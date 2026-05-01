31. kolejka Ekstraklasy. Ważna wygrana Legii

fot. Piotr Galas
Mishka
Legionisci.com Legionisci.com

Trwa 31. kolejka Ekstraklasy. Na początek Korona zremisowała z Piastem 1-1. Z kolei Legia w ostatniej akcji meczu wywalczyła niezwykle cenne zwycięstwo z Widzewem.

Ze względu na finał Pucharu Polski, w sobotę odbędzie się tylko jeden mecz. Dzień później GKS zagra z Bruk-Betem, który powoli żegna się z ligą, ponadto Zagłębie podejmie Cracovię, a Pogoń zmierzy się z Wisłą. W poniedziałek Lechia pojedzie do Radomia. 

 

31. kolejka:

Korona Kielce 1-1 Piast Gliwice Legia Warszawa 1-0 Widzew Łódź

Sobota, 02.05.
godz. 20:15 Motor Lublin - Lech Poznań  (C+ Sport 3)

Niedziela, 03.05.
godz. 12:15 GKS Katowice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza  (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Zagłębie Lubin - Cracovia (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Pogoń Szczecin - Wisła Płock (C+ Sport 3 / C+)

Poniedziałek, 04.05.
godz. 19:00 Radomiak Radom - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

13.05. godz. 18:00 Arka Gdynia - Górnik Zabrze (C+ Sport 3)
13.05. godz. 20:30 Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok  (C+ Sport 3 / TVP Sport)

 Aktualna tabela Ekstraklasy
 Terminarz i wyniki Ekstraklasy
 Klasyfikacja strzelców




tagi:
Komentarze (10)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Najważniejsze jest mistrzostwo Polski - 5 godzin temu, *.centertel.pl

Wyniki czy nawet spadek, są bez znaczenia😇

odpowiedz
Wolfik - 8 godzin temu, *.centertel.pl

Pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Tylko i wyłącznie właściciel jest odpowiedzialny za fakt, że stoimy na krawędzi kompletnej ruiny sportowej, i finansowej. Brak zwycięstwa oznacza spadek. Spadek to utrata wpływów z praw tv, dochodów meczowych i odejście sponsorów. Oto sposcizna Mioduskiego.

odpowiedz
L - 6 godzin temu, *.play.pl

@Wolfik: Opisales wlasnie Widzew Dobrzyckiego.

PS. Brak zwyciestwa oznacza, ze nadal jestemy przed Widzewem. Nie wiem jakim cudem to dla ciebie oznacza spadek. Nawet jak przegramy to nadal beda jakies 2-3 pkt do odrobienia i 3 mecze z bezposrednimi rywalami.

odpowiedz
Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl

@L: Teoretycznie to co napisałeś to prawda. Tyle, że brak wygranej wprowadzi jeszcze większą nerwowość i na pewno gdzie wtopimy. A Widzew ma o wiele łatwiejszy kalendarz. Tak to widzę. Reszta zbiera punkty i jest przed nami więc nie bardzo widzę kto miałby spaść.

odpowiedz
Jhjs - 1 godzinę temu, *.kabel-deutschland.de

@Wolfik: nie interesuje mnie kto zaczął, podajcie sobie ręce

odpowiedz
BKPL - 12 godzin temu, *.orange.pl

Dzis "WARSZAWA" czeka "LEGIO' na zwyciestwo inny wynik nie wchodzi w gre ! Wynik zwycieski a "KIBICE" usmiechnieci ! Powodzenia "L" oby tak bylo a Trener wystawil wlasciwy sklad !!!

odpowiedz
Olo - 8 godzin temu, *.play.pl

@BKPL: Widzę, że mefedron wjechał z rana :D

odpowiedz
Bolo - 6 godzin temu, *.play.pl

@Olo: Ty po mefedronie piszesz komentarze, ze chcesz wygranej swojego klubu? To niezle.

odpowiedz
Legia - 12 godzin temu, *.31.17

Legia - Widzew 3:2

odpowiedz
Fujarczyk - 14 godzin temu, *.play.pl

Legia nie gra o wszystko, bo o mistrza nie gra. Legia, jak mawiał klasyk, gra o spadek. Oby to był spadek Wizewa!🤣

odpowiedz
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
więcej filmów
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.