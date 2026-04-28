Legia z licencją na sezon 2026/27

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła wnioski o przyznanie licencji na grę w sezonie 2026/27. Legia Warszawa otrzymała licencję na rozgrywki Ekstraklasy z nadzorem infrastrukturalnym, a także na rozgrywki UEFA.

REKLAMA

1. Komisja postanowiła przyznać Górnikowi Zabrze:

- licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 oraz

- licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2026/2027.

2. Komisja postanowiła przyznać klubom: Arka Gdynia, Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Radomiak Radom:

- licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 z nadzorem infrastrukturalnym.

3. Komisja postanowiła przyznać klubom: GKS Gieksa Katowice, Jagiellonia Białystok, Korona Kielce, Lech Poznań, Legia Warszawa, Piast Gliwice, Widzew Łódź, Zagłębie Lubin, Wisła Płock, Motor Lublin, Raków Częstochowa:

- licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 z nadzorem infrastrukturalnym oraz

- licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2026/2027.

4. Komisja postanowiła przyznać klubom: Cracovia, Lechia Gdańsk oraz Pogoń Szczecin:

- licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 z nadzorem infrastrukturalnym i nadzorem finansowym oraz

- licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2026/2027.



