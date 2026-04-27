Młodzież: mecze weekendowe (25-26.04)

Juniorzy starsi pokonali 4-1 Śląsk Wrocław i utrzymują 7-unktowe prowadzenie w tabeli. Legia U7 zremisowała 2-2 z AKS SMS Łódź. Legia U15 wygrała 4-1 z Varsovią. legia U14 po zaciętym meczu pokonała 4-3 Drukarza U15. Legia U16 wygrała 4-1 z Ząbkovią. Więcej informacji wkrótce.

REKLAMA

CLJ U19 (2007/8 i mł): Legia Warszawa 4-1 Śląsk Wrocław

Gole:

1-0 37 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Jan Gawarecki)

2-0 44 min. Igor Owczarczyk (as. Jan Gawarecki)

3-0 52 min. Daniił Pyłypczuk (as. Aleksander Wyganowski)

3-1 72 min. Dominik Haras

4-1 84 min. Dawid Nos (as. Fabian Mazur)



Strzały (celne): Legia 14(6) - Śląsk 11(3)

Legia: Konrad Kassyanowicz - Daniel Foks, Maksymilian Dołowy, Mateusz Lauryn - Igor Owczarczyk [09](88' Dawid Foks), Aleksander Wyganowski [09](90' Franciszek Pollok), Filip Przybyłko, Jeremiah White IV - Jan Gawarecki (75' Fabian Mazur [09]), Daniił Pyłypczuk [09](60' Dawid Nos), Edo von Brandt-Etchemendigaray [09](88' Krystian Jeżewski)

Trener: Patryk Seppelt-Górajewski

1 liga maz. U18 (2008 i mł.): STF Champion 2-2 (0-0) Legia LSS U18

Gole:

1-0

1-1 Dominik Rakowiecki (as. Stanisław Solka)

2-1

2-2 Bartosz Kozłowski (as. Kordian Drygała)

Legia Soccer Schools: Jeremi Szrajber [09] - Andrzej Pryzowicz [10], Timofij Korkacz, Marcel Kłyza, Jakub Jędrasik [09] - Stanisław Solka [09], Iwo Mroczek [09], Dominik Rakowiecki - Kordian Drygała [10], Bartosz Kozłowski, Gabriel Zaporski [09] (80' Jakub Przybylski [09])

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz

CLJ U17 (2009 i mł.): AKS SMS Łódź '09 2-2 (2-1) Legia Warszawa U17

Gole:

1-0 3 min. Karol Knapik

2-0 11 min. Jan Górzyński

2-1 37 min. Adrian Pućka (as. Bartosz Jukowski)

2-2 59 min. Franciszek Stępniewski (as. Szymon Siekaniec)

Legia: Nikodem Gimiński - Bartosz Jukowski, Oskar Putrzyński [10](88' Jan Rodak), Szymon Siekaniec [10](61' Igor Brzeziński [10]) - Tymoteusz Leśniak [10](61' Aleks Rzepkowski [10]), Xavier Dąbkowski [10], Hoang Nguyen (72' Adam Łukasiewicz [10]), Jarosław Kuc [10] - Wiktor Zugaj (72' Oliwier Altewęgier [10]), Adrian Pućka [10], Franciszek Stępniewski [10]

Trener: Maciej Pietraszko, II trenerzy: Kamil Kuprianowicz i Paweł Przybył

Ekstraliga U17 (2007 i mł.): Legia U16 4-1 (1-0) Ząbkovia Ząbki U17

Gole:

1-0 39 min. Dawid Rodak z rzutu wolnego

2-0 54 min. Igor Lechecki b.a.

3-0 61 min. Mateusz Pawłowski (as. Kacper Kwiatkowski)

3-1 68 min. Olgierd Postek

4-1 79 min. Borys Wawer (as. Bartosz Przybyłko)

Strzały (celne): Legia 21(12) - Ząbkovia 5(4)

Legia: Stanisław Kwiatkowski - Aleks Szybalski [11](84' Olivier Pruszynski), Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki, Artur Szmyt - Dawid Rodak, Filip Reszka [11](66' Bartosz Przybyłko), Aleksander Badowski (62' Jan Szybicki) - Kacper Kwiatkowski [11](84' Imran Ibrahim), Mateusz Pawłowski (63' Borys Wawer), Filip Kwiecień

Trener: Maciej Gadowski

CLJ U15(2011 i mł.): UKS Varsovia 1-4(1-2) Legia Warszawa

Gole:

0-1 9 min. Michał Kucała (as. Mikołaj Ćwikilewicz)

1-1 20 min.

