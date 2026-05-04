Drużyna Legii Warszawa pewnie wygrała kolejne spotkanie w ekstralidze badmintona - dziś legioniści zwyciężyli 7:0 w wyjazdowym meczu z OSSM-em SMS Białystok i na kolejkę przed końcem sezonu zasadniczego, prowadzą w tabeli z kompletem zwycięstw.

Za dwa tygodnie legioniści zmierzą się z drugim w tabeli SKB Litpol-Malow Suwałki, a następnie przystąpią do fazy play-off.





OSSM-SMS Białystok 0-7 Legia Warszawa

Paweł Kiszczyk/Krzysztof Podkowiński - Adrian Krawczyk/Szymon Ślepecki 10-15, 12-15 (0-1)

Aleksandra Radziszewska/Hanna Szulska - Paulina Cybulska/Yvonne Li 6-15, 4-15 (0-1)

Adam Winciaszek - Dominik Kwinta 4-15, 9-15 (0-1)

Olga Szwarnowiecka - Yvonne Li 3-15, 5-15 (0-1)

Paweł Kiszczyk - Mateusz Golas 4-15, 7-15 (0-1)

Zuzanna Turska - Jessica Orzechowicz 6-15, 7-15 (0-1)

Krzysztof Podkowiński/Olga Szwarnowiecka - Adrian Krawczyk/Paulina Cybulska 7-15, 13-15 (0-1)