Legia z licencją na sezon 2026/27

źródło: PZPN

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła wnioski o przyznanie licencji na grę w sezonie 2026/27. Legia Warszawa otrzymała licencję na rozgrywki Ekstraklasy z nadzorem infrastrukturalnym, a także na rozgrywki UEFA.

1. Komisja postanowiła przyznać Górnikowi Zabrze:
- licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 oraz
- licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2026/2027.

2. Komisja postanowiła przyznać klubom: Arka Gdynia, Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Radomiak Radom:
- licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 z nadzorem infrastrukturalnym.

3. Komisja postanowiła przyznać klubom: GKS Gieksa Katowice, Jagiellonia Białystok, Korona Kielce, Lech Poznań, Legia Warszawa, Piast Gliwice, Widzew Łódź, Zagłębie Lubin, Wisła Płock, Motor Lublin, Raków Częstochowa:
- licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 z nadzorem infrastrukturalnym oraz
- licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2026/2027.

4. Komisja postanowiła przyznać klubom: Cracovia, Lechia Gdańsk oraz Pogoń Szczecin:
- licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 z nadzorem infrastrukturalnym i nadzorem finansowym oraz
- licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2026/2027.

 



Komentarze (2)

Nadzór infrastrukturalny - 15 minut temu, *.114.34

Co to oznacza mniej więcej wiadomo, ale co jest tego powodem na Łazienkowskiej?

do Redakcji - 17 minut temu, *.vectranet.pl

Co to jest "nadzór infrastrukturalny" i czego brakuje Legii, że została nim objęta?

