Zapowiedź meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza

Koszykarze Legii w piątkowy wieczór zagrają wyjazdowy mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza, który będzie bardzo ważny dla obu drużyn. Legioniści wygrywając w Zagłębiu Dąbrowskim, a następnie zwyciężając z Kingiem, zapewnią sobie pierwszą lokatę przed fazą play-off. MKS nie ma jeszcze gwarancji miejsca nawet w play-in, a na pewno celem zespołu jest jak najwyższa lokata, dająca przewagę parkietu w walce o dwa miejsca w play-off.

REKLAMA

Zespół z Dąbrowy Górniczej, na dwie kolejki przed końcem sezonu zasadniczego, może pochwalić się bilansem 15-13. Taki sam bilans ma także jedenasta, Stal Ostrów Wielkopolski. Co oznacza, że jedna z drużyn z tych wciąż mających szansę na play-in, do nich się nie zakwalifikuje. Strata MKS-u do najlepszej szóstki wynosi dwa punkty, więc bezpośredni awans do play-off im już nie grozi. Na własnym parkiecie dąbrowianie wygrali 9 z 13 rozegranych spotkań.









Klub z Dąbrowy Górniczej, od czasu zmiany szkoleniowca, poszedł mocno do góry. Przypomnijmy, że sezon ten jako pierwszy trener klubu rozpoczął Krzysztof Szablowski (dziś asystent Ivicy Skelina w Czarnych), który po paru miesiącach stracił pracę. W jego miejsce zakontraktowano Artura Gronka, który w ostatnich miesiącach pozostawał bez pracy w klubie. To jak wpłynął na grę MKS-u, sprawiło, że klub dogadał się ze szkoleniowcem w sprawie dłuższej współpracy. W Dąbrowie Górniczej było sporo perturbacji z Dominikiem Greenem, który w ostatnim sezonie bardzo dobrze spisywał się w Dzikach. Green miał być liderem zespołu. Ostatecznie wystąpił w zaledwie pięciu spotkaniach. Najpierw trafił do szpitala po bójce na mieście, wrócił na parkiet na początku grudnia, ale nie prezentował się tak, jak liczył na niego sztab.

W trakcie sezonu MKS pozyskał rozgrywającego Czarnych Słupsk, Jakuba Musiała (śr. 6,3 pkt. i 3,2 as. w ciągu 20 min.). Później podpisano umowę z Justinem Grayem (śr. 5,1 pkt. w 17 min.), który przed paru laty grał m.in. w Spójni. Po kontuzji zawodnik wypadł na ponad półtora miesiąca z gry. Wrócił do gry w marcu na mecz z Treflem, a następne spotkanie rozegrał dopiero 5 tygodni później - w ostatniej kolejce z Kingiem. Jego rola w związku z tym nie jest zbyt wielka - ani pod kątem minut na parkiecie, ani zdobywanych punktów - w trzech ostatnich występach nie zdobył więcej niż 3 pkt. Z MKS-em pożegnał się z kolei Marc Garcia, który trafił do Górnika Wałbrzych.

Najlepszym strzelcem drużyny jest Luther Muhammad (śr. 17,2 pkt., 3,7 zb., 3,8 as.), który w minionym sezonie występował w Spójni Stargard, która ostatecznie opuściła szeregi ekstraklasy. Muhammad miał kilka wybitnych rzutowo spotkań w tym sezonie. W ostatnich tygodniach do nich można zaliczyć występy z Dzikami (33 pkt., 13/16 z gry) oraz Treflem (27 pkt., 10/18 z gry). Raczej preferuje indywidualne rozwiązania pod koszem rywali i w wielu meczach nie notuje więcej niż 3 asyst. Inaczej było choćby w (przegranym) spotkaniu z Anwilem, w którym do 21 pkt., dołożył 8 asyst, 7 zbiórek, ale także aż 6 strat. W pierwszym meczu z Legią wziął na siebie aż 19 rzutów, z których trafił tylko 5 i Legia pewnie pokonała ekipę z Dąbrowy. Bardzo ważną postacią w rotacji jest czeski silny skrzydłowy - Martin Peterka (śr. 11,6 pkt., 7,5 zb.), bardzo aktywny na obu tablicach, który potrafi przymierzyć zza łuku (35,4% za 3 pkt.). W ostatnim spotkaniu, z powodu kontuzji, nie zagrał Ron Curry Jr (śr. 11,3 pkt., 4,4 as.), który występuje na pozycjach 1-2, średnio 26,5 min. na mecz. Grę na obu obwodowych pozycjach łączy Dale Bonner (śr. 26 min., 11,2 pkt., 3,8 as.), który ostatnio rzadko kończył mecz bez dwucyfrowej zdobyczy punktowej, a ostatnio jest graczem pierwszej piątki.

