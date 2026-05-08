8-10.05: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę fani Legii wspierać będą piłkarzy podczas wyjazdowego meczu z Termaliką Nieciecza. Ci, którzy nie jadą na wyjazd, mogą dopingować naszych rugbistów, którzy w niedzielę o 13:00 podejmować będą Hegemona Mysłowice. Futsalistów Legii czeka w sobotę drugi mecz I rundy play-off z Constractem w Lubawie. W przypadku stanu 1-1 po dwóch spotkaniach, trzecie - decydujące spotkanie odbędzie się w niedzielę, również w Lubawie.

W sobotę na Torwarze II hokejowa Legia organizuje turniej mini hokeja (U-10), który rozpocznie się o 13:00. Wezmą w nim udział dwie drużyny Legii, Naprzód Janów Katowice, Łódzki Klub Hokejowy, Bombers Malbork, MKS Sokoły Toruń, Wikingowie Elbląg oraz BKS Bydgoszcz. Wstęp wolny, zapraszamy.

W piątek i sobotę w Radomiu dwóch pięściarzy Legii weźmie udział w międzynarodowym memoriale im. Feliksa Stamma - Bartłomiej Rośkowicz i Maciej Marchel (kat. -65kg).

Zawodnicy Legii rozpoczynają rywalizację na Drużynowych Mistrzostwach Europy w squasha. W kadrze U-15 grać będą Anna Jakubiec, Szymon Cienciała i Beniamin Morzyc, a w reprezentacji U-17: Hanna Wróbel i Wiktor Paluchowski.





Rozkład jazdy:

09.05 g. 12:00 Legia II Warszawa - Ząbkovia Ząbki [LTC 8]

09.05 g. 16:00 Constract Lubawa - Legia Warszawa [futsal]

09.05 g. 18:00 Legionistki II Warszawa - LUKS Astoria Szczerców Junior [III liga kobiet , LTC 6]

10.05 g. 12:00 Widzew II Łódź - Olimpia Elbląg

10.05 g. 13:00 Legia Warszawa - Hegemon Mysłowice [rugby, ul. Wawelska 5]

10.05 g. 17:00 Zagłębie Sosnowiec - Hutnik Kraków

10.05 g. 17:30 Termalica Nieciecza - Legia Warszawa

10.05 g. 17:30 HydroTruck Czwórka Radom - Legionistki Warszawa

10.05 g. 18:00 Legia Ladies LSS - Świt Barcząca [III liga kobiet, LTC 7]

11.05 g. 19:00 Cracovia - Radomiak Radom

Młodzież:

09.05 g. 08:30 Polonia Warszawa '14 - Legia U11 [ul. Konwiktorska 6]

09.05 g. 10:00 Dąb Wieliszew '13 - Legia U13 [Łajski, ul. Sikorskiego 6]

09.05 g. 10:00 Legia U12 - AP Eskadra II Warszawa '14 [LTC 7]

09.05 g. 11:00 HUTNIK Warszawa '11 - Legia LSS U11 [ul. Marymoncka 42]

09.05 g. 12:00 Legia U14 - Pogoń Siedlce U15 [LTC 6]

09.05 g. 14:00 Legia U17 - Wisła Płock '09 [CLJ U17][LTC 5]

09.05 g. 14:30 RKS Mirków '13 - Legia LSS U13 [Konstancin, ul. Mirkowska 41]

09.05 g. 15:00 Polonia Warszawa '11 - Legia U15 [CLJ U15][ul. Konwiktorska 6]

09.05 g. 15:00 Arkonia Szczecin '07/8 - Legia U19 [CLJ U19][Szczecin]

09.05 g. 15:15 UKS Varsovia U17 - Legia U16 [ul. Marymoncka 42]

10.05 g. 10:00 Legia U10 - Wisła Płock '16 (sparing)[LTC 7]

10.05 g. 10:00 Legia U9 - Victoria Zerzeń [LTC 6]

10.05 g. 10:00 Legia U8 - Drukarz Warszawa '18 [LTC 6]

10.05 g. 10:00 Legia LSS U10 - Delta Warszawa '16 [LTC 6]

10.05 g. 12:00 Legia LSS U15 - KS Legionovia Legionowo '11 [LTC 7]

10.05 g. 12:00 Sparta Jazgarzew II '12 - Legia LSS U14 [Wólka Kozodawska, ul. Źródlana 9a]

10.05 g. 12:00 KS Ożarowianka Ożarów'19 - Legia U7 [Kręczki, ul. Sochaczewska 218]

10.05 g. 14:30 RKS Ursus '15 - Legia U11 [ul. Sosnkowskiego 3]

10.05 g. 15:00 Legia LSS U12 - Pogoń Grodzisk Maz. '14 [LTC 6]