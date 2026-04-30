Kozlovský: Musimy zachować koncentrację do końca

- Wiadomo, że każdy zawodnik czuje się lepiej po wygranym meczu i tak jest w naszym przypadku po ważnym zwycięstwie nad Motorem. Jesteśmy w takiej sytuacji, że każdy mecz jest dla nas trudny, teraz nie będzie inaczej - mówi przed piątkowym spotkaniem z Legią Warszawa zawodnik Widzewa Łódź, Samuel Kozlovský.

REKLAMA

- Jesteśmy dobrze przygotowani, będziemy walczyć i zrobimy wszystko, żeby wygrać w Warszawie. Wszyscy myślimy o tym, żeby wydostać się ze strefy spadkowej. Po meczu z Legią tak się może stać. Do tego się przygotowujemy.

- Będę grać przeciwko Pawłowi Wszołkowi, wiem już o nim wszystko. Musimy się skoncentrować, uspokoić z piłką, grać wolniej, a będziemy mieć więcej pewności siebie i wygrywać pojedynki. Gra się od 1 do 90 minuty, trzeba zachować koncentrację do końca, a często mamy z tym problemy.