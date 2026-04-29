Komisja Ligi anulowała kartkę Augustyniaka

Rafał Augustyniak i Rafał Adamski | fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
źródło: Ekstraklasa

Komisja Ligi po zapoznaniu się z opinią Kolegium Sędziów PZPN, postanowiła uwzględnić protest złożony przez Legię Warszawa w sprawie czerwonej kartki dla Rafała Augustyniaka w spotkaniu 30. kolejki Ekstraklasy Lech Poznań - Legia Warszawa. 

Kolegium Sędziów PZPN uznało decyzję o wykluczeniu zawodnika Rafała Augustyniaka za rażący błąd, stwierdzając iż pierwotna decyzja sędziego z boiska powinna być zaakceptowana przez sędziego VAR i nie traktowana jako podlegająca wideoweryfikacji.

 

W związku z wiążącym stanowiskiem Kolegium Sędziów PZPN Komisja Ligi anulowała czerwoną kartkę. Konsekwencją błędu sędziowskiego jest także to, że w rejestrze napomnień z tego meczu nie będzie figurować żadna kartka dla Rafała Augustyniaka, gdyż regulamin dyscyplinarny PZPN nie przyznaje organom dyscyplinarnym ingerencji w decyzje sędziowskie poprzez możliwość zamiany czerwonej kartki na żółtą.



Komentarze (7)

Piewszy - 1 minutę temu, *.vectranet.pl

A co z żółtą dla Kapustki?

SŁAWEK(L) - 3 minuty temu, *.play-internet.pl

A co z żółtą kartką Kapustki, która też była niesłusznie pokazana. Lasyk nas nieźle oszukiwał, sędziował po ,,gospodarsku" .

L - 19 minut temu, *.garinet.pl

Smieja nam sie, kvrwy w twarz. Jak mozna anulowac kartke, ktora pokazana byla po ANALIZIE VAR? Przeciez to swiadczy o tym, ze z premedytacja zostala podjeta zla decyzja. Jakies, kvrwa, kary dla Lasyka i Musiala czy te zlodzieje beda bez kary?

Luk - 32 minuty temu, *.centertel.pl

A jaka kara dla pajaca z var?

Balcer - 34 minuty temu, *.orange.pl

To teraz powtórka meczu, wynik został wypaczonyprzez błąd debili

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 39 minut temu, *.110.85

Przecież to jest osłabienie a nie wzmocnienie! Spółdzielnia na spadek Legii ciągle działa!

L - 18 minut temu, *.garinet.pl

@Barnaba Król Portalu Legionisci.com: A wolales Jedze w jego miejsce?

