13-14.05: Rozkład jazdy

W środę ligowe spotkanie z GKS-em Wikielec rozegrają trzecioligowe rezerwy Legii, które mają szansę przypieczętować awans do II ligi. W czwartek o 20:15 w hali na Bemowie, koszykarska Legia rozegra pierwszy mecz I rundy play-off, z MKS Dąbrowa Górnicza. Transmisja w Polsacie Sport 2.

W Pazardziku w Bułgarii czworo pięcioboistów Legii startować będzie w zawodach Pucharu Świata - Małgorzata Karbownik, Hanna Jakubowska, Daniel Ławrynowicz i Igor Radomyski.

Rozkład jazdy:

13.05 g. 17:00 Legia II Warszawa - GKS Wikielec [LTC 8]

13.05 g. 17:00 Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki

14.05 g. 20:15 Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

Młodzież:

13.05 g. 17:00 Legia U16 - KS Łomianki U17 [LTC 7]