Rzutem na taśmę!

Pierwszą groźną akcję tego wieczoru stworzyli legioniści. Do prostopadłego podania wyszedł Mileta Rajović, znalazł się niemal sam na sam z bramkarzem, jednak jego strzał w krótki róg udanie sparował na rzut rożny Bartłomiej Drągowski. Był to dobry sygnał i prognostyk na to, że Legia od samego początku będzie dążyła do szybkiego strzelenia gola. Na odpowiedź Widzewa nie trzeba było długo czekać. Niebawem mocno zza pola karnego uderzył Emil Kornvig i na całe szczęście zabrakło mu precyzji i Otto Hindrich nie musiał nawet interweniować. W 14. minucie ponownie było groźnie pod bramką gospodarzy, kiedy z rzutu wolnego dobrze zacentrował Fran Alvarez, lecz główka Sebastiana Bergiera minęła słupek.

fot. Mishka / Legionisci.com

Potem gra mocno się uspokoiła. Żadna z drużyn nie odważyła się otworzyć, przez co brakowało strzałów i jakichkolwiek sytuacji bramkowych. Stroną przeważającą mimo wszystko byli legioniści. Widzew na murawie praktycznie nie istniał, nie mogąc przedrzeć się nawet przez drugą linię swoich rywali. Niewiele przed końcem pierwszej połowy kontuzji doznał Paweł Wszołek, przez co musiał zejść z boiska. Na nim zastąpił go Arkadiusz Reca. Arbiter zakończył drugą połowę przy stanie 0-0, który idealnie odwzorowywał to, co tego dnia działo się na murawie przy Łazienkowskiej.

Kwadrans drugiej połowy nie przyniósł zbyt wielu emocji. Potem niespodziewanie z boiska zszedł Reca, który w sumie spędził na nim zaledwie kilkanaście minut. Patrząc na reakcję lewego obrońcy, to jego zejście na pewno nie było spowodowane urazem. Zaraz potem szansę stworzył sobie Widzew. Błąd w wyprowadzeniu piłki popełnił jeden z graczy Legii i szczęśliwie Bergier nie podjął dobrej decyzji, decydując się na uderzenie z ostrego kąta.

W 63. minucie wreszcie groźnie było w szesnastce Widzewa. Po wrzutce z rzutu rożnego główkował kompletnie niepilnowany Kamil Piątkowski, ale niestety defensorowi nie udało się trafić piłką w światło bramki. Goście nie zamierzali się poddawać i skupiać tylko na obronie. 20 minut przed końcem regulaminowego czasu gry z dystansu mocno strzelił Mateusz Żyro. Hindrich był dobrze ustawiony, więc nie pozostało mu nic innego, jak spokojna interwencja.

Kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry znakomitą okazję miał Jean-Pierre Nsame. Napastnik z bliska oddał mocne uderzenie, które zostało zablokowane przez obrońców. Przez ostatnie kilkanaście minut oglądaliśmy na boisku sporo walki, z której nie wynikało zbyt wiele. W doliczonym czasie gry "Wojskowi" mieli piłkę meczową. Po dośrodkowaniu z prawej strony najlepiej w polu karnym odnalazł się Rafał Adamski, jednak jego strzał głową wpadł wprost w ręce Drągowskiego. Kiedy wydawało się, że na boisku nic się nie zmieni, to w ostatniej sekundzie gola na wagę trzech punktów strzelił wspomniany wcześniej Adamski! Napastnik został niemal trafiony piłką przez Bartosza Kapustkę, który zdecydował się na odważne uderzenie z półwoleja! Brawo!

Ekstraklasa 2025/2026

31. kolejka

28103 Warszawa, Polska

Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego

1.05.2026

20:30 Legia Warszawa Widzew Łódź 1-0 90+7' Adamski (0-0)

89 Otto Hindrich 91 Kamil Piątkowski 8 Rafał Augustyniak 12 Radovan Pankov 7 Paweł Wszołek 42' 44 Damian Szymański 77' 67 Bartosz Kapustka 22 Juergen Elitim 23 Patryk Kun 77' 18 Jean-Pierre Nsame 77' 29 Mileta Rajović 1 Kacper Tobiasz 6 Henrique Arreiol 9 Rafał Adamski 77' 11 Kacper Chodyna 77' 13 Arkadiusz Reca 42' 59' 19 Ruben Vinagre 59' 20 Jakub Żewłakow 53 W. Wojciech Urbański 77' 74 Jan Leszczyński 77 Ermal Krasniqi 82 K. Kacper Urbański 99 Samuel Kováčik Bartłomiej Drągowski 1 Mateusz Żyro 4 Przemysław Wiśniewski 25 Steve Kapuadi 53 Samuel Kozlovsky 3 Fran Alvarez 10 82' Lindon Selahi 18 Emil Kornvig 8 81' Carlos Isaac 2 91' Sebastian Bergier 99 78' Mariusz Fornalczyk 7 Veljko Ilić 30 Maciej Kikolski 98 Stélios Andréou 5 91' Andi Zeqiri 9 Ricardo Visus 14 Bartłomiej Pawłowski 19 78' Osman Bukari 22 82' Angel Baena 77 81' Marcel Krajewski 91 Trener: Marek Papszun

Asystent trenera: Artur Węska

Kierownik drużyny: Paweł Feliciak

Lekarz: Marcin Tusiński

Fizjoterapeuta: Bartosz Kot

Trener: Aleksandar Vuković

Asystent trenera: Mateusz Sobota

Kierownik drużyny: Arkadiusz Noga

Lekarz: Damian Durka

Fizjoterapeuta: Paweł Karasiak

Sędziowie

Główny: Wojciech Myć (Polska)

Asystent: Adam Kupsik (Polska)

Asystent: Mikołaj Kostrzewa (Polska)

Techniczny: Aleksander Borowiak (Polska)

VAR: Kornel Paszkiewicz (Polska)

AVAR: Jakub Winkler (Polska)

Pogoda:

Temperatura: 20°C

Wilgotność: 28%



Średnia wieku Legii Warszawa:

Podstawowa jedenastka: 29 lat

Podstawowa + zmiennicy: 27.94 lat

Cała kadra meczowa: 25.83 lat



Średnia wzrostu Legii Warszawa:

Podstawowa jedenastka: 183.5 cm

Podstawowa + zmiennicy: 183.6 cm

Cała kadra meczowa: 183.7 cm

Podstawowa jedenastka:Podstawowa + zmiennicy:Cała kadra meczowa:Podstawowa jedenastka:Podstawowa + zmiennicy:Cała kadra meczowa:

