Legia otworzyła szkółkę darta

W kwietniu Legia ogłosiła rozpoczęcie działalności szkółki gry w darta - Legia Dart Schools. Zajęcia odbywają się na razie w jednej lokalizacji - na stadionie przy Łazienkowskiej. 

Zajęcia w Legia Darts odbywać się będą z podziałem na trzy grupy wiekowe:
- Legia Darts Kids – dla najmłodszych uczestników (7-12 lat)
- Legia Darts Juniors – dla młodzieży (13-17 lat)
- Legia Darts Masters – dla dorosłych


Zapisy prowadzone są TUTAJ oraz telefonicznie 535-777-077. Zajęcia prowadzą Karolina Ratajska, Filip Bereza, Kamil Stańczyk i Kuba Łokietek.

Legia Darts jest członkiem Junior Darts Corporation (JDC) – międzynarodowej federacji rozwijającej szkolenie młodych zawodników darta. Dzięki temu uczestnicy naszych zajęć mogą trenować w oparciu o sprawdzony system szkoleniowy oraz mieć kontakt z międzynarodowym środowiskiem tej dyscypliny.


Ding - 25 minut temu, *.180.86

A szczypiorniaka albo ligi bokserskiej to Legia nie potrzebuje?

