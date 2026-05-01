Papszun: Sytuacja klaruje się korzystnie, ale to jeszcze nie koniec

- Moment po bramce rzeczywiście można porównać do zdobycia trofeum. To, co działo się po golu i po meczu, było czymś wspaniałym. To nagroda za trudny okres - powiedział trener Legii, Marek Papszun.

- Gratulacje dla piłkarzy i całej szatni, a przede wszystkim dla kibiców, bo po raz kolejny byli naszym dwunastym zawodnikiem i mocno nas wsparli w tym meczu. Wspaniała atmosfera – cieszę się, że to taka nagroda dla całej społeczności i kibiców. W ostatniej akcji strzeliliśmy bramkę – ten mecz nie mógł być lepiej „wyreżyserowany” niż w takich okolicznościach, gdy nie daliśmy Widzewowi szans na odrobienie strat. Cieszy, że spotkanie było pod naszą kontrolą. Nie był to błyskotliwy mecz, ale grały dwie drużyny – nomen omen – które bronią się przed spadkiem, więc trudno było oczekiwać wielkiego widowiska.

- My chcieliśmy grać w piłkę i mieliśmy więcej praktycznie w każdym aspekcie. Uważam, że wygraliśmy zasłużenie. Cieszy też to, że po mizernym wyniku w Poznaniu szybko stanęliśmy na nogi, bo w takiej sytuacji nie jest to proste. Dziś drużyna pokazała charakter, a wielu zawodników, którzy byli ostatnio gorzej oceniani, udowodniło, że Legię mają w sercu i walczą do ostatniego dnia – nawet jeśli miałoby ich w tej Legii nie być.

- Uważam, że dominowaliśmy i mieliśmy przewagę przez cały mecz. Dążyliśmy do zwycięstwa i stąd wejście Otto w pole karne w ostatniej akcji. Jesteśmy przygotowani na takie momenty. Drużyna potrafi zarządzać meczem i to było kluczowe w tym spotkaniu – żeby do ostatniej piłki wytrzymać ciśnienie. I tak się stało.

- Jean-Pierre miał dwie bardzo dobre sytuacje. W jednej minął się z piłką głową, a drugą – no, musi to strzelić. Szkoda, bo to jest snajper. Być może brakuje mu trochę grania, bo normalnie z takich sytuacji powinna być egzekucja.

- Widzew ewidentnie się bronił i grał pod remis. Nie jest łatwo grać z zespołem tak ultra defensywnym. Uważam jednak, że Nsame popracował pozytywnie. Później odczuwał trudy spotkania i stąd zmiana na Adamskiego. Udana zmiana, bo zdobył kolejną ważną bramkę.

- Oczywiście, że jest ulga. Sytuacja klaruje się dla nas bardzo korzystnie, ale to jeszcze nie koniec. Gdybyśmy zremisowali albo przegrali, nadal trzeba byłoby grać dalej. Teraz prawdopodobnie wystarczy nam jedno zwycięstwo, by się utrzymać. Zrobimy wszystko, by za tydzień wygrać w Niecieczy i nie walczyć do ostatniego meczu. To jednak nie będzie łatwe, ale o tym będziemy myśleć od jutra. Dziś się cieszymy – było widać, jak reagowała szatnia i kibice. To było bardzo ważne zwycięstwo, kluczowe w tej rundzie.

- Mieliśmy dwie sytuacje i nic więcej. Widzew dwa razy groźnie uderzył. Próbowaliśmy narzucić dominację w posiadaniu piłki, ale niewiele z tego wynikało. Zepchnęliśmy ich, ale było mało wejść w pole karne i mało konkretów. To była połowa, która nie budziła większych emocji.

- Paweł Wszołek doznał kontuzji, wszedł za niego Arek Reca i również doznał urazu, więc musieliśmy wykorzystać drugi slot zmian. To nie ułatwiało zarządzania meczem. Został nam jeden slot na trzy zmiany i musiałem tym dobrze zarządzać, żeby pomóc drużynie wygrać. Dwa urazy na jednej pozycji to bardzo rzadko spotykana sytuacja.

- Ruben Vinagre i Kacper Chodyna nie byli dziś gotowi na sto procent, ale sytuacja wymusiła decyzję o ich występie. Oczywiście mogli jeszcze wejść Krasniqi i Kovacčik, ale trzeba było kontrolować mecz, bo Widzew ma bardzo szybkich i groźnych zawodników z przodu. Dziś jednak ich zamknęliśmy i nie pokazali nic.

- Na teraz sytuacja Recy nie wygląda to zbyt dobrze. Jutro zawodnik przejdzie diagnostykę i badania pokażą, jak długa będzie przerwa.

- Moment po bramce rzeczywiście można porównać do zdobycia trofeum. To, co działo się po golu i po meczu, było czymś wspaniałym. To nagroda za trudny okres. Wiadomo, jaka była nasza sytuacja – jeszcze w pełni nie wyszliśmy z dołka, ale się z niego wydrapaliśmy. W takich okolicznościach, o jakich mówiliśmy wcześniej. Nie spodziewałem się aż takiej reakcji – to było coś naprawdę wyjątkowego.