1-2 29 min. gol samobójczy (as. Marcin Kośmiński)

1-3 55 min. Szymon Traczykowski

1-4 68 min. Michał Kucała (as. Wojciech Kuś)



Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Drukarz Warszawa U15 3-4 (1-2) Legia U14

Gole:

1-0 8 min. Maks Rowicki

1-1 32 min. Nikodem Staroń (as. Bartłomiej Cząstka)

1-2 41min. Bartłomiej Cząstka (as. Karol Szczepek)

1-3 46 min. Nikodem Staroń (as. Karol Szczepek)

1-4 52 min. Nikodem Staroń (as. Bartłomiej Cząstka)

2-4 77 min. Jakub Kowalczyk

3-4 80 min. Igor Bojanowicz (rzut wolny)

Strzały [celne](35-80'): Drukarz 7(5) - Legia 8(7)

Legia: Adam Dobrowolski, Julian Onyszko - Michał Har, Aleksander Kocot, Antoni Strąk, Oskar Matusiewicz, Filip Jasiński, Nikodem Staroń, Klaudiusz Półtorak, Bartłomiej Cząstka, Mateusz Krzyczmonik, Karol Grzyb, Oskar Marzec, Ignacy Silski, Aleksander Rybka, Karol Szczepek, Natan Turniak

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak, Maciej Kokosza



1 liga okr. U15 (2011 i mł.): Legia LSS U15 1-2(0-1) Wicher Kobyłka 2011





2 liga U14 (2012 i mł.): AP Green '12 1-5(1-2) Legia LSS U14

Gole:

0-1 11 min. Antoni Brociek

1-1 14 min. Michał Wawer

1-2 29 min. Marcel Stępniak

1-3 60 min. Aleksander Pyzel

1-4 64 min. Aleksander Pyzel

1-5 78 min. Marcel Stępniak

1 liga U13 (2013 i mł.): Legia U13 - Escola Varsovia 2013

Strzały: Legia 18(8) - Escola 8(2)

Legia: Antoni Kulpiński, Szymon Płoński, Bartosz Kowalczyk, Piotr Nowotka, Konstanty Leonkiewicz, Maksymilian Pają, Adam Rymszo, Michael Oyedele, Leon Gańko, Antoni Adamkiewicz, Fiilip Brzeszczak, Szymon Chodkowski, Oliwier Siuda, Konstantsin Yushkavets [14]

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki

Walka do ostatnich minut, w których skutecznością błysnęli goście. Przed przerwą z kolei kilku doskonałych sytuacji (w tym rzutu karnego) nie wykorzystali legioniści.

III liga U13 (2013 i mł.): Legia LSS U13 4-7 SEMP Ursynów 2013

Strzały 2 połowa: LSS 11(7) - SEMP 10(5)



Drużyna Legia Soccer Schools U13 mierzyła się rano z SEMPem Ursynów 2013. Po udanym początku rundy, tym razem poprzeczka zawieszona była wyżej. Obu drużynom mocno przeszkadzała pogoda (wichura, śnieg i grad), która nawet zmusiła arbitra do przerwania meczu na 10 min.

I liga U12 (2014 i mł.): Legia I U12 - RKS Ursus 2014

Legia: Stanisław Czajka, Bronisław Partyka, Kacper Tryc, Julian Kusak, Diego Koral, Stefan Wang, Charyton Sookal, Jan Golański, Alex Nowak, Igor Czaja, Jan Kordek, Antoni Sroczyński [15], Iwo Pawelczak [15]

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek, Mateusz Ludwiczak, trener bramkarzy: Tomasz Warszawski

Legia U12 rozegrała spotkanie z RKS Ursus 2014. Ciekawy pojedynek z wymianą ciosów i emocjami do ostatniej minuty. Goście pokazali się jako wartościowy przeciwnik, skutecznie egzekwujący stwarzane okazje.

III liga U12 (2014 i mł.): Legia II U12 - SKS Futgol Warszawa 2014

Legia: Szymon giera [15], Ksawery Lewandowski [15], Karol Giera [15], Feliks Chaciński, Tymoteusz Obierak [15], Mark Danyliuk, Szymon Kurzela [15], Andrzej Regulski-Lokanga [15], Filip Kubieniec, Wiktor Ugniewski

Drużynę prowadził trener Łukasz Wawer

Z kolei w 3 lidze U12 legioniści zmierzyli się z SKS Futgol Warszawa Tym razem zaprezentował się zespół złożony głównie z zawodników z rocznika 2015. Goście walczyli ambitnie, a legioniści starali się podkreślić swoją gra, że decyzja o umieszczeniu Legii w III lidze to tylko przejściowa przeszkoda. Z kolei pozostali zawodnicy z rocznika 2015 zagrali wieczorem z SEMPem Ursynów w lidze U11