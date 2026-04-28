Andrzej Pluta w piątce tygodnia

Andrzej Pluta | fot. Bodziach
Fumen
źródło: PLK

Andrzej Pluta został wybrany do najlepszej piątki tygodnia Orlen Basket Ligi. To dla niego drugie takie wyróżnienie w obecnych rozgrywkach. Zawodnik Legii zasłużył na to miano udanym występem przeciwko Arce Gdynia. Podopieczny Heiko Rannuli zaliczył czwarte w sezonie double-double notując 18 pkt. i 11 asyst. Do swego dorobku dołożył dwie zbiórki oraz przechwyt.

REKLAMA

Najlepsza piątka 28. tygodnia Orlen Basket Ligi
Andrzej Pluta (Legia Warszawa), Elvar Fridriksson (Anwil Włocławek), Paul Scruggs (Trefl Sopot), Jakub Szumert (Zastal Zielona Góra), Tyler Wahl (Anwil Włocławek)



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.