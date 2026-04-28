Cisek zwycięzcą Pucharu Europy U-19 w Barcelonie

W Barcelonie rozegrane zostały zawody Pucharu Europy w pięcioboju nowoczesnym. W kat. U-19 zwyciężył zawodnik Legii, Antoni Cisek. Legionista rozpoczął od drugiej lokaty (250 pkt., 20 wygranych) w turnieju szermierczym, uzyskał dziewiąty wynik w pływaniu (0:59,50 min.) oraz szósty na torze przeszkód (29,31s).

REKLAMA





Cisek doskonale zaprezentował się w laser run, pokonując trasę w 10:44,63 min. (drugi rezultat konkutencji) i jako pierwszy wbiegł na metę. Legionista uzyskał 1567 pkt. i wyprzedził Hiszpana, Arnau Pereza Pastora o 8 punktów.





11 miejsce w kat. U-19 zajął Dominik Radomyski (1450 pkt.). Dominik zajął 18. miejsce w szermierce (11 wygranych, 187 pkt.), szóste w pływaniu (0:57,94 min., 311 pkt.), 17. na torze przeszkód (0:38,26s, 331 pkt.) i szóste w laser run (11:19,55 min., 621 pkt.).

