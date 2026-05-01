31. kolejka Ekstraklasy. Ważna wygrana Legii

Trwa 31. kolejka Ekstraklasy. Na początek Korona zremisowała z Piastem 1-1. Z kolei Legia w ostatniej akcji meczu wywalczyła niezwykle cenne zwycięstwo z Widzewem.
Ze względu na finał Pucharu Polski, w sobotę odbędzie się tylko jeden mecz. Dzień później GKS zagra z Bruk-Betem, który powoli żegna się z ligą, ponadto Zagłębie podejmie Cracovię, a Pogoń zmierzy się z Wisłą. W poniedziałek Lechia pojedzie do Radomia.
31. kolejka:
Korona Kielce 1-1 Piast Gliwice Legia Warszawa 1-0 Widzew Łódź
Sobota, 02.05.
godz. 20:15 Motor Lublin - Lech Poznań (C+ Sport 3)
Niedziela, 03.05.
godz. 12:15 GKS Katowice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Zagłębie Lubin - Cracovia (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Pogoń Szczecin - Wisła Płock (C+ Sport 3 / C+)
Poniedziałek, 04.05.
godz. 19:00 Radomiak Radom - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
13.05. godz. 18:00 Arka Gdynia - Górnik Zabrze (C+ Sport 3)
13.05. godz. 20:30 Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3 / TVP Sport)
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców