Nowości w sklepie Żyleta

W sklepie Żyleta pojawiło się w ostatnim czasie trochę nowości. Kibice mogą nabyć m.in. nowe kurtki - softshell (300 zł), fleka z czaszką (300 zł) oraz bezrękawnik (200). W sprzedaży pojawiły się nowe koszulki "Ultras" (biała i czarna) w cenie 90 złotych, jak również kubek z tym samym motywem (40) oraz biała czapka z daszkiem (40).

REKLAMA

Do nabycia są również zgodowe koszulki Legia & Zagłębie - "Wieczna sztama" (90 zł). Cały asortyment znajdziecie TUTAJ. Kupując w sklepie Żyleta, wspierasz ruch kibicowski na Legii.

fot. Żyleta