Pod koniec stycznia do Dąbrowy sprowadzono Jamariego Thomasa - kolejnego gracza na pozycję rozgrywającego. W dziewięciu rozegranych meczach zdobywa 9,2 pkt. i notuje 2,2 as. w ciągu 18 minut spędzanych na parkiecie. W strefie podkoszowej najważniejsze role pełnią Efrem Montgomery (śr. 8,7 pkt., 7,6 zb., 1,1 bl.) oraz Adrian Bogucki (śr. 8,4 pkt., 4,0 zb.) - obaj środkowi nie rzucają z dystansu. Rotację uzupełniają Marcin Piechowicz (śr. 18 min., 4,1 pkt.), Aleksander Załucki (śr. 12 min., 4,1 pkt.) oraz Jakub Wojdała (śr. 4 min., 1,3 pkt.).

Ekipa z Dąbrowy w marcu zaliczyła cztery wygrane z rzędu - z Dzikami (+13), Treflem (+23), Górnikiem (+30) i GTK (+10), co zapowiadało atak na miejsca w najlepszej szóstce. Później przyszła jednak porażka na własnym parkiecie z Arką (-13), ledwo wyszarpana wygrana z Miastem Szkła (+2) oraz porażka w wyjazdowym meczu z Kingiem (-13). Legia wygrała pięć ostatnich spotkań i jest w wysokiej dyspozycji. Chociaż mecz z Arką, rozgrywany na Bemowie w ostatnią niedzielę, wcale nie układał się po naszej myśli, to w czwartej kwarcie legioniści zaczęli bronić kapitalnie, przechwytując piłki i po serii 12:0, udało się wyjść na prowadzenie i utrzymać je do końca. Świetne zawody rozegrał Jayvon Graves, który w końcówce brał rzuty na siebie, ale docenić należy przede wszystkim jego postawę w defensywie - przechwyty, zbiórki oraz bloki. Wysoką dyspozycję potwierdzili także pozostali obwodowi - Andrzej Pluta i Dominic Brewton grają na najwyższym poziomie i tak grająca Legia będzie trudna do zatrzymania dla każdego. Na tę chwilę trudno powiedzieć, kogo tym razem zabraknie w kadrze meczowej na piątkowy mecz. W ostatnich meczach trener Rannula poza kadrą umieszczał tego gracza, który miał problemy zdrowotne - ostatnio padło na chorego Carla Ponsara. Francuski skrzydłowy jest już w pełni sił i możemy być pewni, że 1 maja zobaczymy go na parkiecie. Do Dąbrowy Górniczej na pewno pojedzie siedmiu obrokrajowców i dopiero w ostatniej chwili zapadnie decyzja, kto tym razem będzie pauzował.

W pierwszym meczu obecnego sezonu, kiedy MKS miał problemy zdrowotne, Legia wygrała na otwarcie roku 2026 dość pewnie - różnicą 21 punktów. Bilans ostatnich spotkań z ekipą z Dąbrowy jest dla nas bardzo korzystny - nasz zespół wygrał 10 z 13 ostatnich meczów. Od powrotu Legii do ekstraklasy, na parkiecie w Dąbrowie Górniczej wygraliśmy 5 z ośmiu spotkań.

Spotkanie rozegranie zostanie w hali HWS Centrum im. Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej w piątek, o godzinie 20:15. Obiekt może pomieścić niespełna 3 tysiące kibiców. Na trybunach na pewno będzie miała miejsce przyjacielska atmosfera, bowiem fani Legii i MKS-u żyją w przyjacielskich relacjach. Ze stolicy do Dąbrowy Górniczej wybiera się ponad setka naszych fanów. Bezpośrednią transmisję spotkania będzie można zobaczyć w Polsacie Sport 2.

