadto Zagłębie podejmie Cracovię, a Pogoń zmierzy się z Wisłą. W poniedziałek Lechia pojedzie do Radomia.

Trwa 31. kolejka Ekstraklasy. Na początek Korona zremisowała z Piastem 1-1. Z kolei Legia w ostatniej akcji meczu wywalczyła niezwykle cenne zwycięstwo z Widzewem. W niedzielę spadek z ligi przyklepał Bruk-Bet Termalica Nieciecza, który przegrał w Katowicach 5-1.

BKPL - 2 godziny temu, *.orange.pl Do utrzymania potrzebne sa dwie wygrane a najlepiej trzy co przy sprzyjajacych wynikach innych druzyn zalapiemy sie na "5" co jest malo realne !!! odpowiedz

Barnaba - 1 godzinę temu, *.orange.pl @BKPL: Idź precz. odpowiedz

sylvano82@o - 16 godzin temu, *.orange.pl My jeszcze się nie utrzymaliśmy odpowiedz

Aadaam - 8 godzin temu, *.play.pl @sylvano82@o: ale już kozaczyzny. Za rok mistrzostwo i puchar, a jak nie to znowu zrobimy jednodniowy protest. Kumaci wiedzą, o co chodzi 😜 odpowiedz

Wolfik - 17 godzin temu, *.play.pl Patrząc na układ meczów w tej kolejce wydaje się, że gospodarze raczej powinni odnieść zwycięstwa. Oczywiście wyjątkiem jest Lublin, jeszcze jeden znak zapytania to Lubin. Ciekawe czy zawodnicy Leszka Ojrzyńskiego już skończyli sezon czy jednak zamierzają coś ugrać zważywszy na fakt obecnie 5-te miejsce e ESA oznacza start w eliminacjach pucharowych. odpowiedz

Aj dont noł - 19 godzin temu, *.tpnet.pl Jeśli : GKS , Zagłębie Lubin i Wisła jutro przegrali by , to jeszcze byłby cień szansy na 5 miejsce , matematycznie (plus nasz komplet trzech następnych zwycięstw i dalsze przegrane trzech wymienionych wyżej drużyn) . Czyli nie wiadomo czy to osiągniemy w tym sezonie . odpowiedz

Wolfik - 17 godzin temu, *.play.pl @Aj dont noł: Kolego, taki scenariusz to myślenie życzeniowe, na to nie ma zwyczajnie żadnych szans. Za dużo zmiennych 🙂. odpowiedz

Egon - 6 godzin temu, *.waw.pl @Aj dont noł:



Puchary należy rozpatrywać już jedynie w kategorii cudu.

Wymęczone, szcześliwe zwycięstwo z wyjątkowo marnym Widzewem niewiele tu zmienia.



Zamiast rozmyślaniem o pucharach, trzeba się jak najszybciej zająć konkretnymi zmianami w klubie, bo szybciej od pucharów może nam zajrzeć w oczy bankructwo. odpowiedz

Najważniejsze jest mistrzostwo Polski - 01.05.2026 / 18:44, *.centertel.pl Wyniki czy nawet spadek, są bez znaczenia😇 odpowiedz

Wolfik - 01.05.2026 / 15:56, *.centertel.pl Pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Tylko i wyłącznie właściciel jest odpowiedzialny za fakt, że stoimy na krawędzi kompletnej ruiny sportowej, i finansowej. Brak zwycięstwa oznacza spadek. Spadek to utrata wpływów z praw tv, dochodów meczowych i odejście sponsorów. Oto sposcizna Mioduskiego. odpowiedz

L - 01.05.2026 / 17:43, *.play.pl @Wolfik: Opisales wlasnie Widzew Dobrzyckiego.



PS. Brak zwyciestwa oznacza, ze nadal jestemy przed Widzewem. Nie wiem jakim cudem to dla ciebie oznacza spadek. Nawet jak przegramy to nadal beda jakies 2-3 pkt do odrobienia i 3 mecze z bezposrednimi rywalami. odpowiedz

Wolfik - 01.05.2026 / 20:03, *.mm.pl @L: Teoretycznie to co napisałeś to prawda. Tyle, że brak wygranej wprowadzi jeszcze większą nerwowość i na pewno gdzie wtopimy. A Widzew ma o wiele łatwiejszy kalendarz. Tak to widzę. Reszta zbiera punkty i jest przed nami więc nie bardzo widzę kto miałby spaść. odpowiedz

Jhjs - 01.05.2026 / 22:39, *.kabel-deutschland.de @Wolfik: nie interesuje mnie kto zaczął, podajcie sobie ręce odpowiedz

Wycior - 02.05.2026 / 00:37, *.vectranet.pl @Wolfik: UDAŁO SIĘ KOLEGO!!! odpowiedz

BKPL - 01.05.2026 / 12:17, *.orange.pl Dzis "WARSZAWA" czeka "LEGIO' na zwyciestwo inny wynik nie wchodzi w gre ! Wynik zwycieski a "KIBICE" usmiechnieci ! Powodzenia "L" oby tak bylo a Trener wystawil wlasciwy sklad !!! odpowiedz

Olo - 01.05.2026 / 15:52, *.play.pl @BKPL: Widzę, że mefedron wjechał z rana :D odpowiedz

Bolo - 01.05.2026 / 17:44, *.play.pl @Olo: Ty po mefedronie piszesz komentarze, ze chcesz wygranej swojego klubu? To niezle. odpowiedz

Legia - 01.05.2026 / 12:03, *.31.17 Legia - Widzew 3:2 odpowiedz

Fujarczyk - 01.05.2026 / 09:38, *.play.pl Legia nie gra o wszystko, bo o mistrza nie gra. Legia, jak mawiał klasyk, gra o spadek. Oby to był spadek Wizewa!🤣 odpowiedz

