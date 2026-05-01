L!VE: Legia 1-0 Widzew (koniec)

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Widzew Łódź przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 4 i Canal+ 4K Ultra HD. Początek spotkania o godz. 20:30.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
1:0 bedzie
Taktyka obu druzyn , po pierwsze nie stracić gola a z przodu moze cos się strzeli.
Kompleks pogoni
Brak pomysłu na grę z przodu , tył ok ale przód masakra
Czy ktoś wie dlaczego nie ma dopingu?
Ludzie psioczycie na tego mioduskiego i papszuna. Przecież to te piłkarzyki na końcu grają.
Widzicie przyjęcia piłki kapustki ? Albo decyzję Augustyniaka? Kiwa ostatni, mija się z piłką. Każdy jeden z nich gra w poprzek albo do bramkarza. Zero inicjatywy kiwki czy ryzyka w ataku. Masakra. Wszyscy won!
Chyba zasłużyli na ten spadek. Może wtedy w końcu młodzi dadzą życie tej naszej Legii bo narazie to jedynie ten mały Kun walczy.
A Jak Spadniemy..... .....❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗
Co to jest, to jest gra w piłkę nożną, to kuźwa leżenie na boisku jak na plaży. Rzygać się chce oglądając tą kopaninę, zero biegania, zero przyśpieszenia jak by im kto jaja podwiązał. Papszun jak ty im każesz tak grać to weź łopatkę i okop się na z góry upatrzonej pozycji razem z tymi swoimi wkładami. Dojdzie do tego że zrobią jakiś błąd i widzew wpie..oli bramkę i będzie koniec zabawy.
Mecz tragedia. Oni grają na remis , nic do przodu tylko w bok i do tyłu. Inaczej nie potrafią grać !!! No i te przyjęcia piłki na poziomie podwórkowym. Odskakuje na kilka metrów. To trampkarze lepiej grają. Czy nikt w tej Legii nie potrafi celnie dośrodkować na głowę Rajovica? Ciągle gdzieś obok albo niecelnie. Ja wiem że jest beznadziejnym napastnikiem ale może by coś strzelił... Kun lata po boisku tylko nic z tego nie wynika. Widzew czeka jak któryś z obrońców Legii się pomyli i będzie szok... Druga liga już niedługo...
Widzew strzeli zaraz po przerwie i do końca meczu autobus przed bramką. Niestety tak to widzę 😏😔😏
Taki to już styl papszunowy ,ale myślę ,że Nsame coś strzeli w 2 połowie ;)
Co za dziadostwo. Jedni i drudzy powinni spaść z ekstraklasy.
pierwsza polowa dramast... znowi rajo .... papszun nie potrafi by zespol grał z polotem
Ale piach. Czy ktos ma jakiekolwiek wątpliwosci ze drawniak ma w kontrakcie wpis ze jak jest zdrowy to musi grać? Przeciez Papszun nie moze byc aż tak ślepy a zakladam że sabotazysta nie jest...
To są jakieś jaja z nas kibiców tysiące ludzi przychodzi na mecz I mają oglądać takich kaleczniakow jak rajovic mioduski z dyrektorkami spuszcza nasza legie do pierwszej ligi jak im się nieuda w tym sezonie to zrobią w następnym sezonie z panami mioduskim zewlakowem i bobiciem spadek jest nieunikniony niestety a te niedojdy dalej będą pieprzyc że mamy sklad na mistrza zygac mi się chce jak onich mysle
do Zgroza: jest głupszy niż myślisz ,zero wypracowanej taktyki ,widać że tam nikomu nie zależy już na Legii, tam jest wszystko do zmiany począwszy od własciciela po trenera i samych zawodników
Żenada nie da się tego oglądać. Koszmar
Fajnie że NSi słuchają Judas Priest :) Wspaniałe oprawy!!!!!
Straszna kopanina.
Dwie nędzne ekipy!
Nie da się tego oglądać. Bez kitu.
ale kopanina,masakra
Jeśli spadniemy z ekstraklasy, to pod "rządami" lokatego szkodnika nieprędko do niej wrócimy. Zarządzanie w Legii jest dramatyczne. I jak można kazać Papszunowi wystawiać drewnopodobnego Rajovicia? Bo chyba Papszun nie jest tak ślepy i głupi?
Rajovic superstar dzięki Żewłakow zactakiego napadziora naprawdę musiałeś długo i intensywnie go szukać już niemowie i tym żeby go przekonać jest rak dobry że pol europy sie śmieje że kupiliśmy takie drewno
30 min gry na miare 2 ligii. Dramat
Antyfubol
Legia musi to wygrać. Widzew gra fatalnie.
@Dr Bomba: Legią za to świetnie.
@Dr Bomba: a Legia gra genialnie?? nie chlaj tyle
Naszemu robią stempel i nic .. Wszolek robi stempel żółta
@Rysio: nie chcesz tej żenady oglądać.
Jechać z tym pajacykiem Fornalczykiem takiego buca i wążącego się typa nie widziałem ...leszcz
Wygrajmy to!!!!!!!!!
Adamski już wie, że po sezonie trzeba szukać nowego klubu. Mogli dziennikarze nie pytać o Miletę. Ale spytali.
Papszun pseudotrenerzyno marna obyś lipca w tym klubie nie doczekał!!!
Wg mnie trener po prostu musi wystawiać Rajo. Taki ma rozkaz z góry , a jest tylko pracownikiem. Trudno trzymajmy kciuki aby on właśnie strzelił. Legia musi być jednością. Ja osobiście wystawiłbym Adamskiego z Nsame.Jednak życze Rajoviciowi bramki na przekór logice.
tylko wygrać z Widzewem i poważny skok w okolice ósmego miejsca po remisie Piasta z Koroną
Kiedyś Groclin miał swojego Rasiaka
Teraz my mamy swojego Rajovicia
Tylko że Drewnienko statystyki mial o niebo lepsze 😁🤣
Tym razem Piątkowski czerwo i 0-2. Dziękuję
Czemu? pytam się czemu? Przez te brak roszad odnośnie Milety mamy spadek....Papszun idź po rozum do głowy bo już jest spadek na krawędzi...
Jest qr….. jest Mileta!!!!!!!!!!
Bravo Marek bez tego wytworu drewnopodobnego ani rusz
........................ Hindrich ............................
Piątkowski ... Leszczyński ... Pankov ... Kun
.................... Arreiol ... Kapustka ...............
Chodyna .......... Żewłakow ............ Kováčik
............................. Adamski ......................
Najpierw mówią,że nie przedłużą kontraktu z Nsame ze względu na zdrowie a dzisiaj Nsame gra od początku. Trochę to dziwne.
@Darek: większość podejmowanych decyzji lub ich brak jest dziwne 😁😁😁
Ale dlaczego za Adamskiego a nie za kalekę Rajovica??? To jest jakaś farsa!!!!!
Hahahaha dobre bez kitu hahahaha
No nie. Znowu rajovic 😢
Żaaaaaan Pieeeeer Nsaaaaaameeeeee dawaj mordo!
1-0 ft