MKS DĄBROWA GÓRNICZA

Liczba wygranych/porażek: 15-13

Liczba wygranych/porażek u siebie: 9-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 87,9 / 86,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,9%





Skład: Dale Bonner, Ronald Curry Jr, Jakub Musiał, Jamarii Thomas (rozgrywający), Justin Gray, Luther Muhammad, Marcin Piechowicz, Jakub Wojdała, Aleksander Załucki (rzucający), Martin Peterka, Wiktor Kurowski, Robert Misiak, Przemysław Wojdała, Nikodem Woźny, Maciej Zabłocki (skrzydłowi), Adrian Bogucki, Efrem Montgomery Jr. (środkowi)

trener: Artur Gronek, as. Maciej Raczyński





Najwięcej punktów: Luther Muhammad 17,2, Martin Peterka 11,6, Ronald Curry Jr 11,3.





Przewidywana wyjściowa piątka: Dale Bonner, Justin Gray/Jakub Musiał, Luther Muhammad, Martin Peterka, Efrem Montgomery Jr.





Wyniki: Czarni (d, 83:71), Stal (w, 77:91), Anwil (w, 89:78), Zastal (w, 82:70), Śląsk (d, 80:99), Dziki (w, 96:93), Trefl (d, 93:81), Górnik (d, 79:96), GTK (d, 88:72), Arka (w, 92:84), Miasto Szkła (w, 92:87), Twarde Pierniki (w, 93:105), King (d, 102:93), Legia (w, 84:63), Start (w, 81:78), Twarde Pierniki (d, 90:79), Czarni (w, 88:102), Stal (d, 91:84), Anwil (d, 85:94), Zastal (d, 91:86), Śląsk (w, 95:90), Dziki (d, 95:82), Trefl (w, 77:100), Górnik (w, 73:103), GTK (w, 80:90), Arka (d, 70:83), Miasto Szkła (d, 91:89), King (w, 102:89).





Ostatnie mecze obu drużyn:

03.01.2026 Legia Warszawa 84:63 MKS Dąbrowa Górnicza

23.01.2025 MKS Dąbrowa Górnicza 79:97 Legia Warszawa

06.10.2024 Legia Warszawa 68:77 MKS Dąbrowa Górnicza

22.03.2024 Legia Warszawa 93:86 MKS Dąbrowa Górnicza

25.11.2023 MKS Dąbrowa Górnicza 86:103 Legia Warszawa

19.03.2023 Legia Warszawa 101:86 MKS Dąbrowa Górnicza

18.11.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 93:76 Legia Warszawa

08.04.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 86:99 Legia Warszawa

11.12.2021 Legia Warszawa 81:78 MKS Dąbrowa Górnicza

19.12.2020 MKS Dąbrowa Górnicza 89:79 Legia Warszawa

05.09.2020 Legia Warszawa 93:70 MKS Dąbrowa Górnicza

29.02.2020 Legia Warszawa 90:83 MKS Dąbrowa Górnicza

03.11.2019 MKS Dąbrowa Górnicza 95:103 Legia Warszawa

14.04.2019 Legia Warszawa 75:77 MKS Dąbrowa Górnicza

30.12.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 74:80 Legia Warszawa

31.03.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 90:73 Legia Warszawa

17.12.2017 Legia Warszawa 77:81 MKS Dąbrowa Górnicza





LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 22-14

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 11-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86,6 / 79,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 58,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,9%





Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski





Najwięcej punktów: Dominic Brewton III śr. 15,2, Jayvon Graves 13,3, Race Thompson 12,6, Andrzej Pluta 12,5.





Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Michał Kolenda, Carl Ponsar, Race Thompson/Matthias Tass.





Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:81), Czarni Słupsk (w, 87:82), Stal Ostrów Wlkp. (w, 75:83), Trefl Sopot (w, 83:80), Anwil Włocławek (w, 83:91), Zastal Zielona Góra (d, 84:66), Śląsk Wrocław (d, 99:104), Dziki Warszawa (w, 88:95), Trefl Sopot (w, 93:100), Górnik Wałbrzych (d, 93:68), GTK Gliwice (d, 93:66), Arka Gdynia (d, 91:84).





Termin meczu: piątek, 1 maja 2026 roku, g. 20:15

Adres hali: Dąbrowa Górnicza, Al. Róż 3 (HWS Centrum im. Zygmunta Cybulskiego)

Ceny biletów: 30 i 35 zł (ulgowe) oraz 30, 35 i 45 zł (normalne), 150 zł (VIP)

Pojemność hali: 2944 miejsca

Transmisja: Polsat Sport 2





Autor: Marcin Bodziachowski