Komentarze (11)

L - 22 minuty temu, *.play.pl

Robimy podobny przebieg jak te 4 lata temu, tylko tam nie bylo tak wyrownanej ligi i po kilku zwyciestwach mozna bylo odetchnac. Scenariusz ten sam, tam tez byl taki mecz, z Wisłą, ktory wygralismy rzutem na tasme po golu Wieteski, teraz Zydzew.

Wtedy po 31 kolejkach mielismy 36 pkt i bylismy juz spokojni. Teraz mamy 40 i jeszcze nie jestesmy spokojni. Niesamowity to jest sezon.

Wygrac 2 mecze, pewnie nawet 1 wystarczy i zapomniec o tym sezonie.

heliot - 56 minut temu, *.tpnet.pl

Reca to dzban jakich mało. Gonić go po sezonie.Ogór aż furczy.

heliot - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Moje zdanie jest takie, że jak nie zdobędziemy 4 punktów w ostatnich trzech meczach to nic ta dzisiejsza wygrana nam nie da.
Dzisiaj obejrzeliśmy obraz nędzy i rozpaczy a nie pokaz gry w piłkę.

L - 20 minut temu, *.play.pl

@heliot: To nie jest kwestia twojego zdania tylko matematyka. Wystarczy nam 1 zwyciestwo. 43 pkt spokojnie dadza utrzymanie, tam polow aligi gra miedzy soba w tych 3 kolejkach, zawsze ktos bedzie tracil punkty.

Obraz nedzy i rozpaczy? Ty tak na serio? 14 strzalow, ze 4 setki, 60% posiadani, pelna kontrola, rywal bez sytuacji, walka, zaangazowanie. Jak to jest dla ciebie obraz nedzy i rozpaczy to niezle. Widziales jak Widzew sie bronil calym zespolem. Jaki ty chces zpokaz w takim meczu?

Fan Kacpera - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Gość jest dobrze odklejony od rzeczywistości .
Jakie mieliśmy mecz pod kontrola jakie zasłużyliśmy ma zwycięstwo sam mówi że przez cały mecz mieliśmy dwie sytuacje i on jest z tego zadowolony ?????Dobrze że o pucharach znowu nie było fantazjowania.Po słabiutkim meczu w Poznaniu drużyna pokazała charakter????? Weź ty człowieku zjedz Snickersa bo Cię ponosi .
Fartem wymęczone zwycięstwo 90 minut kopania się po czołach po raz kolejny

L - 17 minut temu, *.play.pl

@Fan Kacpera: Wez ty chlopie czasem wlacz telewizor.

No mielismy pod kontrola, Widzew bez sytuacji, my 1,4 xG, 60% posiadania pilki, praktycznie caly mecz na ich polowie, to nie jest dla ciebie mec zpod kontrolą?

Jakie 2 sytuacje? Rajovic mial jedną, swietną, potem Nsame z glowy, potem Nsame setke i akcja bramkowa, to juz sa 4, w miedzy czasie mnsotwo dosrodkowanm lepszych, gorszych, 14 strzalow.

Tak, pokazal charakter, calkowicie zdominowala rywala, wybiegali mecz, mnostwo odbiorów. Fartem to ty sie urodziles, a nie Legia wygrala z Widzewem.

L56 - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Los oddał to co zabrał np w meczu z Zabrze. Szkoda że przez kontuzję, ale dobrze że Wszołek nie będzie grał już w tym sezonie.
Rajovic to kryminał.
Nsame z Damskim na pewno zrobiliby coś wcześniej

77/82 - 1 godzinę temu, *.play.pl

Gadanie pod nieprzedłużenie umowy z Nsame. Dwie setki? Co najwyżej jedna, do tego niezła gra dla drużyny dopóki miał jeszcze siły. O setce którą wypracował Rajovicowi oczywiście zero słowa. Żałosne to jest.

Krzychu66 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

@77/82: gdzie ten Nsame tak dobrze grał? Tą setkę co miał to powinien wykorzystać z zamkniętymi oczami. Poza tym wolny, nieruchawy. Rozumiem, że jesteś jego wielbicielem ale nie zakochuj się w nim bo wielbić to można ale Sydney Sweeney a nie jego.

zaba285 - 1 godzinę temu, *.grupaping.pl

ehh, b-klasowa kopanina i bramka na dużym farcie, a on kocopoły piepszy... jaka dominacja? jaka przewaga? dobrze, że przeciwnik grał typowo na remis i nie chciał tego meczu wygrać bo wtedy mogłoby być źle...

Wolfik - 2 godziny temu, *.play.pl

Dokładnie jak mówi trener Papszun, jedna wygrana (najlepiej w Niecieczy) załatwi definitywnie sprawę. Potem będzie czas na "przegląd kadr" pod kątem nowego sezonu i może więcej czasu dla "młodych".

