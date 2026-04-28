Andrzej Pluta w piątce tygodnia

Andrzej Pluta został wybrany do najlepszej piątki tygodnia Orlen Basket Ligi. To dla niego drugie takie wyróżnienie w obecnych rozgrywkach. Zawodnik Legii zasłużył na to miano udanym występem przeciwko Arce Gdynia. Podopieczny Heiko Rannuli zaliczył czwarte w sezonie double-double notując 18 pkt. i 11 asyst. Do swego dorobku dołożył dwie zbiórki oraz przechwyt.
Najlepsza piątka 28. tygodnia Orlen Basket Ligi
Andrzej Pluta (Legia Warszawa), Elvar Fridriksson (Anwil Włocławek), Paul Scruggs (Trefl Sopot), Jakub Szumert (Zastal Zielona Góra), Tyler Wahl (Anwil Włocławek)