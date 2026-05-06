6.05: Rozkład jazdy

W środę o 19:00 w hali na Bemowie koszykarze Legii zagrają ostatni mecz sezonu zasadniczego, którego zwycięzca zajmie 1. miejsce przed fazą play-off. Bilety do kupienia TUTAJ, transmisja na Youtube. Godzinę później pierwszy mecz play-off (do dwóch wygranych) zagrają futsaliści Legii, którzy w hali przy Gładkiej 18 podejmować będą Constract Lubawa. Bilety do kupienia TUTAJ.
Rozkład jazdy:
6.05 g. 19:00 Legia Warszawa - King Szczecin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
6.05 g. 20:00 Legia Warszawa - Constract Lubawa [futsal, ul. Gładka 18]