Kolegium sędziów: Niesłuszna czerwona Augustyniaka

Rafał Augustyniak i Piotr Lasyk | fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
źródło: PZPN
PZPN opublikował analizę  Kolegium Sędziów PZPN z meczu Lech Poznań - Legia Warszawa z sytuacją z 18. minuty po której Rafał Augustyniak otrzymał czerwoną kartkę.
Analiza:

Obrońca Legii nr 8 wykonując wślizg nie trafia w piłkę i zakroczną nogą fauluje przeciwnika z Lecha nr 14 poprzez kontakt w jego kostkę. Sędzia z boiska uznaje atak za nierozważny (atakowanie nogami bez zważania na bezpieczeństwo przeciwnika lub konsekwencje takiego ataku) i pokazuje żółtą kartkę.

Sędzia VAR, dokonując analizy video uznaje, że atak nogami zagraża bezpieczeństwu przeciwnika, co karane jest wykluczeniem (czerwona kartka). Na tej podstawie rekomenduje sędziemu wideoweryfikację (OFR), po której sędzia zmienia pierwotną decyzję.

W sytuacji, gdy elementy podjętej decyzji dotyczą subiektywnej oceny natury faulu (czy jeszcze faul jest nierozważny, czy już poważny), to pierwotna decyzja sędziego nie zostanie zmieniona, dopóki nie nastąpi „jednoznaczny i oczywisty błąd”.

Z tego powodu pierwotna decyzja sędziego z boiska powinna być zaakceptowana przez sędziego VAR i nie traktowana jako podlegająca wideoweryfikacji.



To oznacza, że Piotr Lasyk z pomocą arbitrów pracujących ma VAR popełnił błąd. Legia Warszawa odwołała się od tej kartki, a ostateczną decyzję dziś podejmie Komisja Ligi. Z dużym prawdopodobieństwem można napisać, że kartka Augustyniaka zostanie unieważniona i będzie mógł wystąpić w piątkowym meczu przeciwko Widzewowi Łódź.



kzls - 6 minut temu, *.hapay.pl

No i co? Sędzia nadal popełnia bledy i zero odpowiedzialności, zero komentarza. Lech był tego dnia lepszy, zdecydowanie, ale teraz pozostanie gdybanie, co by było gdyby... i się juz tego nie dowiemy. Może by się otrząsnęli po tej straconej bramce, a może wręcz przeciwnie spięli i dostali jeszcze wiecej niż w 10.

Ciężko zrozumieć, ze w dobie VAR jest tyle pomyłek, i to bez znaczenia czy na korzysc czy przeciw Legii. Musiał się nie popisał wzywając głównego do monitora

ws - 8 minut temu, *.play.pl

Decyzja o anulowaniu kartki jak najbardziej słuszna ale to nie odwróci dalszego przebiegu meczu. Nie mówię,że wynik byłby inny niż porażka ale wrażenie byłoby zupełnie inne.

