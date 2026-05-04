Legia otworzyła szkółkę darta

W kwietniu Legia ogłosiła rozpoczęcie działalności szkółki gry w darta - Legia Dart Schools. Zajęcia odbywają się na razie w jednej lokalizacji - na stadionie przy Łazienkowskiej.

Zajęcia w Legia Darts odbywać się będą z podziałem na trzy grupy wiekowe:

- Legia Darts Kids – dla najmłodszych uczestników (7-12 lat)

- Legia Darts Juniors – dla młodzieży (13-17 lat)

- Legia Darts Masters – dla dorosłych





Zapisy prowadzone są TUTAJ oraz telefonicznie 535-777-077. Zajęcia prowadzą Karolina Ratajska, Filip Bereza, Kamil Stańczyk i Kuba Łokietek.

Legia Darts jest członkiem Junior Darts Corporation (JDC) – międzynarodowej federacji rozwijającej szkolenie młodych zawodników darta. Dzięki temu uczestnicy naszych zajęć mogą trenować w oparciu o sprawdzony system szkoleniowy oraz mieć kontakt z międzynarodowym środowiskiem tej dyscypliny.

fot. LSS