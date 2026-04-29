Bilety na mecz z Kingiem Szczecin

W środę, 6 maja o godzinie 19:00, koszykarze Legii Warszawa zagrają na Bemowie ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi z Kingiem Szczecin. Spotkanie może decydować o kolejności przed najważniejszą fazą rozgrywek. Bądź świadkiem niesamowitych sportowych emocji - kup bilet i wspieraj nasz zespół!

Sprzedaż biletów prowadzona jest TUTAJ. W dniu meczu wejściówki będzie można nabywać, w miarę dostępności, w kasach biletowych przy wejściu do hali.

Oprócz sportowych emocji na parkiecie, publiczność zebrana w hali przy Obrońców Tobruku będzie świadkiem występów Cheer Angels. Najmłodsi kibice będą mogli skorzystać bezpłatnie z kącika dziecięcego, zaś w przerwie meczu będziemy mieli dla Was kolejną odsłonę Koszykarskiej Kumulacji LOTTO, w której wysoką nagrodę zgarnie kibic, który trafi jedną z trzech prób z połowy boiska.

Kup bilet już dziś i wspierają koszykarską Legię broniącą tytułu mistrza Polski.

Cennik biletów na mecz z Kingiem:

Kat. czarna (rodzinna): 35 zł (ulgowy), 45 zł (normalny)

Kat. zielona: 50 zł (ulgowy), 60 zł (normalny)

Kat. biała: 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)

Kat. czerwona: 70 zł (ulgowy), 80 zł (normalny)

Kat. Premium: 80 zł (ulgowy), 110 zł (normalny)

Kat. VIP: 189 zł (ulgowy), 330 zł (normalny)

Kat. VIP II: 189 zł

Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.

